Defensa de senador Calisto solicitará reabrir la investigación en su contra

Alegando que quedan plazos pendientes y que no se han realizado todas las diligencias en la causa, el abogado César Ramos, defensor del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente), presentará en los próximos días un escrito, buscando reabrir la investigación contra el parlamentario.

Fue la semana pasada cuando la Fiscalía Regional de Aysén decidió cerrar la investigación de cara a lo que será un juicio por fraude al Fisco que supera los $ 100 millones.

No conforme con el cierre, Ramos buscó este martes revertir la decisión con una cautela de garantías en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, lo que no fue acogido . Sin embargo, el rechazo de la cautela de garantía es independiente a que la defensa de Calisto aún está dentro de plazo para solicitar al tribunal la reapertura y un nuevo plazo de investigación.

“Nuestro cuestionamiento tiene por objeto revertir el cierre de la investigación, pues no solo se ha adoptado existiendo un plazo judicial pendiente que vencía el 9 de julio, sino que además ese cierre ha privado a la defensa del derecho a solicitar diligencias que refuten los antecedentes de la investigación”, señaló el abogado.

El profesional criticó que dos días antes del cierre la Fiscalía realizó diligencias, pero no la comunicó a la defensa hasta un día después de cerrar y acusar. “Es esa la acción que cuestionamos como defensa”, dijo Ramos. Con la reapertura, dice el defensor, esperan “ejercer los derechos de defensa que corresponden”.

La Fiscalía pide 12 años de cárcel para Calisto por hechos ocurridos cuando era diputado . La acusación establece que entre los años 2018 y 2022 Calisto se concertó con los imputados Roland Cárcamo y Carla Graf "para obtener recursos de manera fraudulenta de parte del Fisco, a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso, originándole una pérdida de a lo menos $ 105.554.697″.

En palabras del fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, se trató de "asesorías fantasmas y de una caja pagadora”, concluyó el fiscal regional.

Si bien Calisto ya fue desaforado ante la Corte de Coyhaique, con un fallo confirmado por la Corte Suprema, ahora el Ministerio Público volverá a solicitar su desafuero dada su condición de senador. Pese a esto, Calisto está con la medida cautelar de arraigo nacional.