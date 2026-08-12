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    El Deportivo

    El controvertido plan de Natalia Duco para reformar el Comité Organizador de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales

    La secretaria de Estado apuesta a una reestructuración de los estatutos, donde Carolina Picasso, timonel de la entidad en Chile y principal impulsora del movimiento, es candidata a salir de su cargo de presidenta del COL, a poco más de un año del certamen que se celebrará en el país.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El Mindep prepara un plan para reformar el Comité Organizador de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales.

    A poco más de un año para la realización de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, todavía hay algunas situaciones en la nebulosa. Una de ellas es la reestructuración del Comité Organizador Local (COL) de la cita que se disputará en el país entre el 16 y el 24 de octubre de 2027.

    El COL se había constituido el 19 de diciembre de 2024, quedando conformado por el ministro del Deporte de ese entonces, Jaime Pizarro; el extenista chileno Jaime Fillol; Gustavo Arriagada, miembro de Olimpiadas Especiales Chile; Gonzalo Escobar, presidente del Consejo Regional de Atletas Líderes de América Latina y por la presidenta de Olimpiadas Especiales Chile, Carolina Picasso. Esta última quedó con la responsabilidad de presidir el comité.

    Sin embargo, con el cambio de gobierno, Pizarro abandonó el directorio un poco antes de finalizar su periodo. A pesar de que han pasado cinco meses desde ese momento, aún no se formaliza el reemplazo del excampeón de América.

    Entremedio, la organización del certamen recibió un duro golpe, pues fue una de las áreas más afectadas con el recorte presupuestario que ordenó el ministro de Hacienda Jorge Quiroz. El evento dejó de percibir 763 millones de pesos. Es decir, un 13,3% del total del ajuste ministerial.

    Aun así, dentro de la entidad destacan que Duco ha tratado de involucrarse con la realización del evento. “Valoramos especialmente el compromiso demostrado por el gobierno de Chile, reflejado en la activa participación de la ministra del Deporte, Natalia Duco; y con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes, así como también en la recepción realizada en el Palacio de La Moneda por parte del Presidente José Antonio Kast, quien expresó su apoyo a este importante evento internacional”, señaló hace un tiempo Rodrigo Gardella, director ejecutivo del certamen.

    Incluso, la exlanzadora de la bala viajó a Minnesota para interiorizarse del funcionamiento de un certamen como este. “Pudimos conversar con las máximas autoridades de Special Olympics International para avanzar en la organización de los próximos Juegos Mundiales. Estamos planificando todos los pasos a seguir, como también el correcto uso de los recursos públicos que se están destinando, para así reafirmar el compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad intelectual”, expresó en junio pasado.

    Diversas fuentes señalan que Carolina Picasso saldrá de la función de presidenta que ocupa hace dos años y medio al mando del COL. Una de las opciones es que la ingeniera comercial argentina pase a desempeñarse dentro del directorio en un rol vinculado al legado de la cita.

    Asimismo, una de las versiones que circula apuntaba a que Duco encabezaría la nueva mesa. Sin embargo, esto es descartado por el Mindep ante la consulta de El Deportivo. “La ministra Natalia Duco no integrará ni presidirá el directorio del COL. El Ministerio del Deporte participará a través de los representantes que designe, cuya oficialización se hará una vez acordada y aprobada la reforma de los estatutos que estamos trabajando junto con Special Olympics Internacional, Latinoamérica y Chile”, adelantan.

    “La reforma de estatutos obedece a la experiencia acumulada por Chile en la organización de grandes eventos deportivos y para ello nos hemos enfocado, primero que todo, a fortalecer la gobernanza del COL, delimitar claramente sus funciones y reforzar los mecanismos de transparencia, control y rendición de los recursos públicos”, explican.

    De este modo, indican que “concluido este proceso, se procederá a conformar el nuevo directorio, entregando mayores garantías para la correcta organización de este importante evento para Chile. Es importante recordar que el exministro Pizarro presentó su renuncia en febrero del presente año y su reemplazo será oficializado en los próximos días junto, con la reforma de los estatutos”.

    Natalia Duco junto a Carolina Piccaso, durante una actividad de Olimpiadas Especiales. Mindep

    Igualmente, en el entorno del COL ven con algo de sorpresa la medida, sobre todo porque Picasso ha sido la principal impulsora del movimiento en el país y lleva más de dos años y medio liderando el comité.

    Complejo presente

    El momento de Natalia Duco en el Ministerio del Deporte no es el mejor. De hecho, las encuestas la tienen como la peor evaluada del gabinete del Presidente José Antonio Kast, algo inédito en la historia del Mindep, y en los últimos días ha sumado una serie de polémicas, como por ejemplo, una denuncia ante la Contraloría por mal uso de un vehículo fiscal.

    En un áspero punto de prensa, la secretaria de Estado se defendió de la acusación que la sitúa en una “actividad de celebración nocturna” el pasado 23 de abril, a la cual habría acudido en un auto estatal. “Eso se respondió en tiempo y forma a Contraloría, con un oficio como corresponde. Y también asegurar y rectificar que en este ministerio no ha habido ningún mal uso de los recursos fiscales“, afirmó.

    Luego, en entrevista con CNN Chile, abordó su futuro en la cartera: “La única persona que puede cuestionar mi permanencia en el cargo es el Presidente de la República, del cual sigo teniendo su confianza, y, como en jerga deportiva se diría, el entrenador es quien toma esa decisión. En este caso, el Presidente de la República. Y hasta que él lo considere pertinente, yo seguiré siendo ministra del Deporte”.

    Mientras que la noche de este martes recibió una fuerte silbatina, cuando ofreció unas palabras en el marco del Mundial Sub 17 de Vóleibol Femenino.

    Más sobre:Olimpiadas EspecialesNatalia DucoMindepJuegos MundialesCarolina Picasso

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