“No hablemos tonteras”: el duro comentario de Schalper (RN) por idea de llamar a plebiscito ante eventual rechazo de reforma de seguridad

Ante un eventual rechazo a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno, comenzó a tomar fuerza en el oficialismo la idea de convocar a un plebiscito.

Esto, debido a que, si el Ejecutivo no logra alcanzar los 4/7 en la Sala del Senado para aprobar en general el proyecto, la reforma quedaría archivada por un año en el Congreso.

“Es una opción que no se puede descartar. El sentido más profundo de la reforma es ajustar las normas a la exigencia de la ciudadanía”, dijo el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, a El Mercurio.

Bajo este marco, las reacciones políticas del sector y de la vereda contraria están al orden del día. Por su parte, el jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper, fue muy categórico en criticar la idea.

PEDRO RODRIGUEZ

“Algunos dicen que esto se va a llevar a plebiscito, pero yo pido, por favor, que no hablemos tonteras ”, dijo en conversación con radio Infinita este jueves.

“Los plebiscitos en Chile están regulados en el artículo 128 de nuestra Constitución, se suscitan cuando el congreso insiste por 2/3 en una norma a contrapelo al Presidente. ¿A usted le parece que la actual composición del parlamento, eso es una cosa posible?”, planteó.

En esa línea, pidió: “Saquemos la conversación de la caricatura, de la grandilocuencia. Hay que darse cuenta que en esta materia, cada día que pasa, el único que gana es el tren de Aragua, y, por lo tanto, eso exige de parte nuestra, poner la pelota contra el piso y sacar adelante los temas relevantes del país”.