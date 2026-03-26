Chile da la bienvenida a cría de burro somalí, especie en peligro de extinción: quedan menos de 400 en el mundo

El asno salvaje somalí tiene pelaje gris y sus patas son rayadas, como una cebra. Verlos es difícil, no porque sean hábiles escondiéndose, sino porque están en grave peligro de extinción. Sus últimas especies silvestres -cerca de 200- ocupan áreas dispersas de Sudáfrica. En paralelo, al cuidado de los humanos hay exactamente otras 182 según el Programa Europeo de Especies en Peligro.

Chile es uno de los únicos países en el hemisferio sur del planeta que cuida a esta especie y recientemente el número creció: el 14 de marzo el BuinZoo le dio la bienvenida a una cría, bautizada como Makena, “feliz” en idioma suajili. Además, hay otra en camino.

Un hito importante, porque estos nacimientos son un aporte para ayudar a intentar evitar su extinción.

Ignacio Idalsoaga, director del Bioparque Buinzoo, explica que “hoy en día hay mucho interés en volver a repoblar sectores de Somalia. Hay algunas aldeas que han tomado el propósito de empezar a cuidarlas y ahí es donde los parques zoológicos tenemos una misión muy importante: devolver a la naturaleza estos ejemplares ”.

Por eso, desde hace ya algunos años que el Bioparque ubicado en la zona sur de la Región Metropolitana tiene esa misión.

Todo empezó en 2017 cuando llegaron dos hembras -Maya y Naya- desde el Zooparc de Beauval, en Francia. Ambas tienen actualmente 10 años. Sin embargo, no fue hasta 2019 que la posibilidad de continuar con la reproducción se volvió real, con la llegada de Arbo, macho proveniente del Zoo de Montpellier, también en Francia y que hoy tiene 20 años.

“Tuvimos que esperar dos años hasta que encontraran un burro de una genética completamente distinta a las hembras que ya teníamos. Ahí parte el proceso reproductivo. Fue el primer nacimiento de burro de Somalia en Sudamérica (en 2021) y hoy día ya hay varios ejemplares”, dice Idalsoaga .

Su llegada se logró como parte del Programa Europeo de Especies en Peligro.

Desde entonces, Maya ha tenido tres crías: 2021, 2022 y 2024. Las dos primeras se irán próximamente al Zooparque de Itatiba en Sao Paulo, Brasil, mismo lugar donde en diciembre pasado arribó Atanasio, el rinoceronte que nació en 2024 en Buin.

Por otro lado, Naya también ha tenido tres crías: 2021, 2022 y 2023. Las dos primeras se irán próximamente al Nuremberg Zoo, Alemania.

“Tenemos las cajas de transporte listas. Son construidas en el bioparque. También ya tenemos la documentación completa y estamos a la espera de que la EEP, que es la institución mundial que autoriza el movimiento, nos dé la autorización para poder partir. Esperamos que, en un par de meses, los ejemplares nacidos acá ya puedan estar en sus destinos finales. Además, los estarán esperando familias que ya están armadas . En el caso de Alemania, entiendo que tienen solamente un macho y estos van a ir a formar grupo. En México no sé exactamente cuál es la realidad. Pero, así como nos llegaron originalmente a nosotros las tres hembras desde Suiza o Francia, ahora van a llegar a otros lugares donde también comenzarán a formarse nuevas familias”, cuenta Idalsoaga.

El BuinZoo es el único establecimiento del hemisferio sur con la misión de ayudar con repoblación de los burros Somalí. Y esto no es casualidad.

El director del parque comenta a La Tercera que es “gracias a nuestra historia de preservación de especies complejas, como el rinoceronte gris de Sudáfrica, que llevó a que instituciones mundiales pusieran ojo en lo que estaba pasando en Sudamérica y particularmente en el bioparque”.

Por ejemplo, en 2024 nació Silverio, un rinoceronte blanco de 74,3 kilogramos que se convirtió en la tercera cría de esta especie en peligro de extinción nacida en Sudamérica.

Dicho está: a fines del año pasado el bioparque de Buin le dijo adiós a Atanasio. El animal se unió en Brasil a un programa de conservación y reproducción del Ceratotherium simum simum, una de las subespecies que hoy enfrenta amenazas críticas en el mundo.