SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cómo votó cada senador la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

    La acusación requería de 26 votos a favor en cada uno de los capítulos para ser aprobada. El apartado I y III alcanzaron como máximo 16 respaldos.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    30 JUNIO 2026 ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El Senado desestimó este martes la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau; libelo impulsado tanto por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.

    La tramitación del juicio político dejó satisfecho a los sectores de oposición, los que acusaban que no había “fundamentos” para concretar la acción política, que hubiese concluido con la prohibición por cinco años para ejercer cargos públicos para Grau.

    En tanto, en el oficialismo hubo críticas internas a cómo fue gestionada y presentada la acusación contra Grau, que terminó siendo rechazada en sus cuatro capítulos.

    Cómo votó cada senador la acusación constitucional

    El juicio político requería de 26 votos en cada uno de los capítulos para concretarse.

    Uno de los nombres que se volvió relevante en su momento para salvar o “condenar” a Grau, fue el senador independiente Karim Bianchi, quien finalmente rechazó los cuatro capítulos del libelo.

    Desde el oficialismo, la presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, se abstuvo en el capítulo I y terminó rechazando los otros tres capítulos.

    El senador Rodolfo Carter (ind-republicano), aprobó el primer capítulo, rechazó el segundo, respaldó el tercero, y terminó dando su negativa al cuarto apartado.

    Los ojos también se posaron sobre el socialista Fidel Espinoza, de quien se pensó pasaría factura al exministro del Frente Amplio por sus conocidas diferencia y cruces con las figuras de la colectividad. Además, desistió de asistir a una gira a China para concurrir a votar. Pese a lo anterior, rechazó los cuatro capítulos de la acusación.

    Por la UDI tampoco hubo respaldos cerrados. El senador Javier Macaya respaldó solo el primer y tercer capítulo; rechazando el II y el IV capítulo, lo que también repitió su par Gustavo Sanhueza y Enrique van Rysselberghe.

    Su correligionario Iván Moreira se abstuvo en todos los capítulos.

    El senador independiente del movimiento Demócratas, Matías Walker, rechazó los cuatro capítulos del libelo.

    Revisa la votación de cada senador a continuación.

    Capítulo I:

    Capítulo I: Acusación constitutional Nicolás Grau

    Capítulo II:

    Capítulo II: Acusación constitutional Nicolás Grau

    Capítulo III:

    Capítulo III: Acusación constitutional Nicolás Grau

    Capítulo IV:

    Capítulo IV: Acusación constitutional Nicolás Grau
    Más sobre:SenadoNicolás GrauAcusación constitucional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    De quién es la responsabilidad: el fracaso de la AC contra Grau que nadie en la derecha se atribuye

    Bachelet expone ante Consejo de Seguridad de la ONU y canciller marca nuevamente distancia de su candidatura

    A 105 años de la fundación del Partido Comunista de China: los desafíos que enfrenta el régimen de Xi Jinping

    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    Parte la segunda etapa del desalojo de la megatoma de San Antonio: Van 2,5 hectáreas y 100 viviendas

    Lo más leído

    1.
    Senado rechaza acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau por amplio margen

    Senado rechaza acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau por amplio margen

    2.
    “Nos hicieron pasar un bochorno” y “debe existir diálogo previo”: las críticas internas de senadores oficialistas tras rechazo a AC contra Grau

    “Nos hicieron pasar un bochorno” y “debe existir diálogo previo”: las críticas internas de senadores oficialistas tras rechazo a AC contra Grau

    3.
    Bachelet presenta su visión sobre desafíos de la ONU ante Consejo de Seguridad en Nueva York

    Bachelet presenta su visión sobre desafíos de la ONU ante Consejo de Seguridad en Nueva York

    4.
    Senado se prepara para rechazar AC contra Grau en medio de aumento de recriminaciones en la derecha

    Senado se prepara para rechazar AC contra Grau en medio de aumento de recriminaciones en la derecha

    5.
    Gobierno insiste en revisión de más 340 pensiones de gracia del estallido tras reapertura de sumario ordenado por Contraloría

    Gobierno insiste en revisión de más 340 pensiones de gracia del estallido tras reapertura de sumario ordenado por Contraloría

    6.
    “Papelón”, “show político” y “bochorno parlamentario”: los reproches de la oposición tras fracaso de la AC contra Grau

    “Papelón”, “show político” y “bochorno parlamentario”: los reproches de la oposición tras fracaso de la AC contra Grau

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Servicios

    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Cómo votó cada senador la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau
    Chile

    Cómo votó cada senador la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

    De quién es la responsabilidad: el fracaso de la AC contra Grau que nadie en la derecha se atribuye

    Bachelet expone ante Consejo de Seguridad de la ONU y canciller marca nuevamente distancia de su candidatura

    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas
    Negocios

    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    Inmobiliaria del Grupo Errázuriz invertirá US$120 millones en nuevo proyecto en Santiago Centro

    Desempleo salta a 9,4%, su nivel más alto en cinco años, y trabajos informales encadenan tres meses de caídas

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez
    Tendencias

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez

    El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Se retrasa el inicio del duelo entre México y Ecuador en el Mundial producto del temporal
    El Deportivo

    Se retrasa el inicio del duelo entre México y Ecuador en el Mundial producto del temporal

    Kylian Mbappé visualiza el desafío de Francia ante el Paraguay de Alfaro: “Son un equipo al que hay que tomar en serio”

    “¿Los jugadores estaban cómodos conmigo? No”: las mejores frases de Marcelo Bielsa en su último día en Uruguay

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile
    Tecnología

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Shogun sorprende y lanza su nuevo disco con edición en vinilo
    Cultura y entretención

    Shogun sorprende y lanza su nuevo disco con edición en vinilo

    Muere a los 68 años Daniel Melingo, fundador de Los Twist y leyenda del rock argentino

    Los Tres agotan las entradas para su show de celebración del MTV Unplugged

    A 105 años de la fundación del Partido Comunista de China: los desafíos que enfrenta el régimen de Xi Jinping
    Mundo

    A 105 años de la fundación del Partido Comunista de China: los desafíos que enfrenta el régimen de Xi Jinping

    Aumenta la presión hacia Putin en medio de los ataques de drones, la escasez de combustible y la caída en la popularidad

    Las olas de calor europeas vuelven a poner el aire condicionado en el centro del debate

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad