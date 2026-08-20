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    A dos golpes del líder: Joaquín Niemann se mete en la disputa tras la primera fecha en el LIV Golf de Indianápolis

    El chileno completó el día inicial con una papeleta de -6 y se ubicó a solo dos palos del inglés Laurie Canter, quien encabeza la competencia. El torneo estadounidense marcará un deslucido y abrupto cierre de una complicada temporada para el circuito.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Joaquín Niemann se metió en la pelea por el título tras la primera jornada del LIV Golf de Indianápolis (Photo by Pedro Salado/LIV Golf).

    La temporada LIV Golf llega a su fin. En Indianápolis, comenzó a disputarse el último torneo de un controversial año para el circuito. Ahí, tras 64 golpes y una tarjeta de -6, Joaquín Niemann culminó como T4, a solo dos palos del líder, metiéndose en la disputa por el título. El talagantino tiene por delante tres jornadas cruciales para manterse en el podio de la tabla general, en lo que podría significar el cierre de su etapa en el certamen.

    La incógnita sobre su futuro está latente debido al complejo momento que atraviesa el circuito. Ejemplo de ello fue la cancelación del evento en Michigan, denominado como la gran fiesta final a nivel de equipos. La determinación se anunció a solo 48 horas del inicio en Indianápolis, que marcará un poco vistoso y prácticamente desapercibido cierre. De ser una parada más, pasó a ser el punto final del año. No hubo bombos ni platillos, algo que ha caracterizado a la historia de un breve y alicaído circuito.

    Hablando exclusivamente del ámbito deportivo, el chileno busca cerrar por todo lo alto. Con la tercera coronación consecutiva de Jon Rahm (944.54), contra quien disputó palo a palo los últimos dos torneos, el nacional intentará asegurar un lugar en el podio, lo que le significaría un cuantioso premio monetario. Afrontó Indianápolis en el tercer lugar, con 553.66 puntos, también detrás del estadounidense Bryson DeChambeau (726.20).

    Por otra parte, Niemann también se juega retornar al top 40 del ranking mundial, un puesto que no ocupa desde su ingreso al LIV. Luego de que la OWGR aprobara darle unidades a los diez primeros de cada torneo del circuito, escaló en el escalafón planetario hasta el puesto 43°. Ha subido más de 100 posiciones en el año.

    Cabe mencionar que el chileno llegó a Indianápolis antecedido de una victoria en Nueva York. En la casa de Donald Trump, el chileno consiguió su segundo título de la temporada y el noveno desde que llegó al circuito en 2022, erigiéndose como el golfista con más triunfos a nivel individual de la historia del certamen.

    Va por su tercer título de la temporada

    La participación de Niemann en el The Club at Chatham Hills comenzó en la primera bandera. Fue una jornada regular, que le permitió mantener una corta distancia con respecto al líder. Un gran cierre lo hizo no ceder terreno.

    Tras cuatro hoyos en par, el talagantino consiguió su primer birdie en la quinta bandera. Dos paradas después, selló su segundo descuento. Pero cuando parecía despegar, se estancó.

    El golfista nacional no pudo enlazar más aciertos. Vino una seguidilla de paradas en par, mientras que los líderes comenzaban a despegarse. Sin embargo, ahí aparecieron los destellos del mejor Joaco. Un águila en el hoyo 14 y otros dos birdies en el 16 y 18 le permitieron escalar para meterse en plena disputa, finalizando la jornada con -6, a solo dos golpes de la cima.

    El líder de la competencia es el inglés Laurie Canter, con una papeleta de -8. El podio lo completan el australiano Cameron Smith y el canadiense Richard T. Lee, ambos igualados como T2 con -7.

    En tanto, a nivel de equipos, Torque GC arrancó en la quinta posición de la general, aunque bastante distante de los líderes. Su actuación tampoco permitió generar mayor ilusionar. El equipo capitaneado por Niemann, que también está compuesto por los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer y el colombiano Sebastián Muñoz, finalizó la primera fecha de Indianápolis en el quinto lugar, gracias a una tarjeta combinada de -12.

    Más sobre:GolfLIV GolfPolideportivoLIV Golf de IndianápolisJoaquín NiemannTorque GC

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