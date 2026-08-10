Nuevo frente amenaza al norte con lluvias intensas, nieve, tormentas y riesgo de activación de quebradas

El norte del país se prepara para un nuevo episodio de precipitaciones que, por sus características, vuelve a poner bajo observación a varias regiones que todavía resienten los efectos de los últimos sistemas frontales. Desde este martes y durante el miércoles, el fenómeno dejará lluvias, nieve, viento y probabilidad de tormentas eléctricas entre Arica y Parinacota y Coquimbo.

Según la investigadora del Centro Agrimed de la U. de Chile, Paula Santibáñez, el evento está asociado principalmente al paso de una vaguada en altura, que está generando condiciones de inestabilidad atmosférica.

Cabe recordar que el norte del país ya sufrió por otro temporal hace algunas semanas, con suelos que se mantienen frágiles y que le añaden complejidad al frente climático que se avecina.

El foco ahora estará puesto -otra vez- en la Región de Atacama. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma por precipitaciones intensas con isoterma cero alta para sectores de la precordillera, condición que se extenderá desde la mañana del martes hasta la noche del miércoles. De acuerdo con los antecedentes entregados por Senapred, los montos podrían alcanzar entre 40 y 60 milímetros diarios en la precordillera, mientras que en la cordillera se proyectan hasta 80 centímetros de nieve durante el evento.

La particularidad del sistema es precisamente la altura de la isoterma cero. En términos simples, se trata del nivel en que la precipitación cambia de nieve a lluvia. En Atacama, según las proyecciones de la DMC, este nivel se ubicará inicialmente cerca de los 4.000 metros y posteriormente descenderá hacia los 3.000 metros. Eso significa que parte de las precipitaciones podría caer en forma líquida en sectores donde habitualmente se acumula nieve.

Archivo: La Serena, 21 de julio de 2026. Alejandro Pizarro/Aton Chile

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, advirtió que esta condición puede generar consecuencias particularmente complejas en una zona caracterizada por su extrema aridez. “Podría activar quebradas, generando eventuales deslizamientos”, señaló la autoridad, quien llamó a la población a mantenerse alejada de quebradas y cursos de agua y a evitar desplazamientos hacia sectores cordilleranos y precordilleranos durante el evento.

El director regional de Senapred Atacama, Roberto Muñoz, explicó que en la cordillera de la Costa, valles transversales y sectores de pampa se esperan precipitaciones que podrían alcanzar hasta 20 mm en distintos periodos.

El escenario cambia hacia la precordillera. Allí, el pronóstico contempla entre 40 y 60 mm durante el martes y una cifra similar durante el miércoles. La isoterma cero se ubicaría entre los 4.100 y 3.300 metros durante la primera jornada y entre 3.300 y 3.500 metros durante la segunda.

En la cordillera, en tanto, la precipitación será principalmente sólida. Ante esto, Senapred proyecta unos 50 centímetros de nieve para el martes y otros 30 centímetros durante el miércoles. Por este escenario, Senapred mantiene alerta amarilla regional por evento meteorológico en Atacama.

Antofagasta y Coquimbo bajo vigilancia

La situación no se limita a Atacama. En Antofagasta, la DMC mantiene un aviso por precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta desde la mañana del martes hasta la tarde del miércoles. Se esperan lluvias, aguanieve, chubascos y probabilidad de tormentas eléctricas en sectores como Calama, San Pedro de Atacama y Ollagüe. El viento podría alcanzar entre 60 y 80 km/h.

La preocupación llevó a las autoridades a adoptar medidas preventivas. La delegada presidencial de Antofagasta, Katherine López, anunció la suspensión de clases para este martes en todos los establecimientos educacionales de la región, tanto públicos como privados. La medida se extiende además a las actividades deportivas y turísticas.

En Coquimbo, el foco estará en la provincia de Elqui, especialmente en la cordillera y precordillera al norte de Vicuña. Senapred mantiene alerta amarilla regional y se esperan precipitaciones moderadas a fuertes en un corto periodo desde la madrugada del miércoles hasta la tarde de esa jornada.

Alicia Cebrián, directora nacional Senapred. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El director regional de Senapred Coquimbo, Ángelo Hernández, agregó que en la cordillera se esperan ráfagas de hasta 80 km/h. Por ello, llamó a evitar desplazamientos innecesarios por rutas cordilleranas y precordilleranas, además de mantenerse alejados de quebradas y cauces.

Más al norte, también se pronostican precipitaciones en sectores de Arica y Parinacota y Tarapacá. En zonas como Visviri, Putre y Colchane se esperan chubascos de aguanieve, viento y probabilidad de tormentas eléctricas, mientras que en las zonas costeras el fenómeno podría presentarse principalmente como lloviznas.

El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases en toda la Región de Atacama para este martes y miércoles. La medida alcanza a establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media. La decisión se suma a la adoptada en Antofagasta, donde las clases estarán suspendidas durante este martes.

En tanto, Cebrián detalló que se están revisando planes de contingencia, movilizando maquinaria, identificando puntos críticos, preparando albergues y adelantando la entrega de elementos de ayuda. El despliegue tendrá especial intensidad en aquellas comunas que ya fueron afectadas por los sistemas frontales anteriores.

Incluso el sistema frontal afectará a uno de los centros astronómicos más importantes del país. El jefe del Departamento de Ciencias del Observatorio ALMA, Sergio Martín, señaló que se preparan para enfrentar una de las nevadas más intensas del año, con una acumulación estimada de cerca de medio metro de nieve entre este lunes y la noche del miércoles, acompañada de fuertes rachas de viento que podrían generar acumulaciones mayores en determinados sectores.

Ante estas condiciones, ALMA paralizará temporalmente todas sus actividades en el sitio, incluida la observación astronómica, y ubicará sus antenas en posición de seguridad para reducir el riesgo de daños por viento o acumulación de nieve en los platos. Además, los equipos se prepararán para despejar los caminos de acceso a las antenas y evaluar las condiciones una vez que pase el sistema frontal, con el objetivo de retomar las observaciones lo antes posible. Según Martín, paradójicamente, las mejores condiciones para observar el cielo suelen presentarse inmediatamente después de un temporal de nieve.

Mientras el norte enfrenta la vaguada en altura, el centro-sur del país tendrá un escenario meteorológico distinto. Para este jueves se proyecta el ingreso de un nuevo sistema frontal desde Valparaíso hacia el sur, con chubascos en la Región Metropolitana y una mayor actividad en Ñuble y Biobío. Este fenómeno podría extenderse hasta el sur de Los Lagos.