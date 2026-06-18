El duro round en redes entre Eveleyn Matthei y el diputado republicano Agustín Romero

Un duro cruce online protagonizaron esta jornada la excandidata presidencial Evelyn Matthei y el diputado republicano Agustín Romero, luego de que el parlamentario criticara a la exalcaldesa de Providencia por apoyar la candidastura de la exministra Macarena Lobos a la secretaría del Senado.

Todo comenzó cuando Romero utilizó su cuenta de X para compartir una noticia que daba cuenta del apoyo entregado por Matthei y otras 12 mujeres del acontecer nacional a la extitular de la Segpres durante el gobierno de Gabriel Boric.

El parlamentario acompañó la publicación con la frase “Quinto lugar... ”, en referencia a la posición que obtuvo Matthei en las elecciones presidenciales de noviembre de 2025.

Sin embargo, la exalcaldesa no se demoró en contraatacar: “Honorable Diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas” , replicó la otrora ministra del Trabajo en el gobierno de Sebastián Piñera, adjuntando a sus palabras un emoji de una cara lanzando un beso.

Cabe recorar que durante la administración de Irací Hassler en la municipalidad de Santiago, se denunció a la Contraloría la utilización de horas extras injustificadas durante el período en que Felipe Alessandri (RN) estuvo a cargo del municipio. Entre los acusados se encontraba el actual diputado Agustín Romero, quien entonces se desempeñaba como director jurídico.