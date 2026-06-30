SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez

    El hallazgo, liderado por científicos de la Universidad Mayor, identificó a Parabacteroides distasonis, una bacteria intestinal que disminuye con la edad, pero que se mantiene en adultos mayores con alto rendimiento físico y cognitivo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez. Foto: Pexels krukphoto.com

    La pérdida progresiva de fuerza y masa muscular es una de las principales consecuencias del envejecimiento, afecta la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.

    No obstante, una investigación liderada por científicos chilenos identificó una posible estrategia que podría ralentizar este proceso en un futuro: la suplementación con un postbiótico derivado de la bacteria intestinal Parabacteroides distasonis.

    Los resultados del estudio fueron publicados recientemente en la revista científica Aging and Disease y fue encabezado por los investigadores Alenka Lovy y Cristian Bergman, junto a un equipo del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor.

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez. Foto: Pexels

    ¿Qué son los postbióticos y cómo ayudarían al músculo?

    Los postbióticos son compuestos beneficiosos producidos por las bacterias que habitan el intestino, incluyendo vitaminas y otros metabolitos que pueden influir en distintas funciones del organismo.

    En este estudio, los investigadores observaron que Parabacteroides distasonis, uno de los componentes habituales de la microbiota humana, disminuye progresivamente con la edad.

    Sin embargo, este componente sigue presente en los llamados “superagers”, adultos mayores que conservan capacidades físicas y cognitivas comparables a las de personas mucho más jóvenes.

    “Este hallazgo nos llevó a plantear la hipótesis de que esta bacteria cumple un rol fundamental en el envejecimiento más saludable”, explicó el Dr. César Cárdenas, académico del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor y uno de los autores del estudio.

    Dr. César Cárdenas, académico del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor JuanVargasTorresinfo@fotoactiva.

    ¿Cómo se llegó a este resultado?

    Para poner a prueba esta hipótesis, el equipo trabajó con ratones de 18 y 26 meses de edad, equivalentes aproximadamente a personas de 70 y 90 años.

    Los animales fueron divididos en dos grupos: uno recibió su alimentación habitual suplementada con Parabacteroides distasonis en forma de postbiótico. Es decir, microorganismos inactivados capaces de generar beneficios para la salud.

    Mientras que el otro grupo de control mantuvo una dieta convencional.

    Tras tres meses de seguimiento, los investigadores comprobaron que los ratones suplementados conservaron y mejoraron su fuerza muscular.

    Además, presentaron una coordinación motora superior en comparación con los animales que no recibieron el tratamiento.

    Cambios en el metabolismo

    Los beneficios también fueron evidentes a nivel metabólico.

    Los ratones que no cambiaron de dieta desarrollaron alteraciones intestinales asociadas al envejecimiento, como inflamación y aumento de la permeabilidad intestinal.

    Aquellos ratones tratados con el postbiótico recuperaron la estructura del colon hasta alcanzar características comparables a las de animales más jóvenes.

    Además, mostraron menores niveles de glucosa y lactato en sangre, indicadores asociados a un metabolismo más eficiente.

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez. Foto: Pexels

    La conexión entre intestino y músculo

    Para comprender el mecanismo detrás de estos efectos, los científicos analizaron los cambios producidos tanto en el intestino como en el tejido muscular.

    Los resultados mostraron que la suplementación con Parabacteroides distasonis estimula la producción de ‘interleucina-10′, una molécula antiinflamatoria liberada por células del colon.

    Esta señal viaja a través del torrente sanguíneo hasta llegar al músculo, donde favorece el funcionamiento de las mitocondrias, estructuras encargadas de producir la energía necesaria para el funcionamiento celular.

    De esta forma, aumenta la resiliencia muscular frente al envejecimiento y ayuda a preservar su capacidad funcional.

    Aunque los resultados aún se limitan a modelos animales, los investigadores consideran que este enfoque podría abrir nuevas posibilidades para prevenir la fragilidad asociada al envejecimiento.

