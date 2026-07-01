Bachelet expone ante Consejo de Seguridad de la ONU y canciller marca nuevamente distancia de su candidatura

Con un conjunto negro y un blazer verde. La misma vestimenta que usó el día que el expresidente Gabriel Boric la presentó como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), en septiembre pasado. Así asistió la dos veces jefa de Estado, Michelle Bachelet, a una de sus pruebas más duras en su carrera por suceder al portugués António Guterres en el cargo más alto de la principal entidad internacional.

Su tarea consistió en exponer sus principales propuestas ante el Consejo de Seguridad de la ONU, organismo que componen 10 países que se van rotando y otros 5 con la potestad para vetar -o no- su candidatura: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido.

Junto a Bachelet también expuso la costarricense Rebeca Grynspan. En los próximos días será el turno de María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rafael Grossi (Argentina) y Macky Sall (Senegal).

En el entorno de la exmandataria dicen que le fue bien. La propia Bachelet compartió en sus redes sociales las ideas centrales de su exposición: “Ha habido una conversación muy fluida. He tenido la oportunidad de responder sus preguntas, pero además dar a conocer mis propuestas sobre los problemas del mundo y el futuro de esta organización. Así que creo que ha sido muy positivo”.

Previamente, tras los diálogos de hoy entre los miembros del Consejo y las postulantes a suceder a António Guterres, la presidenta del Consejo de Seguridad, Leonor Zalabata, ofreció una rueda de prensa para dar cuenta de las citas de la chilena y la costarricense.

Sobre la exmandataria, que cuenta con el respaldo de Brasil y México, dijo: “Durante el diálogo, Michelle Bachelet presentó su visión sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan las Naciones Unidas, antes de que los miembros del Consejo le hicieran preguntas e interactuaran con ella”.

Zalabata, además, sostuvo que el Consejo de Seguridad continuará el proceso de selección del secretario general “de conformidad con las disposiciones del artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Conjunta del 25 de noviembre de 2025 de la presidenta de la Asamblea General y el presidente del Consejo de Seguridad y guiándose por los principios de transparencia e inclusión de manera estructurada y oportuna”.

Y dijo que la instancia de la ONU planea presentar su recomendación a la Asamblea General de manera oportuna, “de modo que el nombramiento por parte de la Asamblea le permita al nuevo secretario general electo tiempo suficiente para prepararse para el cargo”.

Bachelet, en paralelo a su exposición de este martes, ha estado alistando nueva gira en los países que aún no ha visitado del Consejo de Seguridad, cuyos destinos aún están en definición por parte de su equipo.

De hecho, tras su cita con el Consejo de Seguridad, se contactó con los representantes de dichos países en Naciones Unidas para coordinar la agenda que tendrá en las próximas semanas.

Entre las naciones que le restan visitar a Bachelet están Estados Unidos, Pakistán, Bahréin, Liberia, Somalia y la República Democrática del Congo. De esos, la cita más compleja es con Washington que, a través de algunas de sus autoridades, ha manifestado aprensiones con su postulación.

En particular, el embajador de la Casa Blanca en la ONU, Michael Waltz, hace un tiempo, dijo que compartía las preocupaciones del congresista estadounidense Pete Ricketss (republicano) por las aptitudes de la otrora alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas para el cargo, lo que reforzó la posibilidad de un veto a su nominación.

Este escenario incluso ha pasado por la cabeza de la propia Bachelet, quien hace unos días reconoció, en diálogo con UN Watch, que “no debería decir esto, pero lo voy a decir porque realmente lo creo. Si alguien me veta porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo, porque creo en los derechos de las mujeres, porque creo en los derechos humanos, me sentiré honrada”.

Canciller por cita con Lula: “Bachelet no fue tema”

Mientras Bachelet se despliega en Nueva York, el Presidente José Antonio Kast hace lo propio en Paraguay. Él fue quien le quitó el respaldo de Chile a su candidatura, lo que dejó solo a México y Brasil como los promotores de la dos veces Mandataria.

En ese contexto, Kast se reunió este martes con el Presidente de Brasil, Lula da Silva. Según el canciller Francisco Pérez Mackenna “el tema Bachelet no fue tema de la reunión”.

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores chileno volvió a tomar distancia de la candidatura de Bachelet: “Dijimos hace mucho tiempo que este era un tema sobre el que debíamos dar vuelta la página”.