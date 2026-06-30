SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamentos”: Nicolás Grau celebra rechazo del Senado a AC y defiende gestión fiscal de su gobierno

    Exministro de Hacienda valoró el respaldo transversal que recibió en la Cámara Alta, cuestionó los argumentos del libelo impulsado por el oficialismo y sostuvo que “no es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica en términos fiscales”.

    Por 
    Roberto Martínez
    30 JUNIO 2026 ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La Sala del Senado rechazó este martes los cuatro capítulos de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, poniendo fin a un proceso que buscaba establecer eventuales responsabilidades políticas por el manejo fiscal durante el último tramo del gobierno anterior.

    Tras conocerse el resultado de la votación, el exsecretario de Estado afirmó que el desenlace confirmó “la falta de sustento” de los cargos formulados en su contra.

    La acusación, promovida principalmente por diputados del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano, cuestionaba supuestas infracciones al principio de probidad, incumplimientos de la regla fiscal y una eventual subestimación de la deuda pública. Sin embargo, los cuatro capítulos fueron rechazados por la Cámara Alta con amplias mayorías, lo que evitó que Grau quedara inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.

    Al referirse a la votación, el exministro agradeció especialmente a parlamentarios de oposición que no respaldaron el libelo y destacó que algunos optaran por rechazarlo o abstenerse tras evaluar sus méritos jurídicos.

    También sostuvo que la decisión del Senado evidenció que las acusaciones formuladas carecían de fundamentos sólidos y, en este sentido, destacó que su defensa se basó en demostrar que los hechos imputados no correspondían a la realidad.

    En esta votación ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. Mi abogado dijo muy bien que yo nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, porque era responsabilidad de otra parte del Estado. Sino que sostuve que los hechos mismos que se imputaban no eran hechos ciertos”, afirmó.

    El otrora jefe del erario fiscal también destacó el respaldo recibido desde partidos oficialistas como RN y la UDI, y por parte de quienes participaron en la elaboración de su defensa jurídica.

    Asimismo, valoró el trabajo de la comisión revisora de la acusación, recordando que durante la discusión técnica no se habrían identificado antecedentes concluyentes que justificaran avanzar con la sanción constitucional.

    “Cuando esto se investigó y se discutió con calma y fueron expertas y expertos en la comisión revisora, no hubo nadie en esa comisión que afirmara que existían fundamentos claros para una acusación constitucional”, sostuvo.

    30 JUNIO 2026 ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Defensa de la gestión económica

    Más allá de la controversia política, Grau aprovechó la ocasión para abordar el debate sobre la situación fiscal del país. El exministro rechazó las afirmaciones que describen a Chile como una economía en crisis y sostuvo que, aunque existen desafíos relevantes, el escenario dista de ser catastrófico.

    No es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica en términos fiscales. Lo que es cierto es que llevamos más de una década en que hemos tenido más dificultades de las que teníamos antes”, indicó.

    En esa línea, planteó que el principal desafío consiste en alcanzar acuerdos amplios que permitan enfrentar el aumento de la deuda pública sin descuidar las políticas sociales. Según explicó, durante la administración anterior se buscó compatibilizar disciplina presupuestaria con protección social.

    Grau afirmó que el otrora gobierno logró contener el crecimiento del gasto público y estabilizar la trayectoria de la deuda, al mismo tiempo que mantuvo programas sociales y registró reducciones en los índices de pobreza.

    “Lo que buscamos como gobierno en materia fiscal fue lograr conjugar por un lado la responsabilidad fiscal (...) con el hecho de que se redujera la pobreza durante nuestro gobierno, no hubiera ningún recorte social”, aseguró.

    Respuesta a críticas por las cifras fiscales

    Consultado sobre las acusaciones de haber “maquillado” cifras económicas durante su gestión, el exministro fue enfático en defender la credibilidad de las estadísticas oficiales chilenas y destacó que uno de los principales activos institucionales del país es precisamente la confianza en sus datos fiscales.

    “Una de las gracias que tiene Chile es que tenemos cifras que son confiables. En Chile los gastos fiscales y los ingresos fiscales se conocen por el país un mes después del mes en cuestión”, afirmó.

    Asimismo, sostuvo que las diferencias entre proyecciones y resultados finales son fenómenos habituales en la gestión económica y recordó que el propio Consejo Fiscal Autónomo descartó inconsistencias aritméticas en los cálculos cuestionados por sus detractores.

    30 JUNIO 2026 ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO NICOLAS GRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “Como quedó demostrado en lo que señaló el Consejo Fiscal Autónomo, no hay inconsistencias aritméticas en la posibilidad de que exista una diferencia entre un aumento del déficit proyectado para años sucesivos y lo que ocurra al final de ese periodo en términos de deuda”, explicó.

    Un debate que dividió al oficialismo

    El rechazo de la acusación se produjo luego de semanas de intensas negociaciones y diferencias al interior del propio oficialismo.

    Uno de ellos fue el senador Manuel José Ossandón (RN), quien anticipó que iba a votar en contra de la acusación tras concluir que no existían fundamentos constitucionales suficientes. También se registraron abstenciones y ausencias que terminaron debilitando las posibilidades de éxito de la acción impulsada contra el exministro.

    Con el cierre del proceso, Grau afirmó que el episodio debería servir para concentrar el debate político en los desafíos económicos, sociales y fiscales que enfrenta el país.

    La responsabilidad fiscal y la responsabilidad social debieran ser los dos ejes de esta conversación”, sentenció.

    Más sobre:Nicolás GrauAcusación ConstitucionalSenadoRechazoPolíticaOficialismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Defensa de senador Calisto solicitará reabrir la investigación en su contra

    Senado rechaza acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau por amplio margen

    Fijan más de 15 años de cárcel para integrantes de banda que mató a pasajero de bus RED en Estación Central

    Comité de Ministros rechaza reclamaciones y mantiene permiso favorable a línea de transmisión Kimal - Lo Aguirre

    Siete aseguradoras ofertaron en la licitación del Seguro de Invalidez y la prima promete subir

    Países de Mercosur y Estados asociados refuerzan su “compromiso con el fortalecimiento de la cooperación regional en seguridad”

    Lo más leído

    1.
    Senado rechaza acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau por amplio margen

    Senado rechaza acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau por amplio margen

    2.
    Senado se prepara para rechazar AC contra Grau en medio de aumento de recriminaciones en la derecha

    Senado se prepara para rechazar AC contra Grau en medio de aumento de recriminaciones en la derecha

    3.
    Gobierno insiste en revisión de más 340 pensiones de gracia del estallido tras reapertura de sumario ordenado por Contraloría

    Gobierno insiste en revisión de más 340 pensiones de gracia del estallido tras reapertura de sumario ordenado por Contraloría

    4.
    Bachelet presenta su visión sobre desafíos de la ONU ante Consejo de Seguridad en Nueva York

    Bachelet presenta su visión sobre desafíos de la ONU ante Consejo de Seguridad en Nueva York

    5.
    Senado vota hoy martes acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

    Senado vota hoy martes acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Servicios

    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    “Ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamentos”: Nicolás Grau celebra rechazo del Senado a AC y defiende gestión fiscal de su gobierno
    Chile

    “Ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamentos”: Nicolás Grau celebra rechazo del Senado a AC y defiende gestión fiscal de su gobierno

    Defensa de senador Calisto solicitará reabrir la investigación en su contra

    Senado rechaza acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau por amplio margen

    Comité de Ministros rechaza reclamaciones y mantiene permiso favorable a línea de transmisión Kimal - Lo Aguirre
    Negocios

    Comité de Ministros rechaza reclamaciones y mantiene permiso favorable a línea de transmisión Kimal - Lo Aguirre

    Siete aseguradoras ofertaron en la licitación del Seguro de Invalidez y la prima promete subir

    Precio promedio del cobre marca un hito en junio, mientras el oro sufre mayor caída en 13 años en el tercer trimestre

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez
    Tendencias

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez

    El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    La derrota ante Marruecos pasa factura: Ronald Koeman renuncia como DT de Países Bajos tras ser eliminado del Mundial
    El Deportivo

    La derrota ante Marruecos pasa factura: Ronald Koeman renuncia como DT de Países Bajos tras ser eliminado del Mundial

    Bielsa explica su grito tras eliminación de Uruguay: “Manejan el tiempo de la angustia como si fuera el de la felicidad”

    Pasa la aplanadora: un espectacular Mbappé lidera la goleada de Francia sobre Suecia para meterse en octavos de final

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile
    Tecnología

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Shogun sorprende y lanza su nuevo disco con edición en vinilo
    Cultura y entretención

    Shogun sorprende y lanza su nuevo disco con edición en vinilo

    Muere a los 68 años Daniel Melingo, fundador de Los Twist y leyenda del rock argentino

    Los Tres agotan las entradas para su show de celebración del MTV Unplugged

    Aumenta la presión hacia Putin en medio de los ataques de drones, la escasez de combustible y la caída en la popularidad
    Mundo

    Aumenta la presión hacia Putin en medio de los ataques de drones, la escasez de combustible y la caída en la popularidad

    Las olas de calor europeas vuelven a poner el aire condicionado en el centro del debate

    Tribunal Supremo de EE.UU. anula decreto de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad