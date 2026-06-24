Líder del área impuestos de EY y la megarreforma: “La invariabilidad es una de las cosas que podría entregar algo de certeza”

La líder del área de impuestos de EY, Javiera Contreras, analizó la megarreforma del gobierno en el contexto de su objetivo de impulsar temas como el empleo, la inversión, el crecimiento y la confianza de las empresas en Chile.

En el marco del seminario organizado por La Tercera, junto con EY, Universidad Andrés Bello y LarrainVial, Contreras comentó cómo el conjunto de medidas propuestas puede generar un efecto positivo en la economía chilena.

Ante la posibilidad de que el proyecto siga avanzando, pero sin un apoyo generalizado de la oposición, Contreras estimó que lo importante es garantizar la invariabilidad tributaria.

“La invariabilidad es una de las cosas que podría, en el fondo, entregar algo de certeza en esto que va cambiando tan fuertemente de dirección. Hay un retorno mejorado para la inversión dadas todas las medidas y hay acceso a liquidez, que es lo que yo creo que es básico para movilizar el mercado”, comentó.

Sin embargo, también planteó alertas respecto al impacto fiscal del proyecto. “Está claro que existe incertidumbre respecto a lo que va a pasar con el déficit fiscal que ya traemos y que puede seguir incrementándose si se aprueba esta reforma”, sostuvo.

“La rebaja impuesta es cierta; la medida recaudatoria compensatoria es incierta. Entonces, esa es la complejidad”, agregó.

Sobre la rebaja gradual del impuesto de primera categoría del 27% al 23%, Concretras la valoró y estimó que existe un consenso sobre su necesidad para que Chile sea “competitivo tributariamente” ante el mundo.

La líder del área de impuestos de EY, Javiera Contreras. Richard Ulloa.

Profundizando en la invariabilidad tributaria, la destacó luego de sucesivas reformas tributarias impulsadas durante los últimos años, pero con matices.

“El plazo de 25 años (de invariabilidad tributaria) para (proyectos de) montos de ingresos de US$50 millones, la verdad es que para la cantidad de años en que se está entregando la invariabilidad, parece un monto bajo (...) cuando uno lo compara con Argentina, que está dando una invariabilidad de hartos años, son US$200 millones”, explicó.

Por lo mismo, planteó que “ahí hay espacio de negociación y haría más sentido ir otorgando años de invariabilidad en proporción a la inversión misma”, señaló.

En su juicio a la megarreforma, también vio ventajas en impulsar la reintegración del sistema tributario que hoy está semiintegrado y la exención de las ganancias de capital con acciones. “Esto volvería a que fueran ingresos, no renta; también genera profundidad y liquidez en el mercado de capitales local y por muchas razones es una buena noticia para el país”, aseguró sobre la exención.

También la líder del área de impuestos de EY analizó el crédito tributario al empleo, una medida cuestionada por el costo fiscal y el resultado en nuevos empleos. “Se ha conversado bastante y, aun cuando creemos que es una buena medida, tiene cierta complejidad en su aplicación dados los montos”, dijo.

Contreras apuntó que el crédito, al estar en las 7,8 UTM ($557.746,80), cerca del sueldo mínimo de $553.553, “si uno le agrega los haberes como gratificaciones, colación, movilización, ya se llega a $700.000 y $800.000 y el crédito baja muchísimo (...) Ahí hay un problema en el monto que se está fijando”.

Otras medidas que comentó fueron las que buscan generar incentivos para pagar impuestos antes y a una menor tasa, como el tributo a las donaciones. “Creemos que esto sí puede ser superinteresante en el mercado y que probablemente está subestimado el impacto que puede tener”, anticipó.

Sobre la propuesta de repatriación de capitales, Contreras valoró su diferencia respecto a los procesos anteriores. “La tasa general es de 10% y no solamente aplica para aquellos bienes o rentas no declaradas, sino que también aplica para aquellos bienes o rentas que no han sido percibidas, o sea, que no se ha generado el evento tributario todavía”, indicó.

Vivienda y contribuciones

Una materia adicional que abordó fueron los efectos en la construcción de medidas como la exención del IVA a las viviendas y un nuevo régimen de DLF2: “Creo que es un impulso gigante a la industria inmobiliaria (...) Básicamente, se podría generar toda una industria de viviendas económicas”.

No obstante, sobre la promesa de campaña de eliminar el cobro de contribuciones, Contreras estimó que la discusión se debería enfocar en la forma en que se cobran las contribuciones.

“No veo un problema en pagar contribuciones, pero la forma en que se determina el avalúo fiscal, realmente ahí es donde tenemos una tarea como país, para hacerlo más transparente, para que exista mayor claridad”, dijo.

Contreras también planteó poner una “limitación a la cantidad en que sube el avalúo fiscal. A veces, que no te suban el avalúo en un año es una pésima noticia, porque el año que te lo suben es impagable".

“Esa es la conversación de fondo, que lamentablemente no se está abordando en esta oportunidad”, concluyó.