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    Política

    Boric reivindica su postura de izquierda y advierte: “El fanatismo por la moderación no lleva a ninguna parte”

    El exmandatario participó este jueves en un foro sobre el lugar actual de la izquierda en la región, en el marco de su asistencia al Congreso Panamericano en Montevideo. En paralelo y en suelo nacional, el Presidente Kast respondió las críticas recientes del frenteamplista.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Expresidente Gabriel Boric.

    Con las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara -ambas militantes comunistas- en el público, el expresidente Gabriel Boric participó este jueves en el lanzamiento de una nueva edición de la revista Nueva Sociedad, en el marco del Congreso Panamericano en Montevideo, Uruguay.

    En el espacio, moderado por el jefe de redacción de la publicación progresista uruguaya, Pablo Stefanoni, el otrora jefe de Estado compartió panel con la senadora del Frente Amplio de ese país, Constanza Moreira.

    En su primera intervención, el frenteamplista chileno reivindicó su postura de izquierda.

    “La izquierda está acá, la izquierda está viva, la izquierda está pensando, estamos debatiendo, estamos intercambiando experiencias, aprendiendo de las derrotas y defendiendo también aquello de lo que nos sentimos orgullosos. Y lo primero que me interesa transmitirles es que defendamos con orgullo nuestra posición política”, dijo.

    Boric también lanzó una crítica a medios nacionales, a los que acusó de instar permanentemente a la izquierda a pedir disculpas por sus convicciones.

    “Les decimos con mucha claridad que no nos vamos a disculpar por ser de izquierda ni por tener convicciones de igualdad social. Por cierto, toda persona con una formación crítica tiene que ser capaz de revisar críticamente las actuaciones de la que es parte, para poder encontrar de ello lo bueno, lo malo y poder mejorar en el futuro. Pero yo no estoy arrepentido de ser de izquierda, estoy orgulloso de ser una persona de izquierda”, remarcó.

    También, al dar cuenta de una conversación con Vallejo de camino a la charla, reivindicó ser socialista.

    “Si ser socialista significa que queremos que la salud sea un derecho y no un negocio, sí, soy socialista. Si ser socialista significa acaso que los derechos humanos los vamos a defender universalmente y por lo tanto vamos a establecer de manera muy clara que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, sí, somos socialistas”, señaló.

    Boric, en una de sus intervenciones más aplaudidas por los presentes, además cuestionó esa búsqueda actual del centro en la política.

    “En Chile pasa mucho una suerte de discusión permanente de la aritmética de la política. Como crece la derecha, lo que deberíamos hacer es moderarnos para ganar el centro. Esa idea del fanatismo por la moderación, al final, no lleva a ninguna parte”, postuló.

    Y luego agregó: “Esta inercia que existe respecto de las izquierdas, de que la única solución cuando se pierde es la moderación, en el entendido como bajar las banderas en las cuales creemos, yo creo que es equivocado”.

    En la parte final de su alocución, el frenteamplista también hizo un llamado a potenciar el derecho internacional.

    “Habiendo sido jefe de Estado, uno tiene que tener una relación entre los Estados y una relación, ojalá en los mejores términos posibles. Yo creo que nosotros la tuvimos. Pero no creamos que por afinidades circunstanciales entre liderazgos va a cambiar la lógica hegemónica de la potencia”, advirtió.

    A renglón seguido, dijo que “países medianos como los nuestros, tenemos que defender una autonomía estratégica en política internacional frente a las grandes potencias. Y la única manera de defender una autonomía estratégica es reivindicar el derecho internacional, aunque no esté de moda”.

    Kast contraataca desde Ñuble

    Tras días soportando cuestionamientos, este jueves -con su principal crítico fuera del país- el Presidente José Antonio Kast salió a responderle precisamente a Boric y sus exministros.

    Lo hizo desde su gira en la región del Ñuble, donde participó del típico acto en honor a Bernardo O’Higgins. En la comuna de El Carmen, particularmente, el Mandatario expresó que “la libertad en Chile ha sido restringida por el crimen organizado, por malas políticas públicas, por la falta de decisión de autoridades por largo tiempo, por el no respaldo a las instituciones que nos cuidan, por las ofensas públicas a instituciones que nos han resguardado siempre. Es bueno a veces recordar la historia y ver quién apoyaba a Carabineros cuando había una situación crítica, quién apoyaba a nuestras Fuerzas Armadas cuando había una situación crítica para el país”.

    Luego, añadió, en defensa de su agenda de seguridad: “No me hago cargo de los comentarios que puedan hacer autoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas. Lo que hemos señalado nosotros, y fue un debate durante la campaña, Chile eligió. Eligió una línea, eligió la seguridad, eligió el crecimiento, eligió el trabajo, eligió el progreso”.

    Seguido a eso, cerró al afirmar que “hemos planteado una línea muy clara: queremos recuperar la seguridad en Chile. Queremos combatir al crimen organizado. Queremos que los miembros del crimen organizado estén en la cárcel donde corresponde y bajo un régimen estricto carcelario”.

    Más sobre:Gabriel BoricUruguayMontevideoProgresismoCongreso PanamericanoJosé Antonio KastÑubleSeguridad

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