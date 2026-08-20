De la Espriella renueva la cúpula militar de Colombia para “ganar la guerra al narcoterrorismo”

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anuncia la renovación de la cúpula militar del país. Captura de pantalla.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció este jueves la renovación de la cúpula militar del país, con al menos cinco importantes nombramientos -entre ellos el de la jefatura del Estado Mayor Conjunto-, para combatir “de forma contundente” el “narcoterrorismo”.

“Como lo dije durante la campaña, la seguridad es eje fundamental de este gobierno y estoy cumpliendo con la palabra que empeñé a los compatriotas, a esos cerca de trece millones de compatriotas que confiaron en mí y que votaron decididamente”, declaró el mandatario al designar una cúpula militar “absolutamente extraordinaria” que, aseguró, permitirá “ganar la guerra al narcoterrorismo”.

De este modo, los generales Erik Rodríguez Aparicio y Carlos Carrasquilla Gómez, ambos con más de tres décadas de servicio, pasarán a liderar las Fuerzas Militares y el Estado Mayor Conjunto respectivamente.

Presento oficialmente la nueva cúpula de nuestras Fuerzas Militares.



La instrucción es clara: proteger a los colombianos, defender nuestra soberanía, recuperar el control territorial y enfrentar con toda la determinación las amenazas contra nuestra Nación.



Tendrán todo mi… pic.twitter.com/LwaronZscP — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 20, 2026

Al frente del Ejército estará el general José Bertulfo Soto Sánchez y en la Armada Nacional el vicealmirante Javier Jaime Pinilla. La Fuerza Aeroespacial, que recupera su nombre original Fuerza Aérea, estará dirigida por el general Juan Martínez Osa.

De la Espriella dijo que todos ellos son “los mejores (...) para ganarle la guerra a la criminalidad” y que tienen la orden “clara, contundente e inequívoca” de proteger a los colombianos y defender la soberanía y la seguridad en cada rincón del país.

“Estoy comprometido en liberar a Colombia del crimen, del delito, de la zozobra diaria que el narcoterrorismo le impone a nuestra sociedad, que el crimen organizado todo el tiempo está ejerciendo contra nuestra población inerme” , aseguró.

De la misma forma, el presidente señaló que la nueva cúpula militar llevará “paz” al pueblo, aunque insistió en que no será “la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado (sino) la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”.