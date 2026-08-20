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    Nacional

    Detienen a alumno del Instituto Nacional por amenaza de tiroteo: incautan municiones y morfina

    El detenido, de 20 años de edad, cuenta con un amplio prontuario policial, con detenciones por hurto, robo con intimidación y amenazas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Sujeto mayor de edad fue detenido por amenaza de tiroteo en el Instituto Nacional.

    Este jueves, un estudiante del Instituto Nacional fue detenido por Carabineros, luego de haber amenazado con realizar un tiroteo al interior del establecimiento educacional.

    El caso se remonta a junio pasado, cuando la noche del jueves 11 el inspector general recibió a través de WhatsApp un mensaje intimidante, en el que además se exhibían imágenes de municiones, simbología anarquista y un arma blanca, acompañado de la amenaza de que al día siguiente se produciría un tiroteo en el colegio.

    Lo anterior motivó que el Instituto Nacional suspendiera las clases durante la mañana del viernes 12 de junio, debido a la amenaza recibida.

    Desde entonces, el Departamento OS-9 de Carabineros, junto con la Fiscalía Centro Norte, realizó diligencias para identificar al autor de la amenaza: un estudiante de 20 años que cursa cuarto medio en el recinto y que cuenta con antecedentes policiales.

    El detenido registra detenciones anteriores por hurto, robo con intimidación y amenazas.

    El teniente Felipe Cortés, del OS-9, señaló que “en el marco de una investigación efectuada por los delitos de amenaza en contra de un funcionario del Instituto Nacional (...) se logró identificar a esta persona, siendo un chileno de 20 años de edad”.

    La detención se produjo en la comuna de La Pintana, luego de que el 7° Juzgado de Garantía autorizara la entrada y registro al domicilio del imputado, donde se incautaron diversas especies de interés criminalístico, entre ellas municiones, celulares, material impreso y medicamentos.

    En detalle, la evidencia contempla 10 cartuchos calibre .40, 10 cartuchos calibre 9 mm y cinco cartuchos calibre 12. Además, fueron incautadas 28 ampollas de morfina, siete de metoclopramida, 10 panfletos con consignas anarquistas y 14 teléfonos celulares.

    El individuo será puesto a disposición del Ministerio Público.

    Más sobre:PolicialInstituto NacionalAmenazaTiroteoCarabineros

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