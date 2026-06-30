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    Países de Mercosur y Estados asociados refuerzan su “compromiso con el fortalecimiento de la cooperación regional en seguridad”

    También reafirmaron la “importancia de preservar y fortalecer el sistema multilateral de comercio, como pilar esencial para la estabilidad y la previsibilidad de las relaciones económicas internacionales".

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre

    Este martes se celebró la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, en Asunción, Paraguay, en la que participó el Presidente José Antonio Kast con una exposición de cerca de 15 minutos orientada a enfrentar en conjunto el crimen organizado.

    Tras la jornada, los países del Mercosur y los Estados asociados, emitieron un comunicado en conjunto.

    Los Presidentes de la República Argentina, Javier Milei; del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz; de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de la República del Paraguay, Santiago Peña; de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi; Estados Partes; el Presidente de la República de Chile, José Antonio Kast Rist; el Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azín; el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez; y demás Altas Autoridades de los Estados Asociados, son quienes suscriben dicho documento.

    En resumen, en el comunicado expresaron “la importancia de la consolidación de la democracia como condición esencial para la estabilidad regional y la profundización de la integración para alcanzar el desarrollo de los pueblos”.

    También, saludaron “a las Repúblicas de Colombia y Perú por el espíritu cívico y la amplia participación ciudadana evidenciados en sus respectivas elecciones presidenciales, como una expresión democrática genuina y de compromiso con la institucionalidad”.

    Con ello, reafirmaron la “importancia de preservar y fortalecer el sistema multilateral de comercio, como pilar esencial para la estabilidad y la previsibilidad de las relaciones económicas internacionales, destacando el diálogo y la cooperación como herramientas fundamentales para promover un comercio abierto, previsible, transparente, no discriminatorio y basado en reglas”.

    Asimismo, reforzaron su compromiso con el “fortalecimiento de la cooperación regional en materia de seguridad pública, destacando la importancia de profundizar los mecanismos de coordinación operativa, intercambio de información y buenas prácticas y cooperación técnica entre las autoridades competentes”.

    Además, destacaron la necesidad de fortalecer las “capacidades regionales para el combate al crimen organizado transnacional que afecta a la región, especialmente en zonas de frontera y corredores estratégicos, promoviendo iniciativas conjuntas orientadas a la prevención y la protección de la ciudadanía”.

    Más sobre:MercosurJosé Antonio Kast

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