SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Por muerte de testigo clave: sobreseen a exfiscal jefe de Puerto Natales que fue indagado por supuesto mensaje a narco

    Cristián Muñoz estuvo en prisión preventiva investigado por delitos de cohecho y revelación de secreto.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Fiscal Cristián Muñoz.

    El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó el sobreseimiento definitivo de la causa seguida en contra del otrora persecutor jefe de Puerto Natales Cristián Gonzalo Muñoz Pérez, imputado por la Fiscalía Regional de Aysén como autor de los delitos consumados de cohecho y revelación de secreto.

    Los ilícitos habrían sido perpetrados por el exfiscal durante 2022, cuando lideraba el ente persecutor en Puerto Natales.

    En junio de 2024 lo formalizaron y se decretó su prisión preventiva.

    Por eso días, Muñoz se querelló contra Carlos Palma, que era fiscal regional de Aysén, por ocultamiento de información, advirtiendo de “maniobras” irregulares en su formalización antes de que se resolviera la apelación respecto a la querella de capítulos.

    Se le investigó por presuntamente haber recibido un vehículo en forma de pago por hacerse parte de gestiones judiciales y también por revelar a un socio la concurrencia de la PDI en el marco de una investigación por drogas.

    En la audiencia de sobreseimiento, la magistrada Mónica Mancilla Barría acogió la solicitud del Ministerio Público, al compartir que la exclusión de prueba, por el fallecimiento de un testigo principal del caso, deja sin sustento la presentación de la acusación para elevar la causa a juicio oral, se indica en una nota del Poder Judicial.

    El sobreseimiento también favoreció al coimputado en la causa Francisco Javier Nettig Díaz.

    El ente persecutor sostuvo que, abusando de su cargo como fiscal jefe de Puerto Natales, Muñoz aceptó recibir un vehículo a cambio de ejecutar actos en favor de un tercero, consistentes en el cobro de un pagaré y del valor de una retroexcavadora.

    Asimismo, con infracción al deber de reserva y confidencialidad propios del cargo y función, el 5 de diciembre de 2022, habría enviado a un blanco de interés investigativo un mensaje de WhatsApp con el texto: “Vale, pero mañana la tengo difícil porque hasta el jueves tengo los antinarcóticos de PUQ acá”.

    PUQ hace referencia a la denominación del aeropuerto de Punta Arenas según el código IATA y es usado por los magallánicos en redes para referirse a su territorio.

    La Fiscalía estimó que el dar cuenta de las actividades de los detectives, Muñoz divulgó información reservada sobre una investigación por el delito de drogas.

    En agosto de 2024, la Corte Suprema se pronunció sobre la querella de capítulos y determinó que el Ministerio Público solo podía imputar el delito de cohecho.

    El máximo tribunal decidió desechar lo acogido originalmente respecto al delito de revelación de secreto, al determinar que en la querella de capítulos de la Fiscalía “no revisten de mérito bastante, ni de ellos emergen indicios serios ni graves de la ocurrencia de los presupuestos materiales de la referida infracción”.

    La Fiscalía planteó que Muñoz le envió un mensaje a su arrendatario, que a su vez era socio de un narcotraficante.

    En este texto, el expersecutor le dice que un día no puede hacer algo porque estaban en la región los especialistas en drogas de la PDI.

    A juicio de la Suprema, ese mensaje “únicamente da cuenta de una conversación del capitulado con su arrendador, quien a la época de la referida misiva, no era blanco de interés de ninguna investigación en desarrollo“.

    Más sobre:PolicialNarcotráficoPuerto NatalesFiscalía de AysénCristián MuñozCarlos Palma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Wulf anuncia nuevas medidas para fortalecer protección de niños y adolescentes: “Un 25% viven en situación de pobreza”

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Así se armó la obra basada en Otra Ronda: “El alcohol y la depresión podrían estar en el escudo nacional”

    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”

    El salvataje de la Corte de Santiago a la ministra Lilian Leyton por sus chats con Luis Hermosilla

    El devenir del exministro Gajardo tras su paso por el gobierno: retorna al estudio de Francisco Zúñiga como consejero

    Lo más leído

    1.
    Fuertes vientos entre el Maule y Los Lagos dejan 11 personas lesionadas y daños en al menos 49 viviendas

    Fuertes vientos entre el Maule y Los Lagos dejan 11 personas lesionadas y daños en al menos 49 viviendas

    2.
    Araucanía: Senapred decreta alerta roja en Pucón y Villarrica por fuertes vientos de hasta 100 km/h

    Araucanía: Senapred decreta alerta roja en Pucón y Villarrica por fuertes vientos de hasta 100 km/h

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas

    Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas

    Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministra Wulf anuncia nuevas medidas para fortalecer protección de niños y adolescentes: “Un 25% viven en situación de pobreza”
    Chile

    Ministra Wulf anuncia nuevas medidas para fortalecer protección de niños y adolescentes: “Un 25% viven en situación de pobreza”

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Por muerte de testigo clave: sobreseen a exfiscal jefe de Puerto Natales que fue indagado por supuesto mensaje a narco

    Ricardo Vicuña no seguirá al mando del INE
    Negocios

    Ricardo Vicuña no seguirá al mando del INE

    ¿Plazo o monto? Biministro Mas se inclina por mantener los 25 años de invariabilidad tributaria en la megarreforma

    Las 45 propuestas del gran empresariado contra el negocio del crimen organizado

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío
    Tendencias

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Joaquín Niemann queda a cuatro golpes de los líderes tras la primera ronda del BMW International Open
    El Deportivo

    Joaquín Niemann queda a cuatro golpes de los líderes tras la primera ronda del BMW International Open

    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    El millonario monto que deberá cancelar la federación de Alemania para despedir al técnico Julian Nagelsmann

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Así se armó la obra basada en Otra Ronda: “El alcohol y la depresión podrían estar en el escudo nacional”
    Cultura y entretención

    Así se armó la obra basada en Otra Ronda: “El alcohol y la depresión podrían estar en el escudo nacional”

    Sandra Ollo, directora de Acantilado: “El siglo XX en castellano no se puede entender sin los grandes poetas chilenos”

    Instituto Nacional del Deporte no autoriza el Estadio Nacional para los conciertos de BTS en octubre

    Google deberá indemnizar a medios franceses con 126 millones de euros por prácticas abusivas en publicidad digital
    Mundo

    Google deberá indemnizar a medios franceses con 126 millones de euros por prácticas abusivas en publicidad digital

    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”

    El soft power en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá: Cómo afecta a Sheinbaum, Trump y Carney

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare
    Paula

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido