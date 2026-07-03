Dónde y a qué hora ver a Australia vs. Egipto en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales @socceroos

Este viernes se desarrolla el último día de partidos por los 16avos de final del Mundial 2026 y el primer duelo de la jornada enfrenta a Australia con Egipto.

El conjunto oceánico viene de cerrar la fase de grupos con un resultado 0-0 contra Uruguay

Los Faraones, en tanto, también finalizaron la etapa anterior con un empate 1-1 con Irán.

Cuándo juega Australia vs. Egipto

El partido de Australia contra Egipto es este viernes 3 de julio a las 14:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.

Dónde ver a Australia vs. Egipto

El partido de Australia contra Egipto se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.