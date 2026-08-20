Endurance Trail suma una inédita distancia de 160 kilómetros para su edición 2026.

El Endurance Trail by The North Face tendrá una nueva edición el próximo 17 de octubre, con cinco distancias y la incorporación de una prueba de 160 kilómetros, la más extensa que ha contemplado la competencia de trail running. La carrera contará con recorridos de 10K, 25K, 50K, 80K y 160K.

La principal modificación para la edición de este año estará en los 160 kilómetros. La nueva categoría está dirigida a corredores con experiencia en trail running y ultradistancia y puede extenderse durante una jornada completa o más.

Endurance Trail by The North Face.

Daniela Navarrete, atleta de The North Face y corredora profesional, sostiene que la preparación no debe limitarse a acumular kilómetros. “Muchas veces pensamos que prepararse significa solamente correr más kilómetros, pero la montaña exige mucho más que eso. Es importante conocer cómo responde tu cuerpo, practicar la alimentación que usarás el día de la carrera, probar el equipamiento y aprender a escuchar las señales de fatiga. La preparación también consiste en disfrutar el proceso y llegar a la largada con la confianza de haber hecho el trabajo previo”, explica.

El trail running se desarrolla sobre terrenos que pueden cambiar durante un mismo recorrido, con pendientes, sectores técnicos y variaciones de temperatura. Estas condiciones hacen que la planificación sea diferente a la de una carrera urbana. Las inscripciones para las cinco distancias del Endurance by The North Face permanecen abiertas. La competencia se realizará el 17 de octubre y tendrá en los 160 kilómetros su recorrido de mayor extensión.