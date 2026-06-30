Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

Uno de los principales equipamientos que usa día a día Carabineros en todo el territorio nacional son sus medios de transporte. Por lo mismo, una de las principales inversiones de la policía uniformada año a año es en el parque vehicular de la institución, que contempla diferentes tipos de transportes.

En total, según cifras de Carabineros reportadas al Congreso, dicho parque vehicular está compuesto por 10.363 “vehículos motorizados”, contemplando motocicletas en diferentes versiones, automóviles, camionetas, SUV, camiones, carros lanzagua, buses y hasta lanchas .

Sin embargo, según el mismo reporte al que tuvo acceso La Tercera, el 17,8% de estos vehículos se encuentra en panne, es decir, está averiado o fuera de servicio. El mismo escrito explica que dicha categoría corresponde a los vehículos que están en “reparación mayor o menor, evaluación de falla o condición similar”.

En detalle, de los 10.363 vehículos que tiene Carabineros actualmente, 1.844 de ellos se encuentran fuera de servicio, mientras que los otros 8.519 están operativos.

Pese a la estadística, destacan fuentes policiales, el escenario de las condiciones del parque vehicular de la policía encabezada por el general director, Marcelo Araya, es mejor al escenario posestallido social. Ejemplo de aquello es que en 2022 el Ministerio del Interior detectó que el 55% de los autos de Carabineros había cumplido su vida útil.

A raíz de aquello, durante la administración anterior del expresidente Gabriel Boric se impulsó un proceso de renovación, lo que contempló inversiones para adquirir, en promedio, más de mil vehículos por cada partida comprada.

La situación regional

Si bien la cifra nacional es de casi un 18%, existe un gran número de regiones donde la cantidad de vehículos dañados supera al promedio nacional.

La Región de Atacama es la que presenta el mayor número de vehículos en panne , ya que de los 264 autos que hay en esa zona, el 26,5% de estos está fuera de servicio.

Más atrás está la Región de Taparacá, la segunda con más parque vehicular dañado, con un 25,4%. Le sigue Valparaíso (25%), Magallanes (23,8%), Coquimbo (19,7%), Antofagasta (19,1%), Arica (18,3%) y la Metropolitana, con un 17%.

En el escenario contrario, otras ocho regiones están bajo el promedio nacional. La Región de Los Lagos es la que tiene el menor número de vehículos en panne, con el 10,5%, seguido de Ñuble (11%) y O’Higgins (11,4%).

Consultados al respecto, desde Carabineros señalaron que “el parque vehicular institucional cuenta con un porcentaje de móviles que se encuentra fuera de servicio o en proceso de reparación y/o baja, situación que responde principalmente al alto nivel de uso operativo, considerando su condición de vehículos policiales”.

La policía uniformada añadió que dicha situación “ se explica por el intenso régimen de empleo al que son sometidos , dado que se utilizan de manera permanente, 24/7, en las distintas unidades operativas a nivel nacional, en el marco del cumplimiento de labores preventivas, de control y respuesta policial”.

“La institución mantiene procesos permanentes de mantenimiento, reparación y renovación de su parque vehicular, con el propósito de asegurar la continuidad operativa del servicio policial en beneficio de la comunidad”, concluyeron.