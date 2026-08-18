Carabineros pisando los talones: el sigiloso seguimiento a Camilo Huerta previo a su detención por tráfico de drogas

Fue a mediados de 2025 cuando personal del OS7 de Carabineros comenzó a escuchar los llamados de Camilo Alberto Huerta Milos (41).

Para el Ministerio Público, el chico reality, otrora bailarían en programas juveniles, es parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de marihuana a lo largo del país. Huerta era socio del dispensario nacional de Chicureo, lugar donde se comercializa cannabis supuestamente de manera legal para fines terapéuticos. Sin embargo, para los investigadores, desde esos espacios se vendía marihuana fuera de la legalidad.

Huerta es investigado por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos . Son $51.266.785 los que Huerta habría ganado en seis meses y que la Fiscalía cuestiona.

Una vez que la Fiscalía de Aysén estableció la participación de Huerta, además de pinchar su teléfono, comenzó a seguir sus pasos. Los investigadores ya planeaban un masivo operativo de detención a lo largo del país.

El seguimiento

En uno de los documentos que maneja la Fiscalía quedó registrado el seguimiento que hizo Carabineros a Huerta a partir de la mitad de julio de este año. El 15 de ese mes, entre las 11.00 y las 12.00, un teniente de la policía uniformada llegó hasta calle Sendero Las Colinas N° 4121, en Lo Barnechea. Allí los investigadores querían saber si estaba residiendo con su pareja, Paula Pavic. Sin embargo, no hubo resultados.

Dos días después, el mismo teniente realizó diligencias de búsqueda de información a través de compañías telefónicas. Con eso, ubicó otra dirección de Pavic en Lo Barnechea. El 20 de julio el agente policial pudo establecer que Pavic había viajado a Estados Unidos y que Huerta había sido visto en el departamento de su pareja.

Sin embargo, Huerta, según dicho informe, se movilizaba entre la casa de sus papás, en Estación Central y la de su pareja en Lo Barnechea. También iba seguido a Las Condes.

El 25 de julio en la mañana entre las 10.00 y las 11.30 el investigador llegó hasta la casa de los papás de Huerta, cerca del metro Ecuador, en Estación Central. Allí registraron a Huerta salir de ese inmueble y tomar un vehículo. Lo siguieron de manera “discreta y a distancia” Lo que hizo el rostro de Yingo fue ir a un gimnasio de Las Condes.

Pese a que estaba siendo seguido diariamente pudo viajar a Estados Unidos, lo cual hizo a inicios de agosto. Para esas fechas, aún no se concretaba ninguna orden de detención en la causa. Su inteción fue reunirse con su pareja en Miami. En la mansión de Pavic, ubicada en Sarasota y la que en el pasado compartía con su excónjuge Marcelo “Chino” Ríos, estuvieron dos semanas . De hecho, fue allí donde Huerta se enteró de que había estallado el caso y estaban cayendo los primeros detenidos. Fue en ese mismo lugar donde sostuvo sus primeras comunicaciones con su abogado Rodrigo Núñez, quien le sugirió que volviera al país antes de la formalización de los demás imputados.

“De acuerdo con las diligencias realizadas, se mantiene identificado a Camilo Alberto Huerta Milos quien mantuvo intervenido judicialmente el número (...). Se le vincula a la organización criminal, desempeñando funciones de administración, ejecución y facilitación en la cadena delictual, principalmente como encargado y operador del local Dispensario de Chicureo, hasta el período de 2025 aproximadamente”, dice otra parte de los documentos del Ministerio Público.

“Hay presunciones fundadas de la participación de Camilo Huerta que participara en la organización criminal administrando y explotando directamente la sucursal de Chicureo, interviniendo en su gestión comercial, en la apropiación de utilidades, y además en decisiones relativas al movimiento y destino de stock de cannabis dentro de la red de Dispensario Nacional”, se añade.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

En los antecedentes de los uniformados también tuvieron en vista una investigación de 2011, denominada Operación Yingo (en alusión al programa de TV donde participaba), donde también se le investigó por infringir la Ley 20.000. Esa vez fue detenido por el delito de tráfico en pequeñas cantidades, pero terminó siendo absuelto.