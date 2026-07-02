Presidenta del Senado critica posible AC contra Steinert: “Hay que concentrarse en los problemas reales de las personas”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), criticó este jueves la posibilidad que se presente una acusación constitucional en contra de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Lo anterior luego que este jueves se diera a conocer el dictamen de Contraloría respecto al oficio reservado que solicitó la otrora jefa de Seguridad a la Policía de Investigaciones (PDI) respecto a traslados de funcionarios de esta institución a otras zonas.

La Contraloría determinó que Steinert se excedió en sus atribuciones al solicitar aquel oficio reservado.

“La actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”, detalla el dictamen del ente fiscalizador.

Tras el pronunciamiento de Contraloría, algunas voces ya estarían evaluando la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra de la exministra.

En ese contexto, y tras sostener una reunión con representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Núñez señaló a la prensa que “ hay que concentrarse en los problemas reales de las personas ”.

“Si hay algo que se repitió desde el oficialismo y desde la oposición, por muchos de nosotros cuando tuvimos hace un par de días pronunciarnos respecto a la acusación del ex ministro Grau, fue que hay que concentrarse en los problemas reales de las personas”, detalló la senadora.

“Me parece que seguir con acusaciones de allá o de acá no ayuda en nada para que podamos sacar adelante, y responder, y ponernos de acuerdo y lograr responder, insisto, sobre todo en estos meses, a esas necesidades”, añadió.

“Yo espero que las mismas voces, sobre todo de la oposición, que dijeron que no era tiempo de acusaciones, hoy día no se cambien rápidamente la chaqueta ahora de haberse producido el resultado de la acusación del ex ministro Grau”, concluyó.