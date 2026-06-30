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    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    Desde el Ministerio de Vivienda se confirmaron las fechas de la próxima convocatoria para que las familias soliciten el beneficio.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos. Foto referencial de archivo

    Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se confirmaron las fechas para la próxima postulación al Subsidio de Arriendo, que comenzará el proceso el 7 de julio, correspondiente al llamado regular de 2026.

    Se trata de un beneficio que facilita hasta 170 UF ($6.940.000 aprox.), que se entregan de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.400 aprox.) para destinar a este gasto.

    Sin embargo, en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes cuentan con tope de 4,9 UF ($200.000 aprox.) mensual.

    También cabe considerar que subsidio se puede emplear en un arriendo que no supere las 11 UF ($449.009 aprox.) o 13 UF ($530.700 aprox.) en las regiones mencionadas anteriormente.

    Cómo postular al Subsidio de Arriendo

    La postulación al Subsidio de Arriendo se podrá realizar desde el 7 de julio al 7 de agosto para el llamado de 2026.

    El trámite se habilitará en línea en el sitio minvu.cl o en oficinas de atención del Serviu.

    Pueden postular tanto familias como personas mayores de 60 años en solitario, que además cumplan con los siguientes requisitos:

    • Contar con cédula de identidad vigente.
    • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica.
    • Contar con ahorro mínimo de 4 UF ($163.000 aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda.
    • Contar con un ingreso familiar de entre 7 UF ($285.700 aprox.) y 25 UF ($1.020.500).
    Más sobre:ViviendaSubsidiosArriendoSubsidio de ArriendoMinvuMinisterio de ViviendaPlazosPostularPostulaciónRequisitosCómo postularCuándo es la postulaciónSubsidio de Arriendo 2026

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