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    Ticketplus reporta un alza en sus ganancias de 151% en el primer semestre

    A dos semanas de su debut en la bolsa de Estados Unidos, la tecnológica chilena reporta ventas durante el primer semestre superiores a las de todo 2025.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Ticketplus debuta en la Bolsa de Nueva York

    La tecnológica Ticketplus reportó utilidades por US$4,1 millones durante el primer semestre de 2026, un aumento de 151% respecto al mismo periodo del año 2025.

    Los ingresos, en tanto, alcanzaron los US$22,8 millones, lo que representa un incremento de 68% año contra año y una aceleración en el crecimiento del 81%.

    Por su parte, el ebitda alcanzó un crecimiento de aproximadamente 109%, totalizando US$9,6 millones, mientras que el margen se expandió a 42,1% desde el 33,9% del ejercicio anterior.

    Este resultado se explica por el aumento en las ventas de la compañía, que acumulan US$280,3 millones al 30 de junio de 2026, sin incluir los fondos netos de la apertura a bolsa recibidos en agosto de 2026, indicó en un comunicado.

    Esto representa un aumento del 124% frente a 2025, cuando se totalizaron US$268,9 millones durante todo el año pasado.

    La bienvenida del NYSE a Ticketplus

    Chien-Fu Chen, CEO de Ticketplus, declaró que “Creemos que esta combinación de crecimiento acelerado, expansión de márgenes y generación de caja operacional demuestra la escalabilidad de nuestra plataforma tecnológica y la solidez de nuestro modelo de negocios”.

    “Hacia adelante, anticipamos oportunidades significativas para ampliar nuestro embudo de ingresos entrando a nuevas geografías y llegando a nuevos clientes a través de nuestra solución de ticketing marca blanca, aumentar el ingreso y el margen por cliente en nuestra base actual, agregando capacidades que potencien la gestión de sus eventos e innovar para fortalecer nuestro liderazgo tecnológico y de servicio en América Latina y más allá”, agregó.

    Sobre Ticketplus

    La compañía, fundada en Chile en el año 2014, opera una plataforma tecnológica propia e integral (full-stack) para la venta de entradas a eventos de entretenimiento en vivo en gran parte de América Latina.

    Actualmente cuenta con presencia en once países de la región: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.

    Ticketplus debutó en Wall Street hace menos de dos semanas con una valorización en torno a los US$100 millones. Aunque inicialmente su entrada sería por el Nasdaq, finalmente eligió el NYSE American, bolsa dedicada a las compañías en crecimiento.

    Al cierre de esta edición la acción de Ticketplus muestra un alza de 7,75% y se transa por US$7,65 el papel.

    Más sobre:TicketplusresultadosbolsaNYSE American

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