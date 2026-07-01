Crece la racha ganadora: la UC se impone a Everton y avanza a octavos de final de la Copa Chile

De la mano de Justo Giani, la UC derrotó a Everton y avanzó de ronda en la Copa Chile.

La racha ganadora de Universidad Católica crece. Por la cuarta fecha de la Copa Chile, la Franja derrotó por 2-1 a Everton y llegó a los ocho partidos consecutivos con victorias (contando Copa Libertadores y Liga de Primera). De paso, a raíz de su liderato exclusivo y el invicto que mantienen en el Grupo B, clasificaron a los octavos de final del torneo criollo.

La UC sigue imparable

Ratificando su buen estado de forma, los cruzados no tardaron en inclinar la cancha a su favor. Apenas a los 3′, Diego Corral quedó en posición inmejorable para definir pero el portero Ignacio González le ganó en el achique.

La idea de Daniel Garnero no tardaba en hacer efecto. Católica era vertical y, cuando le cerraban el carril interno, desbordaba por los costados con los laterales y punteros. Justamente, a través de esas asociaciones volvieron a tener ocasiones claras: tras un centro rasante por la derecha, Juan Francisco Rossel elevó un remate de cachetada a los 22′ y, posteriormente, Corral desperdició otro cara a cara con el golero ruletero a los 25′.

El dominio era incontestable. Los viñamarinos ni siquiera conseguían pasar la mitad de la cancha con pelota denominada. Es por esto que, ante tanta insistencia de la UC en el área rival, el 1-0 era cuestión de tiempo. Y llegó al cabo de los 35′. En una pasada de Eugenio Mena por la izquierda, encontró la cabeza de Justo Giani mediante un centro preciso. El argentino se elevó sin marca y la puso lejos del alcance de González.

⚪🔵💥¡CABEZAZO!



Justo Giani y este imponente golpe de cabeza para el primero de #LosCruzados ante Everton, en este #MatchdayMartes.



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Por argumentos netamente futbolísticos, Everton tenía poco que decir. Sin embargo, en el caso de equipos tan pragmáticos se necesitan pocas cosas para generar peligro. De hecho, fácilmente se puede dar a través de una jugada aislada. Y eso es precisamente lo que ocurrió. En los 38′, el conjunto de la Quinta Región se encontró con un tiro libre en la cercanía del arco cruzado. Alan Medina se paró frente al balón y ejecutó con clase. La colocó en un ángulo, imposible para la atajada de Darío Melo. Golazo.

🔵🟡💥¡AH, NOOO!



Alan Medina y este zapatazo de tiro libre para el empate de Everton ante #LosCruzados, en este #MatchdayMartes.



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El empate había sido demasiado castigo para un cuadro precordillerano que, hace solo unos minutos atrás, controlaba el trámite del partido a sus anchas. Por esto, antes de que se terminara el primer tiempo, decidieron ir por todo para desequilibrar el marcador una vez más. A los 45′+4′, de hecho, estuvieron a punto de lograrlo cuando derribaron a Rossel y se cobró penal. Para el lanzamiento, Matías Palavecino se paró frente a González, sin embargo, terminó prevaleciendo el arquero con una imponente atajada.

Pese al fallo del ex Coquimbo Unido, la UC no aminoró la marcha de cara al complemento. Salió a la cancha del Claro Arena con la misma intensidad y buscó quebrar el cerrojo evertoniano. En ese marco, solo demoró 15 minutos para volver a ponerse en ventaja: a través de la fórmula aérea, Giani volvió a marcar de cabeza tras un envío de Fernando Zuqui.

⚪🔵💥¡Dénsela a ÉL, que gana por el aire!



Justo Giani está encendido y mediante un cabezazo puso la ventaja de #LosCruzados ante Everton, en este #MatchdayMartes.



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El testazo del transandino no solo fue suficiente para sostener el triunfo, sino que también para timbrar el boleto a la próxima ronda. Universidad Católica llegó a los 12 puntos y, con dos fechas por jugarse, nadie puede quitarle el primer lugar de su zona.