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    Política

    “Nos hicieron pasar un bochorno” y “debe existir diálogo previo”: las críticas internas de senadores oficialistas tras rechazo a AC contra Grau

    Dentro del oficialismo hubo recriminaciones por no haber socializado la acción previamente. Algunos, como el senador Rodolfo Carter, parte de la bancada republicana, señalaron que el "aprendizaje" es que "estas cosas se tienen que coordinar antes".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    30 JUNIO 2026 ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Entre llamados a la reflexión y la insistencia en que la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, estuvo bien presentada, reaccionaron los senadores de derecha que impulsaron o apoyaron el libelo, el que fue rechazada esta jornada en el Senado.

    Este martes la sala analizó el juicio político contra la exfigura del gobierno de Gabriel Boric, logrando un resultado favorable a la otrora autoridad.

    Cabe señalar que por el capítulo I hubo 16 votos a favor, 25 votos en contra y 4 abstenciones; por capítulo II, 9 votos a favor, 32 votos en contra y 2 abstenciones; por el capítulo III, 16 votos a favor, 26 votos en contra, y 3 abstenciones; y por el capítulo IV, 10 senadores lo respaldaron, 33 votaron en contra, y 2 se abstuvieron.

    La senadora Vanessa Kaiser, del Partido Nacional Libertario -que impulsó la acción junto al Partido Republicano- mantuvo su apoyo a la acusación y señaló que “para en lo más mínimo” perjudicó la relación al interior de la derecha.

    “Me parece que es una decisión tomada por cada uno de los senadores a su juicio y habiendo estudiado la presentación que hizo la parte acusadora y la contraparte. Me imagino que cada uno está consciente que hay señales que se dan“, afirmó Kaiser.

    “Cuando uno vota este tipo de cosas, estamos hablando de errores mayúsculos, que dejaron en una mala posición al gobierno actual, estamos hablando de una auditoría interna que arroja esta evidencia, estamos hablando de cuentas impagas que se dejaron para este gobierno”, sostuvo la parlamentaria.

    En esa línea, planteó que “me pregunto qué hubiera pasado si se hubiera hecho la auditoría externa que el gobierno prometió hacer, ¿hubieran podido votar como lo hicieron ahora? No lo sé“.

    Frente a la posibilidad de concretar una coalición de gobierno entre los partidos de derecha -que se vieron tensionados por la presentación del libelo- Kaiser planteó que “tenemos que entender que hay dos maneras muy distintas de hacer política”.

    “Hay políticos que son colectivistas que creen que tienen que estar de acuerdo en todo y habemos políticos que entendemos que en otras materias vamos a estar de acuerdo y en otras no vamos a estarlo, por ejemplo, la responsabilidad que cabe a un exministro de Hacienda en el desastre que dejó en las cuentas públicas a este gobierno”, reforzó Kaiser.

    A su vez, el senador Rodolfo Carter (ind-republicano) realizó una autocrítica frente al rechazo de la acusación. “Hay otros senadores de derecha que han votado distinto, que han eximido de responsabilidad al ministro Grau, juicio que no comparto, pero es parte de la democracia”, afirmó en declaraciones recogidas por 24 Horas.

    “¿Cuál es el aprendizaje? Estas cosas se tienen que coordinar y conversar antes. Tiene que haber una cultura de coalición, porque efectivamente este tipo de diferencias o ‘facturas’ no son gratuitas y generan desafección entre quienes tenemos que apoyar al Presidente José Antonio Kast estos cuatro años", agregó el representante de la Región de La Araucanía.

    Desde Renovación Nacional, la senadora Camila Flores, quien respaldó los cuatro capítulos del libelo, afirmó que “voté a favor de los cuatro capítulos de la acusación constitucional contra el exministro Grau con la convicción jurídica de que, efectivamente, existen hechos, tanto en el derecho como los hechos objetivos, de que existen faltas a la probidad y responsabilidades administrativa y política del exministro”.

    “Nuestra posición fue minoritaria en la votación de hoy, pero eso no nos hará renunciar a nuestro deber. Seguiremos actuando con responsabilidad y defendiendo nuestras ideas y convicciones", señaló Flores.

    La representante de la Región de Valparaíso agregó que “por eso, aunque nuestra postura no haya prevalecido, no me arrepiento de haber votado a favor. Estoy convencida de que quienes ejercemos cargos públicos debemos actuar conforme a nuestras convicciones y defenderlas con firmeza, cueste lo que cueste".

    Su correligionaria, la senadora María José Gatica, agregó a este medio que “voté a favor de la acusación porque tengo la convicción que la ultraizquierda dejó en muy mal pie las finanzas públicas”.

    Sin embargo, Gatica también apuntó contra el Partido Republicano, y los emplazó a que “si se embarcan en una aventura de este tipo deben socializar con todos los actores, porque nos acaban de hacer pasar un bochorno”.

    “Si van a gobernar y tomar decisiones primero que saquen bien las cuentas”, cuestionó la representante de la Región de Los Ríos.

    También de RN, el senador Andrés Longton, que se abstuvo en el capítulo I y rechazó los otros tres, afirmó que “es una lección para cuando se impulsan acciones de esta envergadura que es la acción más dura, debe haber una coordinación entre los partidos para ver si hay argumento o si hay fundamentos”.

    “Más allá del punto político, lo primero es que los partidos de gobierno sobre todo porque estamos detrás del Presidente, busquemos siempre lo mejor para el país desde el punto de vista que los partidos se coordinen de mejor manera, entendiendo que hay un arco amplio de partidos que apoyan al Presidente, desde partidos de centro a la derecha, por lo tanto, lo mínimo es un diálogo previo”, sostuvo Longton en declaraciones con 24 Horas.

    Desde la UDI, el senador Sergio Gahona, quien respaldó dos capítulos de la acusación, señaló a La Tercera que “mi voto favorable a los capítulos 1 y 3 se funda exclusivamente en consideraciones jurídicas y constitucionales”.

    Gahona explicó que en el caso del primer capítulo de la acusación, consideró que “existían antecedentes suficientes para analizar una eventual infracción al deber de probidad que la Constitución exige a toda autoridad pública”.

    “La transparencia y la fidelidad de la información fiscal no son una opción política, sino una obligación constitucional”, afirmó Gahona.

    “Respecto del tercer capítulo, la acusación planteó antecedentes sobre la eventual omisión de obligaciones y compromisos financieros relevantes, cuestión que, de acreditarse, afecta el principio de universalidad presupuestaria que rige la administración financiera del Estado. Ese principio existe precisamente para asegurar que las decisiones públicas se adopten sobre información completa, íntegra y veraz”, agregó el representante de la Región de Coquimbo.

    Con todo, el senador UDI recalcó que “este voto no constituye un juicio sobre una determinada política económica ni sobre las diferencias entre gobiernos”.

    “El Senado, cuando conoce una acusación constitucional, actúa como jurado y debe pronunciarse sobre la eventual responsabilidad constitucional de una autoridad. Mi decisión respondió a ese deber institucional, con estricto apego a los antecedentes del expediente, a la Constitución y a la ley”, concluyó Gahona.

    Más sobre:SenadoNicolás GrauAcusación constitucionalPartido Nacional Libertario

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