SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    Según cifras de la policía uniformada, actualmente casi dos mil vehículos de la institución están en panne. La cifra, sin embargo, es menor a las alarmantes estadísticas que se alcanzaron posterior al estallido social, donde el 50% de los automóviles estaban vencidos, tras lo que se impulsaron masivas compras para renovar las patrullas.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Imagen de archivo. Foto: Aton Chile. /ATON CHILE

    Uno de los principales equipamientos que usa día a día Carabineros en todo el territorio nacional son sus medios de transporte. Por lo mismo, una de las principales inversiones de la policía uniformada año a año es en el parque vehicular de la institución, que contempla diferentes tipos de transportes.

    En total, según cifras de Carabineros reportadas al Congreso, dicho parque vehicular está compuesto por 10.363 “vehículos motorizados”, contemplando motocicletas en diferentes versiones, automóviles, camionetas, SUV, camiones, carros lanzagua, buses y hasta lanchas.

    Sin embargo, según el mismo reporte al que tuvo acceso La Tercera, el 17,8% de estos vehículos se encuentra en panne, es decir, está averiado o fuera de servicio. El mismo escrito explica que dicha categoría corresponde a los vehículos que están en “reparación mayor o menor, evaluación de falla o condición similar”.

    En detalle, de los 10.363 vehículos que tiene Carabineros actualmente, 1.844 de ellos se encuentran fuera de servicio, mientras que los otros 8.519 están operativos.

    Pese a la estadística, destacan fuentes policiales, el escenario de las condiciones del parque vehicular de la policía encabezada por el general director, Marcelo Araya, es mejor al escenario posestallido social. Ejemplo de aquello es que en 2022 el Ministerio del Interior detectó que el 55% de los autos de Carabineros había cumplido su vida útil.

    A raíz de aquello, durante la administración anterior del expresidente Gabriel Boric se impulsó un proceso de renovación, lo que contempló inversiones para adquirir, en promedio, más de mil vehículos por cada partida comprada.

    La situación regional

    Si bien la cifra nacional es de casi un 18%, existe un gran número de regiones donde la cantidad de vehículos dañados supera al promedio nacional.

    La Región de Atacama es la que presenta el mayor número de vehículos en panne, ya que de los 264 autos que hay en esa zona, el 26,5% de estos está fuera de servicio.

    Más atrás está la Región de Taparacá, la segunda con más parque vehicular dañado, con un 25,4%. Le sigue Valparaíso (25%), Magallanes (23,8%), Coquimbo (19,7%), Antofagasta (19,1%), Arica (18,3%) y la Metropolitana, con un 17%.

    En el escenario contrario, otras ocho regiones están bajo el promedio nacional. La Región de Los Lagos es la que tiene el menor número de vehículos en panne, con el 10,5%, seguido de Ñuble (11%) y O’Higgins (11,4%).

    Consultados al respecto, desde Carabineros señalaron que “el parque vehicular institucional cuenta con un porcentaje de móviles que se encuentra fuera de servicio o en proceso de reparación y/o baja, situación que responde principalmente al alto nivel de uso operativo, considerando su condición de vehículos policiales”.

    La policía uniformada añadió que dicha situación “se explica por el intenso régimen de empleo al que son sometidos, dado que se utilizan de manera permanente, 24/7, en las distintas unidades operativas a nivel nacional, en el marco del cumplimiento de labores preventivas, de control y respuesta policial”.

    “La institución mantiene procesos permanentes de mantenimiento, reparación y renovación de su parque vehicular, con el propósito de asegurar la continuidad operativa del servicio policial en beneficio de la comunidad”, concluyeron.

    Más sobre:CarabinerosRegión de AtacamaPatrullasVehículos de CarabinerosAutos de Carabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Delcy Rodríguez anuncia un plan de construcción de viviendas tras terremotos

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo fuera de Chile

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    La noche de los cuchillos largos: Adolf Hitler y la traición con la que logró el poder absoluto en Alemania

    Lo más leído

    1.
    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje carga contra casas de alto estándar en toma de San Antonio

    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje carga contra casas de alto estándar en toma de San Antonio

    2.
    Explosión por presunta acumulación de gas deja dos adultos mayores fallecidos en Providencia

    Explosión por presunta acumulación de gas deja dos adultos mayores fallecidos en Providencia

    3.
    Mirosevic se baja de gira de Kast para reforzar a la oposición en la AC contra Grau, y derecha amenaza con inhabilitarlo

    Mirosevic se baja de gira de Kast para reforzar a la oposición en la AC contra Grau, y derecha amenaza con inhabilitarlo

    4.
    Fin de contribuciones: Las Condes, Vitacura y Providencia suman un tercio de los 300 mil inmuebles beneficiados

    Fin de contribuciones: Las Condes, Vitacura y Providencia suman un tercio de los 300 mil inmuebles beneficiados

    5.
    Mundaca se alinea con Poduje por megatoma de San Antonio: “No se puede naturalizar la toma de terrenos”

    Mundaca se alinea con Poduje por megatoma de San Antonio: “No se puede naturalizar la toma de terrenos”

    6.
    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 30 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 30 de junio: toda la red está disponible

    Temblor hoy, martes 30 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 30 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno activa Código Azul por heladas en la Región Metropolitana y siete comunas del país

    Gobierno activa Código Azul por heladas en la Región Metropolitana y siete comunas del país

    Así funciona la red de Metro este lunes 30 de junio: toda la red está disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este lunes 30 de junio: toda la red está disponible

    Jornada clave: Bachelet expondrá este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU con foco en reforma al organismo

    Acusación a Grau llega al Senado en desventaja con un tercio de la derecha en duda

    Gremios empresariales concuerdan en necesidad de aprobar megarreforma, pero difieren en si debe ser por consenso amplio
    Negocios

    Gremios empresariales concuerdan en necesidad de aprobar megarreforma, pero difieren en si debe ser por consenso amplio

    Encuesta EY: empresas en Chile identifican menor riesgo por entorno económico, pero alertan por mayor competencia

    CEO de Forestal Santa Blanca y negocio de aserraderos: “El alza del diésel nos pegó muy duro, estancó bastante la demanda”

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo
    Tendencias

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    ¿Cómo es volver a estudiar después de los 50? La experiencia de aprender inglés viviendo fuera de Chile

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    En un partidazo: Marruecos supera a Países Bajos en los penales y se instala en los octavos de final del Mundial
    El Deportivo

    En un partidazo: Marruecos supera a Países Bajos en los penales y se instala en los octavos de final del Mundial

    Con un encendido Maximiliano Romero: Colo Colo golea a Unión Española y sigue con canasta perfecta en la Copa Chile

    Presidente de Paraguay decreta feriado tras triunfo sobre Alemania y arquero de la Albirroja realiza emotiva dedicatoria

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles
    Tecnología

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    La noche de los cuchillos largos: Adolf Hitler y la traición con la que logró el poder absoluto en Alemania
    Cultura y entretención

    La noche de los cuchillos largos: Adolf Hitler y la traición con la que logró el poder absoluto en Alemania

    Dua Lipa debuta como librera: abre en Portugal una librería dedicada a los libros prohibidos

    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia

    Delcy Rodríguez anuncia un plan de construcción de viviendas tras terremotos
    Mundo

    Delcy Rodríguez anuncia un plan de construcción de viviendas tras terremotos

    Zelenski reivindica un nuevo ataque de largo alcance contra un centros de comunicaciones por satélite en Moscú

    Trump insiste en la celebración de una reunión con Irán este martes en Qatar pese a la negativa de Teherán

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica
    Paula

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento