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    El Deportivo

    Cita con Duco y recomponer relaciones rotas: los primeros pasos de Francisco Riveros para rearmar el Ministerio del Deporte

    El nuevo ministro del Deporte ha buscado diferenciarse desde el primer día con su antecesora, reuniéndose con distintos actores con los que existían tensiones y estableciendo un estilo muy lejano a la confrontación. Le pidió una reunión a la exjefa de la cartera para tener más antecedentes de su gestión.

    Por 
    Matías Parker
     
    Carlos González Lucay
    Natalia Duco y su sucesor Francisco Riveros, durante el cambio de gabinete de la semana pasada. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Este es sin duda el mayor honor de mi vida”. Así reaccionó Francisco Riveros al ser designado como el nuevo ministro del Deporte, tras la abrupta salida de Natalia Duco la noche del 13 de agosto, luego de que El Deportivo revelara la respuesta que le dio a la Contraloría por una denuncia de mal uso de vehículo fiscal y el video que refutaba esa versión.

    Desde el primer minuto en que asumió, el abogado buscó diferenciarse de inmediato de su antecesora y con la instrucción clara desde el gobierno de transformar la cartera en una que sea portadora de buenas noticias y que no esté en la palestra por errores comunicacionales.

    Con un estilo muy cordial, lejano a cualquier tipo de confrontación, su primera misión fue comenzar a tender puentes con todos los actores del mundo deportivo, con los que las relaciones estaban sumamente deterioradas. Es por ello que, rápidamente, inició una ronda de reuniones.

    De entrada, la nueva cabeza del deporte le solicitó una reunión con Natalia Duco para conocer su experiencia y los conflictos que enfrentó. El abogado manifestó su voluntad de reunirse con otros exministros para nutrirse de más visiones.

    La idea del jefe de la cartera también apunta a acercarse a los deportistas. Más cuando su rol ejecutivo muchas veces es cuestionado por los propios atletas, que prefieren que la máxima autoridad encargado de regir los destinos de la actividad siempre sea uno que haya sido deportista.

    “¿Si influye que Riveros no sea deportista? Creo que sí puede influir, pero se puede aprender y mejorar en muchos aspectos. Insisto, le deseo lo mejor y si hace las cosas bien tendrá todo mi respaldo", dijo Sebastián Keitel en una entrevista concedida a El Deportivo.

    Junto con asistir a las rondas finales del Mundial de Vóleibol Sub 17 y presenciar el Campeonato Nacional de Natación y otras actividades en el Estadio Nacional, el secretario de Estado concretó encuentros con los directorios del Comité Olímpico y del Comité Paralímpico, dos de las entidades que más tensiones acumularon con Duco en sus cinco meses y dos días en funciones.

    Quienes lo conocen lo definen como una persona muy carismática, con una altísima red de contactos tanto en el mundo empresarial como público. De hecho, su rol en el segundo piso de La Moneda lo puso en comunicación directa con todos los miembros del gabinete del Presidente José Antonio Kast y le da un acervo político distinto al de su predecesora.

    Apenas pisó el edificio de Fidel Oteíza, recorrió todos los pisos saludando a los funcionarios. Según presentes en la cita, Duco hizo lo mismo en su arribo. Más allá de eso, una de las primeras tareas de la nueva autoridad será concretar encuentros con las asociaciones de funcionarios del Mindep y del IND, quienes están muy preocupados frente a versiones de una reestructuración completa de la estructura institucional. Sin embargo, Duco nunca los recibió, por lo que esta cita asoma como una señal distinta en el cambio de rumbo de las relaciones con estos grupos. Eso sí, la idea es poder cerrar esta reunión una vez que se designe a la persona que encabezará la Subsecretaría.

    Por otro lado, la tarde de martes, Riveros concretó un encuentro clave, incluso desde el punto de vista político, al reunirse con el medallista olímpico Yasmani Acosta, quien había publicado una sentido mensaje frente a la sugerencia del Partido Nacional Libertario de cerrar el Ministerio del Deporte.

    El ministro ajustó su agenda para visitar en Quillota al luchador grecorromano, quien se recupera de una grave lesión en las cámaras hiperbáricas de la ciudad de la Quinta Región. “El alto rendimiento es una prioridad y por eso es fundamental estar en terreno, escuchar directamente a nuestros deportistas y conocer sus experiencias, necesidades y desafíos. Queremos construir un ministerio cercano, que acompañe sus procesos y genere las mejores condiciones para que puedan desarrollarse, proyectarse y seguir representando a Chile al más alto nivel”, explicó tras el encuentro.

    Mientras que el medallista de plata en París 2024 valoró el tono de la cita: “Quiero agradecer de corazón a todas las personas que compartieron, comentaron y ayudaron a hacer visible este tema. Cada palabra demuestra que somos muchos los que creemos que el deporte es fundamental para el desarrollo de nuestro país”.

    El nuevo ministro del Deporte Francisco Riveros ha sostenido una serie de reuniones con todos los actores del deporte. Foto: Diego Martin/Aton Chile.

    “También quiero agradecer al @ministroriveros por venir a conversar conmigo, por explicarme su visión y por manifestar su compromiso de fortalecer el deporte en Chile. Valoro profundamente ese espacio de diálogo y la claridad de que el Ministerio del Deporte continuará y no será eliminado”, resaltó.

    Olimpiadas Especiales

    Uno de los casos más emblemáticos de la gestión de Natalia Duco fue su relación con Olimpiadas Especiales, entidad que el próximo año celebrará los Juegos Mundiales en Santiago, un megaevento que reunirá a más de 6 mil deportistas de 170 países.

    Antes de su salida, la exlanzadora de bala había anunciado una polémica reforma al Comité Organizador Local, cuya presidenta desde su creación en 2024 es Carolina Picasso, quien además es la cara visible del movimiento de Olimpiadas Especiales en el país. El cambio que estaba impulsando en el ministerio apuntaba a la salida de la timonel, a un año de la realización del certamen, lo que lógicamente causó muchísimo ruido en la entidad.

    “La reforma de estatutos obedece a la experiencia acumulada por Chile en la organización de grandes eventos deportivos y para ello nos hemos enfocado, primero que todo, a fortalecer la gobernanza del COL, delimitar claramente sus funciones y reforzar los mecanismos de transparencia, control y rendición de los recursos públicos”, explicaron.

    Durante los primeros días, el ministro Riveros y Picasso coincidieron en una actividad y tuvieron una “muy grata conversación”, según relatan conocedores de esa cita. La idea es volver a juntarse para poder si se mantiene esta reforma que tensionó las relaciones en los últimos meses.

    Más sobre:Francisco RiverosLa Tercera PMMindepNatalia DucoMinisterio del DeporteYasmani AcostaOlimpiadas EspecialesCOChCopachi

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