Alerta roja en Antofagasta: evacúan seis sectores de Tocopilla por activación de quebradas

La Región de Antofagasta se mantiene bajo la influencia de un evento meteorológico de características adversas, con múltiples alertas y avisos vigentes emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y con el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) decretando alerta roja.

La emergencia meteorológica que afecta a la zona ha obligado a activar evacuaciones preventivas en distintos sectores de la comuna de Tocopilla, debido a la activación de quebradas y al elevado riesgo de remociones en masa asociado a las intensas precipitaciones.

De acuerdo con la información de Senapred, se solicitó la evacuación de los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros y O’Higgins, medida que está siendo reforzada mediante el envío de mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) a los teléfonos celulares de la población.

La medida se adopta en un escenario de muy alta posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes en el litoral de Tocopilla y Taltal y en la cordillera de la costa, según la actualización de la minuta técnica del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

En ese contexto, usuarios a través de redes sociales dieron cuenta de registros de un aluvión que baja por una de las calles de la ciudad, inundando la zona y arrastrando automóviles.

El riesgo se suma a las condiciones meteorológicas adversas previstas para la zona. La DMC mantiene una alarma por precipitaciones intensas en el litoral de Tocopilla y Taltal y en la cordillera de la costa, además de una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes que se extenderá hasta el miércoles 19 de agosto.

Ante este escenario, Senapred canceló la alerta amarilla y declaró alerta roja por evento meteorológico para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla, vigente desde este martes y hasta que las condiciones así lo ameriten.

La medida rige desde este martes 18 de agosto y se mantendrá hasta que las condiciones así lo ameriten. Con la declaración de alerta roja se dispone la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar y controlar la emergencia, considerando la extensión y severidad del evento.

“Estamos en medio de un momento dramático”

La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, señaló que la situación es especialmente compleja debido a la geografía de Tocopilla, una zona rodeada de quebradas. “Estamos en medio de una tragedia, un momento dramático, de bastante miedo, donde están las quebradas activadas y Tocopilla es un cordón de quebradas”, afirmó.

Entre los sectores con mayores dificultades mencionó Pacífico Norte, Tres Marías y la población 5 de Octubre, esta última afectada por el aluvión de 2015. Según explicó, “hay distintos lugares que ya están aislados y no tenemos acceso para poder transitar”.

Respecto de las evacuaciones, la alcaldesa confirmó que el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) comenzó a funcionar preventivamente desde el lunes y volvió a activarse durante esta jornada, cuando el lodo ya descendía por las quebradas.

“Estoy en un lugar que es albergue, de los tres albergues que están habilitados en la comuna, y veo que está entrando mucha gente”, relató. En ese sentido, destacó que las personas hayan optado por abandonar sus viviendas ante el riesgo, aunque reconoció que convencer a los habitantes de evacuar sigue siendo una de las principales dificultades.

“Eso es lo que nos ha costado bastante a las autoridades locales, que la gente pueda dejar su hogar y resguardar sus vidas, más que sus bienes materiales”, sostuvo.