    “Estos resultados refuerzan el potencial terapéutico de los postbióticos como herramientas seguras y fáciles de implementar. Se podría transformar en una pastilla que se pueda empezar a tomar de forma temprana en la vida, por ejemplo, a los 40 años, para evitar la pérdida de función muscular”, concluyó Cárdenas.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaMúsculosChileEstudioBacteriaIntestinoVejezBiologíaTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Siete aseguradoras ofertaron en la licitación del Seguro de Invalidez y la prima promete subir

    Países de Mercosur y Estados asociados refuerzan su “compromiso con el fortalecimiento de la cooperación regional en seguridad”

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    Tras dos terremotos: Migraciones informa protocolo de salida para venezolanos con documentos vencidos

    Precio promedio del cobre marca un hito en junio, mientras el oro sufre mayor caída en 13 años en el tercer trimestre

    Canciller aborda posible futura visita de Kast a Bolivia y destaca que tenemos “muy buenas” relaciones consulares

    Lo más leído

    1.
    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    2.
    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    3.
    Steven D. Shaw, experto en IA: “La rendición cognitiva por la inteligencia artificial está ocurriendo”

    Steven D. Shaw, experto en IA: “La rendición cognitiva por la inteligencia artificial está ocurriendo”

    4.
    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Servicios

    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Vence el plazo para activar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo cobrar el beneficio?

    Países de Mercosur y Estados asociados refuerzan su “compromiso con el fortalecimiento de la cooperación regional en seguridad”
    Chile

    Países de Mercosur y Estados asociados refuerzan su “compromiso con el fortalecimiento de la cooperación regional en seguridad”

    ¿Cuándo son las postulaciones al Subsidio de Arriendo? Revisa los requisitos y plazos

    Tras dos terremotos: Migraciones informa protocolo de salida para venezolanos con documentos vencidos

    Siete aseguradoras ofertaron en la licitación del Seguro de Invalidez y la prima promete subir
    Negocios

    Siete aseguradoras ofertaron en la licitación del Seguro de Invalidez y la prima promete subir

    Precio promedio del cobre marca un hito en junio, mientras el oro sufre mayor caída en 13 años en el tercer trimestre

    Precios del petróleo anotan en junio su mayor caída mensual desde principios de 2020

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez
    Tendencias

    Científicos chilenos hallan una bacteria intestinal que podría frenar la pérdida muscular en la vejez

    El homenaje a Enrique Macaya Márquez, el longevo periodista argentino de 91 años que lleva cubriendo 18 Mundiales

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Marcelo Bielsa detalla los líos de camarín en su adiós de Uruguay: “Si dicen que algo los satura, no podía ir en contra”
    El Deportivo

    Marcelo Bielsa detalla los líos de camarín en su adiós de Uruguay: “Si dicen que algo los satura, no podía ir en contra”

    Técnico de Marruecos sorprende y se acuerda de Chile tras la victoria de su equipo sobre Países Bajos en el Mundial

    La emoción de Erling Haaland tras llevar a Noruega a octavos de final del Mundial: “Nuestra historia cambia para siempre”

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile
    Tecnología

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Shogun sorprende y lanza su nuevo disco con edición en vinilo
    Cultura y entretención

    Shogun sorprende y lanza su nuevo disco con edición en vinilo

    Muere a los 68 años Daniel Melingo, fundador de Los Twist y leyenda del rock argentino

    Los Tres agotan las entradas para su show de celebración del MTV Unplugged

    Aumenta la presión hacia Putin en medio de los ataques de drones, la escasez de combustible y la caída en la popularidad
    Mundo

    Aumenta la presión hacia Putin en medio de los ataques de drones, la escasez de combustible y la caída en la popularidad

    Las olas de calor europeas vuelven a poner el aire condicionado en el centro del debate

    Tribunal Supremo de EE.UU. anula decreto de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad