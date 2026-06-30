¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos. Foto referencial de archivo

Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se confirmaron las fechas para la próxima postulación al Subsidio de Arriendo, que comenzará el proceso el 7 de julio, correspondiente al llamado regular de 2026.

Se trata de un beneficio que facilita hasta 170 UF ($6.940.000 aprox.), que se entregan de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.400 aprox.) para destinar a este gasto.

Sin embargo, en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes cuentan con tope de 4,9 UF ($200.000 aprox.) mensual.

También cabe considerar que subsidio se puede emplear en un arriendo que no supere las 11 UF ($449.009 aprox.) o 13 UF ($530.700 aprox.) en las regiones mencionadas anteriormente.

Cómo postular al Subsidio de Arriendo

La postulación al Subsidio de Arriendo se podrá realizar desde el 7 de julio al 7 de agosto para el llamado de 2026.

El trámite se habilitará en línea en el sitio minvu.cl o en oficinas de atención del Serviu.

Pueden postular tanto familias como personas mayores de 60 años en solitario, que además cumplan con los siguientes requisitos:

Contar con cédula de identidad vigente.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

Contar con ahorro mínimo de 4 UF ($163.000 aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda.

Contar con un ingreso familiar de entre 7 UF ($285.700 aprox.) y 25 UF ($1.020.500).