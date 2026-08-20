Lucas Assadi presiona a la U para salir antes del Superclásico

Lucas Assadi quiere dejar Universidad de Chile. Esa es la postura que el ariete de 22 años que le ha transmitido al directorio de Azul Azul, pese a que durante este año renovó su contrato y mejoró sus condiciones salariales. En el CDA conocen su intención y en las últimas horas apareció una opción concreta para concretar su salida: el AIK Solna de Suecia está dispuesto a pagar la cláusula del futbolista.

“Con lo que ha llegado, no va a salir”, señalaban desde la concesionaria estudiantil hasta hace algunos días. El panorama cambió. Incluso, hay directores que consideran que este es el momento adecuado para que Assadi dé el salto al extranjero. Sin embargo, todavía existe una diferencia importante que impide cerrar la operación: Universidad de Chile exige que el dinero sea pagado de una sola vez y no en cuotas, como les fue ofrecido. Las partes trabajan para intentar destrabar ese punto.

La situación se produce cuando Assadi recuperó espacio en el equipo de Fernando Gago. El delantero ha sido titular en los últimos encuentros de la Liga de Primera y tuvo participación directa en tres goles de la U durante agosto: entregó dos asistencias en el triunfo por 2-0 sobre Huachipato y otra en la victoria por 2-1 ante Palestino. En Primera División, este 2026, acumula 15 apariciones, nueve como titular, sin goles, pero con cuatro habilitaciones. Para este domingo, ante la chance de salida, es probable que no sea considerado por el técnico.

Su mayor continuidad durante las últimas semanas no ha cambió la decisión que tomó respecto de su futuro. El gerente deportivo Manuel Mayo abordó públicamente el escenario el lunes. “Es cierto que en el momento de la renovación de Lucas se incorporó una cláusula en su contrato a petición de él. Si llega un club interesado y está dispuesto a pagarla, el jugador quiere ir para allá, como club no tenemos nada que hacer. Aunque no queramos despotenciarnos y queramos que se quede”, señaló.

Mayo también reconoció que el deseo de Assadi de dejar el club es un asunto conocido al interior de la institución. “Cuando los jugadores tienen 20 años, les gustaría estar mucho tiempo en la U, pero también tienen ganas de salir por proyección y temas económicos. Lucas tiene esas ganas, las hemos conversado y nos ponemos del lado del jugador”, dijo.

Cecilia Pérez también abordó la situación. “Si se llega a concretar algo el contrato es claro, hay una cláusula que tienen que cumplir si es que quieren hacer una oferta. Es importante escuchar la opinión de Lucas. Si él considera que ese es un paso importante en su crecimiento deportivo, aún cuando nos pueda doler, vamos a priorizar el contrato”, apuntó la presidenta de Azul Azul.

Assadi y Gago. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Renovación condicionada

La discusión sobre su salida quedó incorporada en el contrato que firmó hace poco más de tres meses. El 11 de mayo, la U anunció la renovación del jugador hasta diciembre de 2028. La negociación incluyó un aumento de sueldo que lo instaló entre las remuneraciones altas del plantel y, al mismo tiempo, una modificación de su cláusula de salida. Antes del acuerdo, Azul Azul pretendía fijarla en 5 millones de dólares. Finalmente, redujeron esa cifra y ahora -según el entorno del futbolista- es de 2,3 millones de la moneda estadounidense. Ahora esa posibilidad se volvió concreta con la aparición del AIK.

La extensión puso término a una tratativa que se había extendido durante gran parte del primer semestre. El propio Assadi expresó entonces su conformidad con el acuerdo. “Significa mucho para mí, lo venía buscando y estoy muy feliz y orgulloso de renovar con el club de mis amores. La confianza es todo, de verdad estoy muy contento; después de mi familia, la U es todo”, declaró en ese momento.

Además planteó como prioridad tener continuidad. “Mis objetivos personales son volver a mi nivel, a lo que yo sé; eso es lo que quiero”, afirmó.

El contexto deportivo volvió a cambiar durante las semanas siguientes. Assadi perdió espacio en las convocatorias de Gago y llegó a completar seis partidos consecutivos sin aparecer en la lista. Cuando regresó, el 26 de julio ante Audax Italiano, reconoció que la situación lo había afectado. “Personalmente estoy muy contento de volver a jugar, lo pasé más o menos este tiempo personalmente siendo no citado, pero feliz de volver”, dijo.

La postura de Fernando Gago ha sido clara. “Charles (Aránguiz) y Lucas son dos jugadores muy importantes en el plantel”, sostuvo en julio. “Independientemente del nombre, necesito de todos y si están en buen nivel van a jugar”, añadió.

Cuando volvió Assadi, el técnico mantuvo el mensaje: “Acá no hay titulares ni suplentes. Yo considero que el que está para jugar, tiene que hacerlo. Yo voy a poner el mejor equipo para la situación, porque nosotros trabajamos de esa manera”.