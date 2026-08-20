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    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Inglaterra por el Mundial de Hockey

    Las representantes de Chile vuelven a salir a la cancha en su segunda fase de grupos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Inglaterra por el Mundial de Hockey. Foto de redes sociales Bárbara Gaete - Comunicaciones ChileHockey

    En las próximas horas llega el siguiente desafío deportivo para Las Diablas en el Mundial de Hockey Césped 2026, donde tienen a la selección de Inglaterra como próxima contrincante.

    Chile entra en una segunda fase de grupos de la competencia luego de quedar en la cuarta posición del Grupo A, por lo que ahora el objetivo es obtener el mejor puesto posible entre el 9° y 16°.

    Cuándo juegan Las Diablas vs. Inglaterra

    El partido de Chile contra Inglaterra por el Mundial de Hockey es este viernes 21 de agosto a las 06:30 horas de Chile.

    Las Diablas salen a la cancha del Wagener Stadion de Países Bajos para este compromiso.

    Dónde ver el Mundial de Hockey

    El Mundial de Hockey se transmite en el canal ESPN y de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:HockeyMundial de HockeyLas DiablasChileInglaterraChile vs InglaterraLas Diablas vs InglaterraDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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