Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este domingo por el Superclásico. Foto referencial de archivo

Este domingo se desarrollará una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, con el partido de Universidad de Chile contra Colo Colo, motivo por el que se anunciaron medidas especiales para la comuna de Ñuñoa.

Los equipos se enfrentan desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional, recinto que contará con cortes de tránsito en los alrededores durante la jornada.

Así fue informado recientemente por parte de la Municipalidad de Ñuñoa, donde también se tienen en cuenta medidas de seguridad determinadas por la Delegación Presidencial Metropolitana, en coordinación con Carabineros de Chile.

Desvíos de tránsito en el Estadio Nacional

Los cortes de tránsito informados para Ñuñoa aplicarán desde las 9:00 horas del domingo 23 de agosto en los siguientes puntos:

Avda. Grecia, calzada sur: entre Pedro de Valdivia y Marathón. Se mantendrá libre el corredor de transporte público.

Pedro de Valdivia, ambas calzadas: entre Avda. Grecia y Las Encinas.

Marathón, ambas calzadas: entre Avda. Grecia y Guillermo Mann.

Desde el municipio se extendió un llamado a planificar los viajes con anticipación, preferir vías alternativas y utilizar el transporte público.

Refuerzo del transporte público

Por su parte, Red Movilidad anunció un reforzamiento de recorridos para este domingo, con el objetivo de apoyar el retorno de los hinchas luego del partido.

Los servicios incluyen destinos a Peñalolén, Maipú, Pudahuel, La Florida y Puente Alto, los que serán reforzados entre las 17:00 y las 18:00 horas en las paradas ubicadas en las inmediaciones del Estadio Nacional.