Por el podio y con la incertidumbre de su futuro: Joaquín Niemann cierra la temporada del LIV en Indianápolis

Después de su brillante victoria en Nueva York, Joaquín Niemann disputará en Indianápolis el último torneo de la temporada en el LIV. Sin posibilidades de luchar por el título, que luce por tercera vez en manos de Jon Rahm, el chileno se juega un lugar en el podio del año. Actualmente, se ubica tercero, superando por 22,25 puntos al australiano Lucas Herbert, y se encuentra debajo por 172,54 unidades debajo del sublíder Bryson DeChambeau.

Desde el punto de vista económico, un buen resultado en Estados Unidos le permitiría seguir incrementando sus ganancias. De hecho, el ganador del torneo se embolsa US$ 4 millones y, en caso de salir segundo en la temporada, agregará US$ 3 millones a su cuenta. Mientras que, si es tercero, sumará US$ 1 millón.

Asimismo, Joaco buscará regresar al top 40 después, un puesto que no ocupa desde su ingreso al LIV. Actualmente, se ubica en la casilla número 43 gracias a que esta temporada la OWGR aprobó darles unidades para el ranking mundial a los 10 primeros jugadores de los torneos del circuito. En ese sentido, el chileno lo aprovechó a la perfección y ha subido más de 100 posiciones desde el inicio del año.

Eso sí, Niemann aún no confima si participará en la próxima temporada del LIV. De acuerdo a medios norteamericanos, al deportista le deben una importante cantidad de dinero, situación que se vio acentuada tras la salida del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita como principal socio.

De acuerdo, al sitio especializado Golf Post, el mayor acreedor individual es Jon Rahm, a quien la liga adeudaría una cifra en torno a 150 millones de dólares pendientes de su contrato multianual.

Y agrega: “Le siguen Bryson DeChambeau y Dustin Johnson, con contratos de 125 millones cada uno, y Phil Mickelson, cuyo acuerdo asciende a 200 millones. Tyrrell Hatton y Joaquín Niemann figuran también entre los jugadores con cantidades significativas pendientes de cobro”.

La esperanza de O’Neil

Pese a contar con pasivos superiores a los US$ 250 millones y la posibilidad concreta de que el LIV se acoja al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, el CEO del circuito, Scott O’Neil, se muestra optimista en la antesala de la última fecha.

“Estos últimos meses han sido extremadamente difíciles para todos nosotros. Hablo en nombre de mis colegas aquí presentes. No nos apuntamos para esto. No lo pedimos. Pero aquí están. Mírenlos. Miren a su alrededor. Admiro mucho a las personas que se quedan, hacen el trabajo y logran que las cosas sucedan. Mi nivel de confianza es alto porque los datos son buenos. Y cuando los datos son buenos, generalmente se obtiene un buen resultado”, declaró el ejecutivo.

También envió un mensaje a los acreedores. “Miren, vengo de una familia de emprendedores, una familia de pequeños empresarios, y conozco el desafío que eso implica. Así que lo que les diría es que estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de hacer lo correcto por ellos y por el trabajo que se comprometieron a realizar, y espero que podamos lograrlo. Para la próxima generación, sin duda será un negocio diferente con un proceso diferente”, cerró.