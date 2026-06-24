Evelyn Matthei sentencia que “no hay coalición” entre Chile Vamos y republicanos y reitera críticas a diputado Romero

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), afirmó este martes que no existe una coalición que sustente al gobierno del Presidente José Antonio Kast entre los partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano.

En su rol como panelista en el programa Pauta Abierta, de Radio Pauta, la también exministra del Trabajo analizó la relación entre los partidos que la apoyaron en su candidatura presidencial (UDI, RN y Evópoli) y los partidos de extrema derecha, como el Partido Republicano en medio de las tensiones y cruces de declaraciones de la propia Matthei con el diputado republicano Agustín Romero.

Lo anterior motivó que el lunes el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), llamara a los partidos a la “unidad de la coalición” y, pese a sus declaraciones, descartó que La Moneda se involucre en el conflicto entre las colectividades.

En esa línea, Matthei abordó la relación entre el conglomerado y el partido fundado por el Presidente José Antonio Kast.

“No va a ser nunca fácil”, lanzó Matthei frente a ese vínculo. “Al final (de los cuatro años de gobierno) va a ser peor”, apostó la exalcaldesa de Providencia.

En su análisis, Matthei sentenció que “primero, acá no hay coalición , no hay ninguna instancia donde realmente se pongan de acuerdo los partidos (...) no hay ningún tipo de coordinación, no hay afectos y, por lo tanto, no hay forma de llegar a acuerdos cuando hay diferencias de opinión”.

“Tanto es así, que llegan y presentan una acusación constitucional sin avisarle a nadie, sin consultarle a nadie, después si alguien osa votar en contra de ello, lo revuelcan y lo acusan, entonces ¿eso de verdad es una coalición gobernante?“, se cuestinó la exautoridad.

En ese orden de cosas, Matthei afirmó que durante estos meses las cosas entre Chile Vamos y republicanos “andan bien” por el inicio del gobierno, “pero al final del período, van a surgir los candidatos. Es posible que haya dos senadores menos de nuestro sector, por problemas penales, entonces yo quisiera ver cómo va a terminar esto en tres años más”.

En esa línea, relevó la propuesta de su correligionario Pablo Longuiera, quien busca levantar la unidad del sector, como secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Frente al planteamiento de Longuiera, Matthei afirmó que “lo que pasa es que aquí hay gente, tanto en republicanos como en la UDI, que son amigos, que trabajaron juntos, que son de la misma generación o se conocen de la universidad. Diría Arturo Squella, Javier Macaya, en fin, y que creen que no es necesario, probablemente, hacer una coalición porque trabajan juntos y hay confianza; y hay muchos otros en los que efectivamente lo que hay es una desconfianza grave”.

“Esa tensión va a estar permanentemente y se va a hacer más difícil en la medida que el tiempo avance y le quede poco tiempo a este gobierno, y que empiecen a crecer los colmillos de las personas que quieren ser candidatos presidenciales”, sostuvo Matthei.

En esa línea, la exabanderada presidencial reiteró sus críticas al diputado Agustín Romero, con quien se ha trenzado en un cruce de ásperas declaraciones a través de redes sociales.

“Aquí hay dos cosas bien distintas: un diputado (Romero), que está un poquitito fuera de su eje. Yo lo único que digo, ¿devolvió o no la plata que se llevó de un municipio (de Santiago)? En su minuto eran $11 millones y medio más o menos; a esta altura son como $15 millones en la moneda de hoy, en horas extraordinarias que ese diputado republicano se llevó a su casa. Esos son casi 28 meses de trabajo de una persona que gana el salario mínimo", cuestionó Matthei.

“Las debiera devolver y no lo ha hecho. Esa es la pelea chica”, señaló.