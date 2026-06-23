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    Política

    Cruce entre Romero y Matthei: Pavez llama a la unidad de la coalición y descarta intervención de La Moneda por diferencias entre partidos

    El subsecretario del Interior afirmó que las diferencias son propias de los partidos y que "ellos deben conducir sus propios espacios". También llamó a los partidos a respaldar las iniciativas del gobierno.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago 2 de junio 2026. El Subsecretario del Interior, Maximo Pavez. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió este lunes a poner paños fríos luego de las tensiones registradas entre figuras de Chile Vamos y el Partido Republicano luego del cruce protagonizado por el diputado republicano Agustín Romero y la exabanderada presidencial Evelyn Matthei (UDI).

    Las tensiones comenzaron hace alrededor de una semana cuando Matthei firmó una carta de apoyo, junto a otras mujeres, a Macarena Lobos (exministra de Gabriel Boric) en respaldo a su postulación para convertirse en la secretaria del Senado.

    Romero compartió una noticia con el hecho y comentó “quinto lugar”, en alusión al resultado de Matthei en las últimas elecciones presidenciales, lo que desencadenó que la exalcaldesa de Providencia lo emplazara por los cuestionados pagos de la Municipalidad de Santiago por concepto de horas extra, cuando fungía de director jurídico.

    “Honorable diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas”, respondió la también exministra del Trabajo, en un round que tensionó al oficialismo.

    En ese contexto, Pavez hizo un llamado a “privilegiar la unidad” de la coalición de gobierno y a mantener el foco en las iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los chilenos.

    Además, la autoridad evitó profundizar en la controversia y optó por poner paños fríos a la situación, reafirmando que el Ejecutivo no intervendrá en discusiones internas de los partidos.

    “Desde el punto de vista del gobierno, nos importa mucho que la coalición funcione unida y que exista un buen ambiente de apoyo a los proyectos que impulsa el Ejecutivo”, afirmó Pavez.

    El subsecretario Pavez sostuvo que las diferencias políticas forman parte de la dinámica propia de las colectividades, pero enfatizó que el gobierno mantiene una posición de respeto frente a esos debates, y que su prioridad es asegurar que la coalición continúe trabajando de manera coordinada.

    “Nosotros no tenemos ninguna injerencia ni intervención en las discusiones que puedan producirse al interior de los distintos partidos políticos. Son debates que corresponden a las colectividades y que ellas deben conducir en sus propios espacios”, afirmó la autoridad.

    En esa línea, Pavez reiteró que el llamado del Ejecutivo es a fortalecer el trabajo conjunto entre las fuerzas que respaldan al Presidente José Antonio Kast, especialmente en momentos en que se encuentran en discusión importantes reformas relacionadas con seguridad, orden público y recuperación de espacios públicos.

    “El llamado del gobierno es a que la coalición trabaje unida. Eso es lo importante. No nos corresponde comentar las diferencias o disputas que puedan existir entre partidos políticos”, complementó.

    Pavez destacó que la ciudadanía espera resultados concretos y que la principal responsabilidad de quienes integran la coalición es respaldar las iniciativas destinadas a enfrentar los problemas que más preocupan a las familias chilenas.

    Las declaraciones del subsecretario Pavez se producen en una jornada marcada por la discusión del proyecto que crea el Registro Nacional de Incivilidades, iniciativa impulsada por el gobierno para fortalecer la cultura del orden y establecer nuevas herramientas para sancionar conductas que afectan la convivencia ciudadana.

    Más sobre:GobiernocoaliciónRepublicanosChile VamosAgustín RomeroEvelyn Matthei

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