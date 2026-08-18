SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alerta roja en Antofagasta: evacúan seis sectores de Tocopilla por activación de quebradas

    De acuerdo con la información de Senapred, se solicitó la evacuación de los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros y O’Higgins.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Región de Antofagasta se mantiene bajo la influencia de un evento meteorológico de características adversas, con múltiples alertas y avisos vigentes emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y con el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) decretando alerta roja.

    La emergencia meteorológica que afecta a la zona ha obligado a activar evacuaciones preventivas en distintos sectores de la comuna de Tocopilla, debido a la activación de quebradas y al elevado riesgo de remociones en masa asociado a las intensas precipitaciones.

    De acuerdo con la información de Senapred, se solicitó la evacuación de los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros y O’Higgins, medida que está siendo reforzada mediante el envío de mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) a los teléfonos celulares de la población.

    La medida se adopta en un escenario de muy alta posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes en el litoral de Tocopilla y Taltal y en la cordillera de la costa, según la actualización de la minuta técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

    En ese contexto, usuarios a través de redes sociales dieron cuenta de registros de un aluvión que baja por una de las calles de la ciudad, inundando la zona y arrastrando automóviles.

    El riesgo se suma a las condiciones meteorológicas adversas previstas para la zona. La DMC mantiene una alarma por precipitaciones intensas en el litoral de Tocopilla y Taltal y en la cordillera de la costa, además de una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes que se extenderá hasta el miércoles 19 de agosto.

    Ante este escenario, Senapred canceló la alerta amarilla y declaró alerta roja por evento meteorológico para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla, vigente desde este martes y hasta que las condiciones así lo ameriten.

    La medida rige desde este martes 18 de agosto y se mantendrá hasta que las condiciones así lo ameriten. Con la declaración de alerta roja se dispone la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar y controlar la emergencia, considerando la extensión y severidad del evento.

    “Estamos en medio de un momento dramático”

    La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, señaló que la situación es especialmente compleja debido a la geografía de Tocopilla, una zona rodeada de quebradas. “Estamos en medio de una tragedia, un momento dramático, de bastante miedo, donde están las quebradas activadas y Tocopilla es un cordón de quebradas”, afirmó.

    Entre los sectores con mayores dificultades mencionó Pacífico Norte, Tres Marías y la población 5 de Octubre, esta última afectada por el aluvión de 2015. Según explicó, “hay distintos lugares que ya están aislados y no tenemos acceso para poder transitar”.

    Respecto de las evacuaciones, la alcaldesa confirmó que el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) comenzó a funcionar preventivamente desde el lunes y volvió a activarse durante esta jornada, cuando el lodo ya descendía por las quebradas.

    Estoy en un lugar que es albergue, de los tres albergues que están habilitados en la comuna, y veo que está entrando mucha gente”, relató. En ese sentido, destacó que las personas hayan optado por abandonar sus viviendas ante el riesgo, aunque reconoció que convencer a los habitantes de evacuar sigue siendo una de las principales dificultades.

    Eso es lo que nos ha costado bastante a las autoridades locales, que la gente pueda dejar su hogar y resguardar sus vidas, más que sus bienes materiales”, sostuvo.

    Más sobre:TocopillaAntofagastaSenapredQuebradasAluviones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre

    “Ya está normado”: Alvarado reafirma rechazo del gobierno a declarar feriado el 17 de septiembre tras admisibilidad de proyectos en la Cámara

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Carabineros pisando los talones: el sigiloso seguimiento a Camilo Huerta previo a su detención por tráfico de drogas

    Franco Parisi y el PDG pasan a la ofensiva y conforman equipo legal para contrarrestar imputaciones de la Fiscalía

    Restricción de derechos a condenados por “crimen organizado”: reforma constitucional de Kast salpica a exagentes de la DINA y la CNI

    Lo más leído

    1.
    Carabineros pisando los talones: el sigiloso seguimiento a Camilo Huerta previo a su detención por tráfico de drogas

    Carabineros pisando los talones: el sigiloso seguimiento a Camilo Huerta previo a su detención por tráfico de drogas

    2.
    Colegios alertan que Junaeb redujo sus raciones de alimentos y organismo lo atribuye a mecanismo habitual de ajuste

    Colegios alertan que Junaeb redujo sus raciones de alimentos y organismo lo atribuye a mecanismo habitual de ajuste

    3.
    Plan Cancerbero llega a la Contraloría: Leiva pide a Dorothy Pérez dictaminar si es legal grabar en cárceles y el traslado de reos

    Plan Cancerbero llega a la Contraloría: Leiva pide a Dorothy Pérez dictaminar si es legal grabar en cárceles y el traslado de reos

    4.
    Los pinchazos a Camilo Huerta, su nexo con los dispensarios de marihuana y las menciones a Marité Matus y Arturo Vidal

    Los pinchazos a Camilo Huerta, su nexo con los dispensarios de marihuana y las menciones a Marité Matus y Arturo Vidal

    5.
    Calisto da giro en su defensa, ficha nuevo estudio de abogados y apuesta por “renovar trato” con la Fiscalía

    Calisto da giro en su defensa, ficha nuevo estudio de abogados y apuesta por “renovar trato” con la Fiscalía

    6.
    Franco Parisi y el PDG pasan a la ofensiva y conforman equipo legal para contrarrestar imputaciones de la Fiscalía

    Franco Parisi y el PDG pasan a la ofensiva y conforman equipo legal para contrarrestar imputaciones de la Fiscalía

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre
    Chile

    Empiezan preparativos para las Fiestas Patrias en la capital: Santiago y Ñuñoa anuncian fondas del 17 al 20 de septiembre

    “Ya está normado”: Alvarado reafirma rechazo del gobierno a declarar feriado el 17 de septiembre tras admisibilidad de proyectos en la Cámara

    Alerta roja en Antofagasta: evacúan seis sectores de Tocopilla por activación de quebradas

    Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas
    Negocios

    Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas

    Gobierno acota hasta agosto el peaje eléctrico que pagan las empresas en horario punta

    Fondos generacionales: las propuestas de la Asociación de AFP a la Super de Pensiones para ajustar el nuevo régimen de inversiones

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó
    El Deportivo

    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó

    El peso de Zampedri y un plan inédito de Garnero: cuánto pierde la UC sin el Toro ante Estudiantes en Copa Libertadores

    Del Mundial al Superclásico: Juan Lara será el árbitro del choque entre la U y Colo Colo

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia
    Cultura y entretención

    El duro conflicto por Tommy Rey: exdirector de la Sonora presenta demanda y pide quitarle la marca a su familia

    Charles Spencer publica “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, la historia de Diana, princesa de Gales

    Cómo la serie Linternas busca convertirse en la nueva joya de HBO

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela
    Mundo

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela

    Encuesta de Reuters/Ipsos: aprobación de Trump cae al 33%, el nivel más bajo de su presidencia

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón