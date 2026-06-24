Economistas prevén un impacto favorable de la megarreforma en el crecimiento y piden que se apruebe aunque sea por un voto
El exsubsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, y el economista jefe de Bci, Sergio Lehman, ven necesario que se apruebe lo más rápido posible el proyecto del gobierno.
Una parte de la discusión pública sobre la megarreforma del gobierno de Kast está centrada en su valor si este miércoles se aprueba en general en la sala del Senado, apenas por un voto. Precisamente ese tema fue analizado por el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, y por el exsubsecretario de Hacienda y decano de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, en Desde la Redacción de La Tercera.
Los expertos coincidieron en que dada la importancia que tendría este proyecto para el crecimiento económico, se debe avanzar y aprobar, aunque sea por una diferencia mínima.
Sergio Lehmann afirmó que “siempre es deseable consensos amplios, porque eso efectivamente da mayor estabilidad a las reglas que se van fijando, pero reconociendo que hay una discrepancia bien importante, los puntos de encuentro son bien menores. Y, por lo tanto, en ese contexto y pensando en la urgencia de que efectivamente necesitamos crecer más, necesitamos mayor competitividad, al menos ganar por un voto es un escenario positivo”.
Visión similar entregó Alejandro Weber: “Siempre es deseable tener una aprobación más amplia. Eso es bien visto, el consenso en general tiene un valor importante para la ciudadanía, pero yo en esto tengo una mirada muy pragmática: El gobierno hoy día tiene los votos para aprobar el proyecto y eso es superimportante”.
En ese sentido, el experto añadió que “cuando se tienen los votos, se plantea de manera distinta una negociación. Entonces, hoy día hay una disyuntiva, y el gobierno tiene que resolver, ‘o apruebo el proyecto tal como está, con mis bordes, o bien trato de conseguir tres votos adicionales o algo por el estilo para tener una mayor base de aprobación’, pero modificando algunos elementos del proyecto. Yo soy de los que cree que hoy día, en este caso, está sobrevalorada la dinámica de tener una votación más amplia y lo realmente importante es aprobar este proyecto, aunque sea por un voto”. Por ello, Weber enfatizó que “son escenarios diferentes y hoy día prefiero que se apruebe este proyecto, avancemos rápido para volver a crecer, crear empleo e inversión”.
Efectos en el PIB y en empleo
Los economistas también coinciden en que este proyecto y en particular los cambios tributarios tienen efectos en la inversión y el crecimiento económico.
“Hay bastante evidencia de que bajar impuestos genera un gatillo fuerte en la inversión y luego en el crecimiento económico y un poquito menor en el empleo. Tenemos experiencia reconocida, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera y específicamente Irlanda. Por ejemplo, Irlanda tiene una tasa corporativa de cerca del 50% en los años 80, fue bajando progresivamente. (Ese año) teníamos un per cápita más o menos parecido, pero hoy nos cuadruplican y son un hub de innovación y desarrollo de negocios con una tasa corporativa del 12,5%”.
Lehmann apuntó que “existe evidencia empírica muy concreta que sugiere que efectivamente si uno baja la carga tributaria, se verá un mayor crecimiento. En Bci hemos hecho algunos estudios y, por ejemplo, bajar el impuesto corporativo del 27% al 23% le genera un mayor crecimiento en torno a 0,3 o 0,4% a la economía. Si uno además considera la reintegración del sistema tributario otro 1,4% de mayor crecimiento”.
Revisa el panel en el siguiente video:
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