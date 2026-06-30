Senado rechaza acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau por amplio margen

Tal como se esperaba, la Sala del Senado determinó este martes rechazar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, cuyo libelo contaba con cuatro capítulos,-donde se apuntaba a infracciones al principio de probidad establecido por la Constitución por el incumplimiento de la regla fiscal, subestimar la deuda pública, entre otros.

Así, por el capítulo I hubo 25 votos en contra, 16 a favor y 4 abstenciones; por capítulo II, 32 votos en contra, 9 a favor y 2 abstenciones; por el capítulo III, 26 votos en contra, 16 a favor y 3 abstenciones; y por el capítulo IV, 33 votos en contra, 10 votos a favor y 2 abstenciones.

El exsecretario de Estado (agosto de 2025-marzo 2026) zafó así de una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos.

De esta manera, entre ausencias de senadores, permisos laborales, inhabilidades o simplemente falta de convicción, la acusación constitucional terminó desechándose, a pesar del respaldo que había obtenido en la Cámara de Diputados para su avance.

Horas previas se había conocido las diferencias que seguía generado la acción -impulsada por diputados del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano, principalmente- en el ofialismo. Así, por ejemplo, el senador Manuel José Ossandón (RN), anticipó su ausencia en la sesión -por acompañar al Presidente José Antonio Kast a la gira Mercosur por Paraguay- aunque señaló que de haber estado presente “habría votado en contra, porque tras revisar el libelo, concluí que no hay una infracción constitucional”.

A lo anterior también se sumaba que el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) había manifestado oficialmente su inhabilidad al respecto por lo que no se pronunciaría en la Sala.

La jornada

La jornada en la sede de Valparaíso comenzó con la llegada del exministro Grau acompañado por su abogado Patricio Zapata.

Luego, vino lo formal. El secretario general del Senado, Luis Rojas, dio cuenta de la relación del libelo.

Antes de la siguiente etapa de la AC, la senadora Vanessa Kaiser (PNL) pidió que el senador Vlado Mirosevic (PL) se inhabilitara por haber anunciado su voto contra el libelo anteriormente. Este último sostuvo que no necesitaba “lecciones de ética”.

Así las cosas, después se dio paso a la formalización de la acusación que estuvo a cargo de la comisión designada por la Cámara de Diputados: Paulina Muñoz (Partido Nacional Libertario), Benjamín Moreno (Partido Republicano) y Pier Karlezi (Partido Nacional Libertario).

El siguiente paso fue el tiempo del abogado Zapata para exponer los argumentos de la defensa, que se basó en recalcar que el exministro no infringió la Constitución y que los supuestos errores de proyecciones no son suficientes para aprobar una AC.

El exministro Nicolás Grau junto a su abogado Patricio Zapata. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Luego la réplica de los tres diputados, encabezada por Karlezi, quien si bien descartó el dolo de Grau, insistió en que se trataba de un juicio político y este tenía que asumir la responsabilidad. Después la dúplica de la defensa, donde se hizo un llamado a terminar con la vorágine de acusaciones constitucionales.

Y llegó el momento de la votación de los senadores, donde los inscritos argumentaron su voto a favor o en contra de la acusación hasta por cinco minutos.

Así por ejemplo, Pedro Araya (PPD) llamó a la responsabilidad institucional, anunciando su voto en contra. Beatriz Sánchez (FA) apuntó a que no se apunta un hecho puntual en que hubiera incurrido Grau y pidió que no se usara la AC como un acción para el desgaste político. Gastón Saavedra (PS) sostuvo quela AC carece de los elementos jurídicos mínimos para ser aprobada, lo mismo señaló la presidenta socialista Paulina Vodanovic. Fabiola Campillai (IND.) apuntó a un “circo político”, anunciando su rechazo.

A su vez, Yasna Provoste (DC) - quien fuera acusada constitucionalmente- sostuvo que una AC no es una tribuna para criticar a un ministro sino acreditar algún hecho, por lo tanto, anunció su voto en contra.

En tanto, Andrés Longton (RN) tras criticar la gestión de Grau, sostuvo que la AC fue concebida para perseguir infracciones constitucionales graves y personales y que en el caso de Grau eso no se comprobó. Otra RN, Andrea Balladares, argumentó que no había llegado a la conclusión de que exista una infracción. “No se trata de mayoría circunstanciales, es actuar de manera responsable”, sostuvo la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) quien también anunció su rechazo a la acusación.

Matías Walker (IND.) acusó que el uso meramente político de la acusación constitucional debilita el sistema democrático, anunciando que votaría en contra de la AC. Otro independiente Karim Bianchi señaló que la acusación no tienen ningún mérito en ninguno de los cuatro capítulos. La senadora Alejandra Sepúlveda (IND.) anunció su voto en contra y pidió a los diputados no hacerles perder el tiempo.

A su vez, Carlos Kuchel (RN), anunció su voto a favor de los cuatro capítulos asegurando que el exministro infringió la Constitución. Por su parte, Vanessa Kaiser (PNL) también anunció su voto a favor señalando que no puede haber impunidad y apuntó al “maquillaje” de las cifras. Cristián Vial (IND. REP.) sostuvo que la AC distrae la atención de lo importante, no obstante, anunció que votaría a favor de capítulos 1 y 3 de la AC, lo mismo planteó el senador Sergio Gahona (UDI). Camila Flores (RN) dijo haber llegado a la conclusión de que Grau es culpable.

En tanto, Vlado Mirosevic (PL) anunció que se inhabilitaría de la votación por haber señalado con anterioridad que estaba en contra de la AC y para que no se use su voto como excusa ante la amplio rechazo a la acción.

Otra que se inhabilitó fue la senadora Claudia Pascual (PC) por parentesco (es prima de Grau), aunque argumentó en contra de la AC.

Así las cosas, la acusación constitucional contra Grau se convirtió en la novena contra un ministro de Gabriel Boric que fracasó.