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    Política

    El duro round en redes entre Eveleyn Matthei y el diputado republicano Agustín Romero

    La exalcaldesa arremetió contra el republicano luego de que este le recordara su quinto lugar en las últimas elecciones presidenciales.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Evelyn Matthei - Agustín Romero

    Un duro cruce online protagonizaron esta jornada la excandidata presidencial Evelyn Matthei y el diputado republicano Agustín Romero, luego de que el parlamentario criticara a la exalcaldesa de Providencia por apoyar la candidastura de la exministra Macarena Lobos a la secretaría del Senado.

    Todo comenzó cuando Romero utilizó su cuenta de X para compartir una noticia que daba cuenta del apoyo entregado por Matthei y otras 12 mujeres del acontecer nacional a la extitular de la Segpres durante el gobierno de Gabriel Boric.

    El parlamentario acompañó la publicación con la frase “Quinto lugar...”, en referencia a la posición que obtuvo Matthei en las elecciones presidenciales de noviembre de 2025.

    Sin embargo, la exalcaldesa no se demoró en contraatacar: “Honorable Diputado, hablemos de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas”, replicó la otrora ministra del Trabajo en el gobierno de Sebastián Piñera, adjuntando a sus palabras un emoji de una cara lanzando un beso.

    Cabe recorar que durante la administración de Irací Hassler en la municipalidad de Santiago, se denunció a la Contraloría la utilización de horas extras injustificadas durante el período en que Felipe Alessandri (RN) estuvo a cargo del municipio. Entre los acusados se encontraba el actual diputado Agustín Romero, quien entonces se desempeñaba como director jurídico.

    Sin embargo, el legislador republicano no dio por terminada la discusión y volvió a postear: “Estimada Evelyn ... Le deseo éxito en su nueva faceta. Entre recetas, datos útiles y TikToks, tal vez encuentre el respaldo social que no encontró en las urnas. Saludos”, escribió Romero, acompañado de un emoji de una cara sonriente y una mano mostrando cinco dedos.

    Más sobre:Evelyn MattheiAgustín Romero

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