Cómo votó cada senador la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

El Senado desestimó este martes la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau; libelo impulsado tanto por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.

La tramitación del juicio político dejó satisfecho a los sectores de oposición, los que acusaban que no había “fundamentos” para concretar la acción política, que hubiese concluido con la prohibición por cinco años para ejercer cargos públicos para Grau.

En tanto, en el oficialismo hubo críticas internas a cómo fue gestionada y presentada la acusación contra Grau, que terminó siendo rechazada en sus cuatro capítulos.

Cómo votó cada senador la acusación constitucional

El juicio político requería de 26 votos en cada uno de los capítulos para concretarse.

Uno de los nombres que se volvió relevante en su momento para salvar o “condenar” a Grau, fue el senador independiente Karim Bianchi, quien finalmente rechazó los cuatro capítulos del libelo.

Desde el oficialismo, la presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, se abstuvo en el capítulo I y terminó rechazando los otros tres capítulos.

El senador Rodolfo Carter (ind-republicano), aprobó el primer capítulo, rechazó el segundo, respaldó el tercero, y terminó dando su negativa al cuarto apartado.

Los ojos también se posaron sobre el socialista Fidel Espinoza, de quien se pensó pasaría factura al exministro del Frente Amplio por sus conocidas diferencia y cruces con las figuras de la colectividad. Además, desistió de asistir a una gira a China para concurrir a votar. Pese a lo anterior, rechazó los cuatro capítulos de la acusación.

Por la UDI tampoco hubo respaldos cerrados. El senador Javier Macaya respaldó solo el primer y tercer capítulo; rechazando el II y el IV capítulo, lo que también repitió su par Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe.

Su correligionario Iván Moreira se abstuvo en todos los capítulos.

El senador independiente del movimiento Demócratas, Matías Walker, rechazó los cuatro capítulos del libelo.

Revisa la votación de cada senador a continuación.

Capítulo I:

Capítulo I: Acusación constitutional Nicolás Grau

Capítulo II:

Capítulo II: Acusación constitutional Nicolás Grau

Capítulo III:

Capítulo III: Acusación constitutional Nicolás Grau

Capítulo IV: