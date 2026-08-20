SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    De la Espriella renueva la cúpula militar de Colombia para “ganar la guerra al narcoterrorismo”

    El presidente colombiano nombró a los nuevos jefes de las Fuerzas Militares, el Estado Mayor Conjunto y ramas como el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, para "ganarle la guerra a la criminalidad” y liberar a su país de la liberar del crimen organizado.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anuncia la renovación de la cúpula militar del país. Captura de pantalla.

    El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció este jueves la renovación de la cúpula militar del país, con al menos cinco importantes nombramientos -entre ellos el de la jefatura del Estado Mayor Conjunto-, para combatir “de forma contundente” el “narcoterrorismo”.

    “Como lo dije durante la campaña, la seguridad es eje fundamental de este gobierno y estoy cumpliendo con la palabra que empeñé a los compatriotas, a esos cerca de trece millones de compatriotas que confiaron en mí y que votaron decididamente”, declaró el mandatario al designar una cúpula militar “absolutamente extraordinaria” que, aseguró, permitirá “ganar la guerra al narcoterrorismo”.

    De este modo, los generales Erik Rodríguez Aparicio y Carlos Carrasquilla Gómez, ambos con más de tres décadas de servicio, pasarán a liderar las Fuerzas Militares y el Estado Mayor Conjunto respectivamente.

    Al frente del Ejército estará el general José Bertulfo Soto Sánchez y en la Armada Nacional el vicealmirante Javier Jaime Pinilla. La Fuerza Aeroespacial, que recupera su nombre original Fuerza Aérea, estará dirigida por el general Juan Martínez Osa.

    De la Espriella dijo que todos ellos son “los mejores (...) para ganarle la guerra a la criminalidad” y que tienen la orden “clara, contundente e inequívoca” de proteger a los colombianos y defender la soberanía y la seguridad en cada rincón del país.

    “Estoy comprometido en liberar a Colombia del crimen, del delito, de la zozobra diaria que el narcoterrorismo le impone a nuestra sociedad, que el crimen organizado todo el tiempo está ejerciendo contra nuestra población inerme”, aseguró.

    De la misma forma, el presidente señaló que la nueva cúpula militar llevará “paz” al pueblo, aunque insistió en que no será “la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado (sino) la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”.

    Más sobre:ColombiaAbelardo De la EspriellaCúpula militarRenovaciónNarcoterrorismoEstado MayorMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric reivindica su postura de izquierda y advierte: “El fanatismo por la moderación no lleva a ninguna parte”

    Detienen a alumno del Instituto Nacional por amenaza de tiroteo: incautan municiones y morfina

    Datos Paula: tres exposiciones para mirar el mundo de otra manera

    Ticketplus reporta un alza en sus ganancias de 151% en el primer semestre

    Kast descarta plebiscito para la reforma de seguridad: “No es algo que vayamos a impulsar como gobierno”

    Fiscal del caso Dispensarios dice que imputados concretaron un “montaje” y garantiza que los perseguirán sin distinciones

    Lo más leído

    1.
    La desesperada medida que Irán estaría barajando en el caso que Trump escale la guerra en Medio Oriente

    La desesperada medida que Irán estaría barajando en el caso que Trump escale la guerra en Medio Oriente

    2.
    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles

    3.
    Japón considera “muy lamentables” las sanciones de EE.UU. contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional

    Japón considera “muy lamentables” las sanciones de EE.UU. contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional

    4.
    Tras sismo 7,2 Richter en Perú: por el momento no hay víctimas fatales y suspenden clases escolares en la región de Ica

    Tras sismo 7,2 Richter en Perú: por el momento no hay víctimas fatales y suspenden clases escolares en la región de Ica

    5.
    La caída en desgracia de Xu Jiayin: el magnate de Evergrande, figura central de la crisis inmobiliaria en China, es condenado a cadena perpetua

    La caída en desgracia de Xu Jiayin: el magnate de Evergrande, figura central de la crisis inmobiliaria en China, es condenado a cadena perpetua

    6.
    Cómo Irán se prepara para un conflicto interno y externo mientras crece temor a una escalada nuclear por parte de EE.UU.

    Cómo Irán se prepara para un conflicto interno y externo mientras crece temor a una escalada nuclear por parte de EE.UU.

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Inglaterra por el Mundial de Hockey

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Inglaterra por el Mundial de Hockey

    Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este domingo por el Superclásico

    Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este domingo por el Superclásico

    Boric reivindica su postura de izquierda y advierte: “El fanatismo por la moderación no lleva a ninguna parte”
    Chile

    Boric reivindica su postura de izquierda y advierte: “El fanatismo por la moderación no lleva a ninguna parte”

    Detienen a alumno del Instituto Nacional por amenaza de tiroteo: incautan municiones y morfina

    Kast descarta plebiscito para la reforma de seguridad: “No es algo que vayamos a impulsar como gobierno”

    Ticketplus reporta un alza en sus ganancias de 151% en el primer semestre
    Negocios

    Ticketplus reporta un alza en sus ganancias de 151% en el primer semestre

    Cepal reduce a 1,6% proyección de crecimiento para Chile este año

    Aguas Andinas aumenta sus ganancias 2,3% durante el primer semestre impulsadas por alza de tarifas

    Las lluvias no se detendrían hasta octubre: esto dice una reciente proyección del tiempo
    Tendencias

    Las lluvias no se detendrían hasta octubre: esto dice una reciente proyección del tiempo

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Su primer tanto con Olimpia: Esteban Matus anota un golazo ante Vasco da Gama en Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Su primer tanto con Olimpia: Esteban Matus anota un golazo ante Vasco da Gama en Copa Sudamericana

    Endurance Trail suma una inédita distancia de 160 kilómetros para su edición 2026

    A dos golpes del líder: Joaquín Niemann se mete en la disputa tras la primera fecha en el LIV Golf de Indianápolis

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Prime Video confirma la segunda temporada de la serie sobre Carlos Menem
    Cultura y entretención

    Prime Video confirma la segunda temporada de la serie sobre Carlos Menem

    El virtuoso guitarrista venezolano Félix Martin viene a Chile con una poderosa celebración de la música progresiva

    Prime Video revela trailer y fecha de estreno de su serie con Alfredo Castro y Paulina García

    De la Espriella renueva la cúpula militar de Colombia para “ganar la guerra al narcoterrorismo”
    Mundo

    De la Espriella renueva la cúpula militar de Colombia para “ganar la guerra al narcoterrorismo”

    Tras sismo 7,2 Richter en Perú: por el momento no hay víctimas fatales y suspenden clases escolares en la región de Ica

    La caída en desgracia de Xu Jiayin: el magnate de Evergrande, figura central de la crisis inmobiliaria en China, es condenado a cadena perpetua

    Datos Paula: tres exposiciones para mirar el mundo de otra manera
    Paula

    Datos Paula: tres exposiciones para mirar el mundo de otra manera

    Insuficiencia ovárica prematura: la salud mental tras un diagnóstico

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal