Presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN): “No es el momento de estar hablando de coaliciones políticas”

Los avances en las conversaciones sobre la megarreforma y la posible materialización de una coalición amplia de gobierno, son algunos de los temas protagonistas en el oficialismo y en los cuales la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), tiene una posición influyente.

Así Núñez, impulsora de los encuentros de negociación entre senadores oficialistas y de oposición con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar el proyecto del Ejecutivo sobre Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, valoró la instancia e insistió en la necesidad de llegar a acuerdos más amplios que permitan una votación mayor a la que tuvo la idea de legislar.

“Llevo varias semanas trabajando en esto porque creo profundamente que un proyecto de esta envergadura tiene que concitar mayores acuerdos. Me refiero más que los 26 votos que nosotros tenemos en el Senado y que estuvieron sin duda presentes cuando se votó en general. Es más, creía importante que estos espacios se produjeran antes de esa votación en general.El gobierno tomó una decisión distinta”, sostuvo en conversación con radio Duna.

Sobre el diálogo en sí, la legisladora recalcó que el ministro Quiroz tuvo disposición a “que conversáramos sabiendo, por lo demás, que cuando uno logra un espacio de esta envergadura lo importante es, para no perder tiempo, por supuesto, saber cuáles son esas líneas rojas de lado y lado y también dónde eventualmente podemos ir acercando posiciones. Entonces, esa conversación se produjo, yo creo que, sinceramente, fue muy positivo, porque era primera vez que estábamos todos sentados en una misma mesa”.

En concreto, Nuñez explicó que “estamos claros, porque eso va a ser así, que va a haber una rebaja de impuestos, la primera categoría el corporativo, va a haber rebaja de impuestos, eso no está en discusión. Si la discusión está en cómo eso se va a compensar, a propósito de lo que ha dicho la oposición, que son menos recursos los que el Estado recauda, recursos que, lógicamente, van a distintos programas sociales, entre otras cosas, pongamos el foco en eso. Entonces estamos viendo, dado que el ministro está disponible y ya lo señaló, a hablar de compensaciones, bueno, cómo se va a compensar”.

Asimismo expuso que “va a haber invariabilidad, esa es una línea roja. Pero estamos disponibles a ver si hay una prima para que se quede establecida esa regla, si a lo mejor no es de 25 años y es de menos, a propósito de la prima, en fin. Y a mí ese punto me parece vital, porque es sobre ese punto el que parte de la oposición ha dicho que estaría pensando incluso en recurrir al Tribunal Constitucional. Entonces, si tú logras un acuerdo en ese punto y, por lo tanto, sale la invariabilidad, pero no así como está, bueno, evidentemente que parte del acuerdo es no terminar en el Tribunal Constitucional”.

Asimismo, Nuñez explicó que existe un compromiso en que lo que el gobierno acuerde con los alcaldes en materia de contribuciones los senadores de todos los sectores lo van a apoyar.

Coalición de gobierno

En tanto, consultada por el debate oficialista en torno a la construcción de una coalición política y donde incluso el propio Presidente José Antonio Kast abrió la puerta, Nuñez fue enfática en sostener que no es el momento para ese debate.

“Tengo muy claro, y Renovación Nacional tiene muy claro, que habiendo sido invitados a formar parte del gobierno y habiendo dicho que sí, nosotros sin duda somos parte del gobierno del Presidente Kast, esa es una cosa (...) Esto es un gobierno que está gobernando con distintos partidos políticos, acá todavía no hay una coalición electoral o una coalición política”.

En esa línea, añadió: “ Y digo todavía porque creo que no es momento de estar hablando de coaliciones políticas . Ahora, ¿por qué se produjo el tema? Porque evidentemente después del fracaso rotundo de la acusación constitucional, que ya varios están reconociendo que fue un error después de, y me parece muy bien y sano que se haga,lo mínimo que uno puede hacer es decir, bueno, si estamos gobernando con mayor razón, prudencia, responsabilidad, buen cálculo y un largo etcétera y eso para nosotros como Renovación Nacional es vital".