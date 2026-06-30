Un Panda para Chile: el plan para concretar su llegada

Aunque hay pocos ejemplares en el mundo por estar en peligro de extinción, el oso panda es uno de los animales más reconocibles, y también uno de los más populares. Pero, conocerlos en persona es una misión casi imposible: la mayoría habita en China, su hogar por naturaleza, y solo algunos están en exhibición en el resto del planeta. Con todo, esa es una realidad que el BuinZoo intenta cambiar.

“ Creemos que Chile tiene las condiciones para aspirar a recibir una especie tan relevante para la conservación mundial y queremos que esa aspiración sea respaldada por toda la comunidad”, así inicia el mensaje con el que el bioparque invita- a través de sus redes sociales- a firmar la petición que busca evidenciar que el interés no es solo de ellos, sino que del país. Así, la meta es llegar al millón de personas.

“Por eso, invitamos a todas las personas que compartan este sueño a manifestar su apoyo firmando nuestro formulario oficial. Cada firma será una muestra concreta del interés de nuestro país por avanzar en este proyecto y nos permitirá demostrar ante las instituciones involucradas que existe un amplio respaldo ciudadano para que, algún día, el Panda Gigante pueda convertirse en un nuevo embajador de la conservación en Chile ”, concluye la petición.

Esta es solo una etapa de un plan que se puso en marcha hace años.

Ignacio Idalsoaga, director del Bioparque BuinZoo, cuenta que hace cinco años viajaron al zoológico de San Diego en Estos Unidos, lugar donde pudieron conocer a esta especie. Fue allí donde se dieron cuenta de que reunían todas las condiciones para que estos osos pudieran llegar a Chile. Sin embargo, el principal problema, explica Idalsoaga, es otro.

“Ya tuvimos una reunión con el embajador de China para ver qué grado de acercamiento podríamos tener. Ahí volvimos a darnos cuenta de que sí, la embajada nos puede ayudar, pero son negociaciones que se hacen a un nivel en el que nosotros no podemos participar, porque son negociaciones de gobierno con gobierno”, cuenta el director del recinto.

Para China, compartir sus famosos y escasos osos panda es una forma utilizada por el gobierno, que consiste en prestar pandas gigantes a otros países como un símbolo de amistad, buena voluntad y cooperación política. La “diplomacia del panda”, le llama la prensa internacional.

En ese sentido, Idalsoaga afirma que las autoridades nacionales ya están al tanto: “Tuvimos la posibilidad de contactarnos con el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren. Después de un evento en la embajada de Sudáfrica, en el que estábamos compartiendo, le comenté esta idea y le pareció interesante. Después ya se acabó el gobierno y no pudimos seguir con el proyecto. Ahora con la nueva administración, ya empezamos los contactos”.

En ese contexto, desde el bioparque aseguran que reunir las firmas es clave, porque respaldará todas las tratativas.

El hábitat del panda

Los pandas necesitan varias cosas para vivir cómodamente. Primero, mucha vegetación ya que su apetito es insaciable y puede llegar a pasar más de la mitad del día comiendo su alimento favorito: bambú.

Además también necesitan espacios grandes. Aunque son famosos por ser torpes y lentos, son animales que les gusta trepar y moverse por los arboles.

El director del BuinZoo asegura que el parque ubicado en el sur de Santiago es ideal para construir un espacio lo más parecido a su hábitat.

“Sabemos que tenemos que debemos tener una hectárea y media de bambú sembrado, y eso toma dos años para alcanzar los volúmenes de hojas que son parte importante de su alimentación. Lo sembraremos una vez que exista más certeza. Eso sí, ya estamos trabajando en el diseño. T enemos definido el lugar físico donde pensamos que va a estar: un lugar privilegiado dentro del parque. Ya estamos levantando los primeros diseños como una forma de ir adelantando algo que esperamos que algún día ocurra”, relata Idalsoaga.

El director del parque, además, destaca que el BuinZoo tiene otros atributos que lo convierten en un candidato ideal para recibir al famoso oso, como su dedicación a la conservación de especies. Por ejemplo, este año le dieron la bienvenida a tres crías de burro somalí, con el objetivo de repoblar esta especie que esta en peligro de extinción. Ejercicio que ha repetido con otros animales que tienen una situación similar, como las jirafas y los rinocerontes.