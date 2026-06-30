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    Siete aseguradoras ofertaron en la licitación del Seguro de Invalidez y la prima promete subir

    Hubo bastante participación de la industria aseguradora, ya que hicieron ofertas por más fracciones de las que estaban siendo licitadas. En todo caso, la prima del seguro que paga el empleador, que actualmente se ubica en 1,62% de la renta imponible, ahora podría acercarse a 1,8%. Solo falta que las AFP adjudiquen la subasta, que será la última de la que estarán a cargo, para saber el guarismo definitivo.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Siete aseguradoras ofertaron en la licitación del Seguro de Invalidez y la prima promete subir

    Hace tres semanas las AFP lanzaron la última licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) que les tocará organizar, el que corresponde al seguro colectivo más grande que hay en el país, que cubre a 6,5 millones de afiliados del sistema de pensiones y que significa anualmente el pago de una prima cercana a US$1.900 millones.

    Y la apertura de sobres se realizó este martes, donde hubo bastante participación de la industria aseguradora, pues llegaron ofertas de siete compañías de seguros de vida, que hicieron ofertas por más fracciones de las que estaban siendo licitadas.

    Es que, tal como ha sido usual en la historia de este seguro, las bases de la subasta establecieron que el riesgo se divide en dos grupos, hombres y mujeres. Y en cada uno de estos grupos, el riesgo se reparte en partes iguales: 12 fracciones para hombres y ocho para mujeres. Cada aseguradora tenía la posibilidad de ofertar como máximo por la mitad de las fracciones de cada grupo.

    Y finalmente llegaron ofertas por 18 fracciones de hombres y 14 de mujeres. Ahora las AFP tendrán que revisar las ofertas y ver si se cumplieron los requisitos estipulados en las bases, para luego adjudicar las fracciones a las aseguradoras que correspondan y que deberán cubrir el SIS hasta agosto de 2027. Desde la industria proyectan que la prima que paga el empleador ahora podría quedar más cerca de un 1,8% de la renta imponible.

    “Las AFP revisarán la admisibilidad de las ofertas y el cumplimiento de los requisitos de las bases, las cuales fueron realizadas conforme a la normativa de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión para el Mercado Financiero. Luego de esa revisión, se adjudicarán las fracciones a las compañías de seguros ganadoras”, señalaron desde la Asociación de AFP.

    Explicaron que “el período licitado es por 12 meses, desde el primero de agosto hasta el 30 de julio de 2027″.

    Este es el último proceso de este tipo que harán las AFP, dado que pronto dejará de ser una de sus obligaciones, tal como lo estableció la reforma de pensiones de 2025, que traspasa el SIS al Seguro Social desde agosto de este año. El Seguro Social absorberá la prima de cargo del empleador que lo financia, que ha fluctuado entre 1,3% y 2,3% de la renta imponible, y que hoy se ubica en 1,62%.

    Por esta razón, actualmente se tramita un proyecto de ley en el Congreso para que las siguientes licitaciones del SIS sean realizadas por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), que es el organismo público, de carácter técnico y autónomo, encargado de gestionar el Seguro Social.

    Y la subasta que liberaron hace tres semanas las AFP, realizó un cambio relevante. Si bien inicialmente estaban ideando las bases de licitación en virtud de una administración de la prima, tal como había ocurrido en los últimos seis años, finalmente reformularon las bases para que vuelva a firmarse un contrato con las compañías de seguro según prima de riesgo, como ocurría previo a la pandemia.

    “En total, siete compañías de seguros de vida presentaron sus ofertas hoy 30 de junio, bajo un contrato de tasa de prima de riesgo. De esta forma, se dejan atrás seis contratos de administración que surgieron durante la pandemia, entre junio de 2020 y julio de este año”, explicaron desde la Asociación de AFP.

    En la actualidad, lo que hacen las compañías de seguros es básicamente cobrar lo que cuesta el SIS, según cómo se mueva la siniestralidad, y adicional a ello obtienen una comisión por esa administración. Es decir, no está funcionando como un seguro propiamente tal, ya que no existe un esquema de riesgo donde las compañías hagan sus estudios actuariales, tarifiquen y en base a eso puedan ganar o perder, poniendo en juego su patrimonio según el comportamiento futuro de la siniestralidad.

    Por eso todos los ojos estaban puestos en la prima que ofertarían las compañías de seguros de vida de cara a esta subasta. Esto, además, prepara el terreno para que el FAPP vea la situación actual de la licitación y los posibles ajustes que tendrá que hacer para asegurar la sostenibilidad del Seguro Social.

    Sin ir más lejos, el año pasado, cuando Mario Marcel era ministro de Hacienda, planteó que hicieron distintas simulaciones y que “se requeriría una tasa permanente del SIS de 2% para que el Fondo no fuera sustentable, y recién comenzaría a decrecer a partir del año 2050. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Las probabilidades de que la tasa de la prima del SIS esté en forma permanente en 2%, o que supere de manera permanente el 1,7% son relativamente bajas, no son consistentes con lo que ha sido la evolución histórica de la prima desde 2008″.

    Las ofertas

    La apertura de sobres que se realizó este martes, arrojó ofertas de siete compañías de seguros de vida. Penta ofertó un máximo de seis fracciones para hombres, por una prima de 1,89%. Para el grupo de mujeres ofertó por cuatro fracciones, con una prima de 1,53%.

    Por su parte, Bice Vida apostó por dos fracciones de hombres, con una prima de 1,82%. Mientras que en mujeres ofertó por dos fracciones, por 1,48%. Augustar también fue por dos fracciones en hombres y otras dos en mujeres, por una prima de 1,71% y 1,60%, respectivamente.

    En tanto, CN Life hizo ofertas por una fracción en hombres, y otra en mujeres, por 1,79% y 1,39%, respectivamente. En paralelo, 4Life apostó por una fracción en el grupo de hombres, donde ofreció una tasa de 1,87%. Mientras que ofertó por dos fracciones en mujeres, por 1,47%.

    Mientras que Consorcio hizo ofertas por tres fracciones en el grupo de hombres, por una prima de 1,83%. Mientras que en mujeres ofertó por una fracción por 1,43%.

    Por último, Confuturo ofreció una prima de 1,76% por tres fracciones de hombres, mientras que postuló 1,39% por dos fracciones de mujeres.

    Bajo este escenario, fuentes de la industria proyectan que la tasa ponderada de hombres podría ser cercana al 1,79% de la renta imponible, mientras que en mujeres podría estar más cerca del 1,44%. En todo caso, la tasa que se cobra al empleador, es la primera. En el caso de las mujeres, la diferencia entre la tasa de mujeres y de hombres, se deposita en sus cuentas individuales.

    Más sobre:PensionesReforma previsionalSISSeguro de Invalidez y SobrevivenciaAseguradorasAFPFAPP

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