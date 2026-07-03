Dónde y a qué hora ver a Australia vs. Egipto en TV y streaming
Las selecciones abren la última jornada de partidos por los 16avos del Mundial.
Este viernes se desarrolla el último día de partidos por los 16avos de final del Mundial 2026 y el primer duelo de la jornada enfrenta a Australia con Egipto.
El conjunto oceánico viene de cerrar la fase de grupos con un resultado 0-0 contra Uruguay
Los Faraones, en tanto, también finalizaron la etapa anterior con un empate 1-1 con Irán.
Cuándo juega Australia vs. Egipto
El partido de Australia contra Egipto es este viernes 3 de julio a las 14:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se miden en el estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.
Dónde ver a Australia vs. Egipto
El partido de Australia contra Egipto se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.
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