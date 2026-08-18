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    Política

    “Ya está normado”: Alvarado reafirma rechazo del gobierno a declarar feriado el 17 de septiembre tras admisibilidad de proyectos en la Cámara

    “Uno esperaría de que cuando estas cosas están resueltas o están definidas, no se innove en la materia”, señaló el biministro.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, abordó esta jornada las iniciativas que apuntan a establecer como día festivo el 17 de septiembre y así extender las celebraciones de Fiestas Patrias.

    Las tres propuestas fueron declaradas como admisibles esta mañana por la Cámara de Diputados, pese a que el gobierno del Presidente José Antonio Kast les había cerrado la puerta en esta materia.

    Consultado sobre el tema, y cuál sería la postura final del gobierno, la autoridad expresó que esto ya estaba zanjado.

    “Hemos manifestado claramente que el sistema de feriados para el mes de septiembre quedó resuelto hace bastante tiempo atrás en el mismo Congreso Nacional, por un acuerdo transversal de todas las bancadas políticas, en orden a definir cuáles eran las condiciones sobre las cuales se generaba un día adicional de feriado, que no es el caso de este año”, señaló.

    Con respecto a la presentación de las tres iniciativas parlamentarias, apuntó que “el Ejecutivo no tiene ninguna atribución para inhibirlas”, mientras que la Cámara de Diputados “sí tiene la disposición de declararlas admisibles o inadmisibles”.

    Uno esperaría de que cuando estas cosas están resueltas o están definidas, no se innove en la materia”, apuntó.

    En este sentido, el biministro advirtió que esperaba que las iniciativas en su trámite legislativo no prosperaran, ya que el tener un nuevo feriado “tiene múltiples consecuencias para el PIB, la construcción económica del país, y en definitiva, tal como lo señalé, ya está normado, está arreglado”.

    “Antes de que se llegara a ese acuerdo transversal, todos los años existían iniciativas de feriados más, feriados menos, que confunden finalmente a la opinión pública. Por lo tanto, responsablemente, les puedo señalar que para el gobierno, la condición de feriados para este año está absolutamente definida”, sentenció.

    Más sobre:PolíticaFeriado17 de septiembre

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