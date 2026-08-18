SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabineros pisando los talones: el sigiloso seguimiento a Camilo Huerta previo a su detención por tráfico de drogas

    En julio, los investigadores monitorearon al exchico reality minuto a minuto. Pese a todo, pudo viajar a Estados Unidos para reunirse con su pareja Paula Pavic. La Fiscalía cuestiona una ganancia de poco más de $51 millones que obtuvo en seis meses por administrar un dispensario de marihuana en Chicureo.

    Por 
    Juan Pablo Andrews
     
    María Catalina Batarce
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Fue a mediados de 2025 cuando personal del OS7 de Carabineros comenzó a escuchar los llamados de Camilo Alberto Huerta Milos (41).

    Para el Ministerio Público, el chico reality, otrora bailarían en programas juveniles, es parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de marihuana a lo largo del país. Huerta era socio del dispensario nacional de Chicureo, lugar donde se comercializa cannabis supuestamente de manera legal para fines terapéuticos. Sin embargo, para los investigadores, desde esos espacios se vendía marihuana fuera de la legalidad.

    Huerta es investigado por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos. Son $51.266.785 los que Huerta habría ganado en seis meses y que la Fiscalía cuestiona.

    Una vez que la Fiscalía de Aysén estableció la participación de Huerta, además de pinchar su teléfono, comenzó a seguir sus pasos. Los investigadores ya planeaban un masivo operativo de detención a lo largo del país.

    El seguimiento

    En uno de los documentos que maneja la Fiscalía quedó registrado el seguimiento que hizo Carabineros a Huerta a partir de la mitad de julio de este año. El 15 de ese mes, entre las 11.00 y las 12.00, un teniente de la policía uniformada llegó hasta calle Sendero Las Colinas N° 4121, en Lo Barnechea. Allí los investigadores querían saber si estaba residiendo con su pareja, Paula Pavic. Sin embargo, no hubo resultados.

    Dos días después, el mismo teniente realizó diligencias de búsqueda de información a través de compañías telefónicas. Con eso, ubicó otra dirección de Pavic en Lo Barnechea. El 20 de julio el agente policial pudo establecer que Pavic había viajado a Estados Unidos y que Huerta había sido visto en el departamento de su pareja.

    Sin embargo, Huerta, según dicho informe, se movilizaba entre la casa de sus papás, en Estación Central y la de su pareja en Lo Barnechea. También iba seguido a Las Condes.

    El 25 de julio en la mañana entre las 10.00 y las 11.30 el investigador llegó hasta la casa de los papás de Huerta, cerca del metro Ecuador, en Estación Central. Allí registraron a Huerta salir de ese inmueble y tomar un vehículo. Lo siguieron de manera “discreta y a distancia” Lo que hizo el rostro de Yingo fue ir a un gimnasio de Las Condes.

    Pese a que estaba siendo seguido diariamente pudo viajar a Estados Unidos, lo cual hizo a inicios de agosto. Para esas fechas, aún no se concretaba ninguna orden de detención en la causa. Su inteción fue reunirse con su pareja en Miami. En la mansión de Pavic, ubicada en Sarasota y la que en el pasado compartía con su excónjuge Marcelo “Chino” Ríos, estuvieron dos semanas. De hecho, fue allí donde Huerta se enteró de que había estallado el caso y estaban cayendo los primeros detenidos. Fue en ese mismo lugar donde sostuvo sus primeras comunicaciones con su abogado Rodrigo Núñez, quien le sugirió que volviera al país antes de la formalización de los demás imputados.

    “De acuerdo con las diligencias realizadas, se mantiene identificado a Camilo Alberto Huerta Milos quien mantuvo intervenido judicialmente el número (...). Se le vincula a la organización criminal, desempeñando funciones de administración, ejecución y facilitación en la cadena delictual, principalmente como encargado y operador del local Dispensario de Chicureo, hasta el período de 2025 aproximadamente”, dice otra parte de los documentos del Ministerio Público.

    “Hay presunciones fundadas de la participación de Camilo Huerta que participara en la organización criminal administrando y explotando directamente la sucursal de Chicureo, interviniendo en su gestión comercial, en la apropiación de utilidades, y además en decisiones relativas al movimiento y destino de stock de cannabis dentro de la red de Dispensario Nacional”, se añade.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En los antecedentes de los uniformados también tuvieron en vista una investigación de 2011, denominada Operación Yingo (en alusión al programa de TV donde participaba), donde también se le investigó por infringir la Ley 20.000. Esa vez fue detenido por el delito de tráfico en pequeñas cantidades, pero terminó siendo absuelto.

    Finalmente, Huerta volvió a Chile durante la madrugada del lunes. Allí lo estaba esperando Carabineros que lo detuvo en cuanto pisó suelo nacional. “Es un montaje”, dijo Huerta cuando fue detenido y subido a un vehículo policial.

    Más sobre:Camilo HuertaOperación Imperio Amsterdarm

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre

    “Ya está normado”: Alvarado reafirma rechazo del gobierno a declarar feriado el 17 de septiembre tras admisibilidad de proyectos en la Cámara

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Alerta roja en Antofagasta: evacúan seis sectores de Tocopilla por activación de quebradas

    Franco Parisi y el PDG pasan a la ofensiva y conforman equipo legal para contrarrestar imputaciones de la Fiscalía

    Restricción de derechos a condenados por “crimen organizado”: reforma constitucional de Kast salpica a exagentes de la DINA y la CNI

    Lo más leído

    1.
    Los pinchazos a Camilo Huerta, su nexo con los dispensarios de marihuana y las menciones a Marité Matus y Arturo Vidal

    Los pinchazos a Camilo Huerta, su nexo con los dispensarios de marihuana y las menciones a Marité Matus y Arturo Vidal

    2.
    Plan Cancerbero llega a la Contraloría: Leiva pide a Dorothy Pérez dictaminar si es legal grabar en cárceles y el traslado de reos

    Plan Cancerbero llega a la Contraloría: Leiva pide a Dorothy Pérez dictaminar si es legal grabar en cárceles y el traslado de reos

    3.
    Colegios alertan que Junaeb redujo sus raciones de alimentos y organismo lo atribuye a mecanismo habitual de ajuste

    Colegios alertan que Junaeb redujo sus raciones de alimentos y organismo lo atribuye a mecanismo habitual de ajuste

    4.
    Calisto da giro en su defensa, ficha nuevo estudio de abogados y apuesta por “renovar trato” con la Fiscalía

    Calisto da giro en su defensa, ficha nuevo estudio de abogados y apuesta por “renovar trato” con la Fiscalía

    5.
    24 funcionarios con vínculos familiares o de amistad: Contraloría detecta que alcalde de El Tabo intervino en contrataciones

    24 funcionarios con vínculos familiares o de amistad: Contraloría detecta que alcalde de El Tabo intervino en contrataciones

    6.
    Problemas de sobredotación, licencias médicas y baja en matrícula: director (s) de Educación Pública detalla estado financiero de los SLEP

    Problemas de sobredotación, licencias médicas y baja en matrícula: director (s) de Educación Pública detalla estado financiero de los SLEP

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre
    Chile

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre

    “Ya está normado”: Alvarado reafirma rechazo del gobierno a declarar feriado el 17 de septiembre tras admisibilidad de proyectos en la Cámara

    Alerta roja en Antofagasta: evacúan seis sectores de Tocopilla por activación de quebradas

    Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas
    Negocios

    Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas

    Gobierno acota hasta agosto el peaje eléctrico que pagan las empresas en horario punta

    Fondos generacionales: las propuestas de la Asociación de AFP a la Super de Pensiones para ajustar el nuevo régimen de inversiones

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    El peso de Zampedri y un plan inédito de Garnero: cuánto pierde la UC sin el Toro ante Estudiantes en Copa Libertadores
    El Deportivo

    El peso de Zampedri y un plan inédito de Garnero: cuánto pierde la UC sin el Toro ante Estudiantes en Copa Libertadores

    Del Mundial al Superclásico: Juan Lara será el árbitro del choque entre la U y Colo Colo

    ¿Qué resultados necesitan las Diablas? Chile se aferra a la calculadora para avanzar en el Mundial de Hockey

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia
    Cultura y entretención

    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales

    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela
    Mundo

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela

    Encuesta de Reuters/Ipsos: aprobación de Trump cae al 33%, el nivel más bajo de su presidencia

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón