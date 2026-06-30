“Ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamentos”: Nicolás Grau celebra rechazo del Senado a AC y defiende gestión fiscal de su gobierno

La Sala del Senado rechazó este martes los cuatro capítulos de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, poniendo fin a un proceso que buscaba establecer eventuales responsabilidades políticas por el manejo fiscal durante el último tramo del gobierno anterior.

Tras conocerse el resultado de la votación, el exsecretario de Estado afirmó que el desenlace confirmó “la falta de sustento” de los cargos formulados en su contra.

La acusación, promovida principalmente por diputados del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano, cuestionaba supuestas infracciones al principio de probidad, incumplimientos de la regla fiscal y una eventual subestimación de la deuda pública. Sin embargo, los cuatro capítulos fueron rechazados por la Cámara Alta con amplias mayorías, lo que evitó que Grau quedara inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.

Al referirse a la votación, el exministro agradeció especialmente a parlamentarios de oposición que no respaldaron el libelo y destacó que algunos optaran por rechazarlo o abstenerse tras evaluar sus méritos jurídicos.

También sostuvo que la decisión del Senado evidenció que las acusaciones formuladas carecían de fundamentos sólidos y, en este sentido, destacó que su defensa se basó en demostrar que los hechos imputados no correspondían a la realidad.

“En esta votación ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. Mi abogado dijo muy bien que yo nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, porque era responsabilidad de otra parte del Estado. Sino que sostuve que los hechos mismos que se imputaban no eran hechos ciertos”, afirmó.

El otrora jefe del erario fiscal también destacó el respaldo recibido desde partidos oficialistas como RN y la UDI, y por parte de quienes participaron en la elaboración de su defensa jurídica.

Asimismo, valoró el trabajo de la comisión revisora de la acusación, recordando que durante la discusión técnica no se habrían identificado antecedentes concluyentes que justificaran avanzar con la sanción constitucional.

“Cuando esto se investigó y se discutió con calma y fueron expertas y expertos en la comisión revisora, no hubo nadie en esa comisión que afirmara que existían fundamentos claros para una acusación constitucional”, sostuvo.

30 JUNIO 2026 ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Defensa de la gestión económica

Más allá de la controversia política, Grau aprovechó la ocasión para abordar el debate sobre la situación fiscal del país. El exministro rechazó las afirmaciones que describen a Chile como una economía en crisis y sostuvo que, aunque existen desafíos relevantes, el escenario dista de ser catastrófico.

“No es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica en términos fiscales. Lo que es cierto es que llevamos más de una década en que hemos tenido más dificultades de las que teníamos antes”, indicó.

En esa línea, planteó que el principal desafío consiste en alcanzar acuerdos amplios que permitan enfrentar el aumento de la deuda pública sin descuidar las políticas sociales. Según explicó, durante la administración anterior se buscó compatibilizar disciplina presupuestaria con protección social.

Grau afirmó que el otrora gobierno logró contener el crecimiento del gasto público y estabilizar la trayectoria de la deuda, al mismo tiempo que mantuvo programas sociales y registró reducciones en los índices de pobreza.

“Lo que buscamos como gobierno en materia fiscal fue lograr conjugar por un lado la responsabilidad fiscal (...) con el hecho de que se redujera la pobreza durante nuestro gobierno, no hubiera ningún recorte social”, aseguró.

Respuesta a críticas por las cifras fiscales

Consultado sobre las acusaciones de haber “maquillado” cifras económicas durante su gestión, el exministro fue enfático en defender la credibilidad de las estadísticas oficiales chilenas y destacó que uno de los principales activos institucionales del país es precisamente la confianza en sus datos fiscales.

“Una de las gracias que tiene Chile es que tenemos cifras que son confiables. En Chile los gastos fiscales y los ingresos fiscales se conocen por el país un mes después del mes en cuestión”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que las diferencias entre proyecciones y resultados finales son fenómenos habituales en la gestión económica y recordó que el propio Consejo Fiscal Autónomo descartó inconsistencias aritméticas en los cálculos cuestionados por sus detractores.

30 JUNIO 2026 ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Como quedó demostrado en lo que señaló el Consejo Fiscal Autónomo, no hay inconsistencias aritméticas en la posibilidad de que exista una diferencia entre un aumento del déficit proyectado para años sucesivos y lo que ocurra al final de ese periodo en términos de deuda”, explicó.

Un debate que dividió al oficialismo

El rechazo de la acusación se produjo luego de semanas de intensas negociaciones y diferencias al interior del propio oficialismo.

Uno de ellos fue el senador Manuel José Ossandón (RN), quien anticipó que iba a votar en contra de la acusación tras concluir que no existían fundamentos constitucionales suficientes. También se registraron abstenciones y ausencias que terminaron debilitando las posibilidades de éxito de la acción impulsada contra el exministro.

Con el cierre del proceso, Grau afirmó que el episodio debería servir para concentrar el debate político en los desafíos económicos, sociales y fiscales que enfrenta el país.

“La responsabilidad fiscal y la responsabilidad social debieran ser los dos ejes de esta conversación”, sentenció.