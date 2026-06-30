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    Fijan más de 15 años de cárcel para integrantes de banda que mató a pasajero de bus RED en Estación Central

    En agosto de 2023, la víctima de 57 años fue atacada con un arma blanca cuando intentó ayudar a un joven pasajero al que le estaban robando su celular.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Penas de 17 años de cárcel para dos de ellos y 15 años para un tercero, fueron impuestas para los tres integrantes de una banda que mató a puñaladas a un hombre de 57 años, padre de familia, durante un asalto a un bus del sistema RED, en Estación Central, en agosto de 2023.

    En el juicio, el fiscal Arturo Gómez logró acreditar el crimen cometido el 14 de agosto de 2023, cuando los imputados Maycol Alejandro Salazar Negrete, Pablo Madrid Vásquez y Mauro Alejandro Villarroel Flores, concertados previamente con el objetivo de sustraer especies, subieron a un bus del recorrido 506 que circulaba por avenida 5 de Abril en dirección al oriente en la comuna de Estación Central.

    Fue ahí cuando Villarroel Flores sustrajo el celular de un joven de entonces 19 años que era pasajero del bus. El asaltante intentó descender y huir con la especie en su poder, pero la víctima quiso detenerlo y fue en ese instante cuando sus compañeros de delito, que prestaban cobertura y apoyo, se abalanzaron en contra del pasajero para retenerlo.

    En ese momento, las puertas de la máquina de transporte público se abrieron y los tres sujetos condenados y el joven bajaron, momento en que la víctima fue agredida con un arma cortopunzante por Salazar Negrete, ocasionándole una herida en el brazo. Allí también Salazar Negrete, con la misma arma, hirió a una segunda víctima -Juan Urrutia Zúñiga- que viajaba como pasajero y había descendido del bus para auxiliar al joven, resultando con una herida femoral derecha que le provocó la muerte por traumatismo femoral por arma cortopunzante.

    La víctima fatal iba de vuelta a su casa en la Villa Lo Hermida Alto de Peñalolén. Era viudo. Su mujer había perdido la vida meses antes por una enfermedad.

    El fiscal Gómez explicó que Urrutia tenía un hijo de edad similar a la del pasajero al que estaban atacando, detalle que lo llevo a intervenir en lo que ocurría. Ese día su hijo estaba de cumpleaños.

    Los tres sujetos, finalmente, huyeron del lugar con el teléfono en su poder.

    En el transcurso de este juicio, los tres fueron condenados como autores de un robo previo cometido antes del homicidio de Juan Urrutia.

    Más sobre:PolicialDelincuenciaSeguridadRedEstación Central

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