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    Lucas Assadi, a la venta: las razones de Fernando Gago para dejar fuera de las citaciones al 10 de la U

    Quien fuera uno de los protagonistas en el cuadro universitario hace algunos meses, no ha podido influir en la temporada 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Lucas Assadi lo está pasando mal en Universidad de Chile. Después de tener una temporada 2025 en la que se mostró como uno de los protagonistas en el ataque de la escuadra laica, en el 2026 no ha podido sostener aquel buen rendimiento.

    Tras superar una serie de lesiones que acabaron por alejarlo de las canchas, el atacante no ha podido generar interés en el cuerpo técnico para ser llamado a integrar las convocatorias del equipo.

    Al interior del club apuntan a una mala actitud del futbolista en los entrenamientos, instancias en las que no desarrolla los trabajos de la manera que se espera de un jugador profesional. Debido a esto, diversas personas han intentado dialogar con Assadi para que repunte su nivel personal y con ello el equipo, siendo Marcelo Díaz uno de ellos.

    En la búsqueda de lo mismo, dirigentes, entre ellos Cecilia Pérez, la presidenta, han conversado con el jugador en buscando recuperar su mejor versión, pero hasta el momento aquello no parece haber servido. Con este panorama, el futbolista apunta a dar un paso en otro equipo para poder despejarse. Y en esa tarea, sus representantes ya están buscando ofertas para intentar una salida en un momento en el que la U necesita de sus jugadores.

    En las últimas semanas, el cuerpo técnico de la U ha dejado clara la postura con el jugador. Mientras Fernando Gago estaba ausente por el infarto que sufrió, su ayudante técnico, Fabricio Coloccini, tomó la palabra para referirse al jugador tras el partido contra Unión San Felipe por la Copa Chile.

    Lucas es un jugador más del plantel, tiene las mismas posibilidades que tienen todos, la ausencia se da por una decisión técnica y no pasa más de eso”, explicó en la oportunidad.

    “Podemos decir (lo mismo) de alguno de los chicos que estuvo en convocatoria. Hoy no le tocó a Lucas y no es más que eso. Es una decisión técnica y esas cosas son internas, se manejan con el jugador y el cuerpo técnico”, complementó.

    La tarea de Gago a Assadi

    Y tras la derrota contra Unión La Calera de este miércoles, fue el propio Gago quien se refirió a Assadi. “Yo tengo algo muy claro: voy a poner al que mejor esté y al que mejor entrene, independiente de las condiciones de cada futbolista”, afirmó el argentino.

    “También hay normas en los entrenamientos y necesito a todos comprometidos. Lucas es fundamental. Yo pedí que lo renovaran y que no se fuera porque lo necesitaba. Ahora tiene que demostrarlo y empezar a ganarse esos minutos”, añadió.

    “Después será decisión mía considerarlo. Tendrá minutos cuando se los gane. Quiero que se quede, no voy a cambiar el pensamiento que tenía hace un mes”, remarcó el DT.

    Luego, explicó su confianza en el jugador. “Lucas tiene pocos partidos en Primera División, serán unos 50. Hay que analizar cuántas acciones realmente fueron determinantes en los resultados. Vi todos sus partidos en Copa Sudamericana y por eso confío mucho en él. Lo voy a recuperar y mi misión es que cada jugador pueda estar bien”, concluyó Gago.

    Una renovación que no da frutos

    La renovación del contrato de Lucas Assadi con la U se dio a principios de mayo. En ese entonces, el volante comentó que este paso “Significa mucho para mí, lo venía buscando y estoy muy feliz y orgulloso de renovar con el Club de mis amores (...) La confianza del club es todo, de verdad estoy muy contento; después de mi familia, la U es todo”, resaltó en diálogo con los canales oficiales de los azules.

    “Siempre las renovaciones con jugadores que queremos que permanezcan más tiempo con nosotros son especiales, pero sobre todo la de Lucas, que es un jugador formado en casa, la gente lo quiere mucho y el Club también (...) Es un jugador distinto, tiene un talento diferencial y que se quede más tiempo con nosotros nos pone contentos”, comentó por su parte el gerente deportivo Manuel Mayo.

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileLa ULucas AssadiFernando Gago

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