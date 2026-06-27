SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Con una inversión superior a los $50 millones: Estación Central inaugura iniciativa para proteger su “Barrio Turco”

    El plan contempla la instalación de 14 alarmas comunitarias conectadas a la central de seguridad de la comuna, para elevar la seguridad del sector comercial con alta afluencia.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Con una inversión superior a los $50 millones: Estación Central inaugura iniciativa para proteger su “Barrio Turco”

    La Municipalidad de Estación Central inauguró su proyecto Más Seguridad Eje Seguro Alameda/ Estación Central, que contempla la instalación de cámaras y alarmas conectadas a la 21° comisaría de Carabineros. Esto, para fortalecer a la comunidad frente a la comisión de delitos y la prevención de su ocurrencia, con un sistema para alertar y obtener imágenes que permitan tener medios de prueba ante los ilícitos ya cometidos.

    Con una inversión de 52.896.000 pesos, la iniciativa financiada por la Subsecretaría de Prevención del Delito apunta a beneficiar a 245 viviendas y locales, con 762 beneficiarios directos, según el Municipio. Esto, mediante prevención situacional con la obtención de herramientas tecnológicas para la comunidad y los locatarios del sector “Barrio Turco” de la comuna, ubicado entre las calles Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, José Luis Coo, Hermanos Arellano, 5 de Abril y Jotabeche.

    El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, afirmó a La Tercera que en esta área "se encuentra todo nuestro ecosistema de transporte, tiene que ver con la estación de trenes, pero también con los cuatro terminales de buses, y es también donde se concentra la mayor cantidad del comercio de la comuna". En esta línea, destacó que el plan permite que los comerciantes, vecinos y población flotante del sector se sientan seguros.

    La implementación de este proyecto contempla 14 alarmas comunitarias en total, que generan alertas en tiempo real. Ocho de ellas son vecinales y avisan a toda la comunidad, mientras que las otras cinco son de locales comerciales y al activarse alertan directamente a la central de monitoreo, lo que permite accionar los dispositivos de emergencia o seguridad oportunamente.

    Asimismo, el proyecto considera la implementación de una cámara de televigilancia dentro del polígono mencionado, unido a un sistema integrado de protección y conectado también a la central de seguridad, ubicada en la 21° comisaría. De este modo, se consideran capacitaciones de funcionamiento y un buen uso del sistema como componente comunitario.

    “Cuando acontece algún hecho delictual o alguna emergencia, al activar la alarma, inmediatamente va a estar conectada a nuestra central y van a poder nuestros dispositivos de seguridad poder acudir rápidamente junto con carabineros”, explicó el jefe comunal.

    A la inauguración de la iniciativa, que forma parte del tercer componente del programa “Somos Barrio Comercial”, asistieron el edil; el locatario del denominado “Barrio Turco”, Celime Nalbant y el jefe de la división de Desarrollo Territorial de la subsecretaría de Prevención del Delito, Baldo Violic.

    Con una inversión superior a los $50 millones: Estación Central inaugura iniciativa para proteger su “Barrio Turco”

    Lee también:

    Más sobre:Estación CentralFelipe MuñozSubsecretaría de Prevención del DelitoBarrio Turco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía obtiene prisión preventiva para conductor que dejó carabineros lesionados en Diego de Almagro

    Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos y los heridos llegan a 3.238 tras los terremotos

    Familia de niño muerto en encerrona en San Bernardo impulsa “Ley Alejandro” para endurecer sanciones

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Pavez realiza balance de misión en Venezuela y destaca labor de Bomberos en zona afectada por terremoto

    Vodanovic reitera que “el gobierno se equivocó” al no respaldar la candidatura de Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    A los 73 años fallece Paul Landon, el recordado conductor de Tierra Adentro

    A los 73 años fallece Paul Landon, el recordado conductor de Tierra Adentro

    2.
    Amigos del barrio y prontuarios similares: los nexos de los autores de la fatal encerrona en San Bernardo

    Amigos del barrio y prontuarios similares: los nexos de los autores de la fatal encerrona en San Bernardo

    3.
    Municipalidades de la zona oriente se adelantan a la Ley de Seguridad Municipal e instauran test de droga para inspectores de seguridad

    Municipalidades de la zona oriente se adelantan a la Ley de Seguridad Municipal e instauran test de droga para inspectores de seguridad

    4.
    Fin de contribuciones: Las Condes, Vitacura y Providencia suman un tercio de los 300 mil inmuebles beneficiados

    Fin de contribuciones: Las Condes, Vitacura y Providencia suman un tercio de los 300 mil inmuebles beneficiados

    5.
    Abren sumario y suspenden a jefe de DD.HH. de Gendarmería tras informe que recomendó traslado de comandante Ramiro

    Abren sumario y suspenden a jefe de DD.HH. de Gendarmería tras informe que recomendó traslado de comandante Ramiro

    6.
    Fiscalía pide 12 años de cárcel para Calisto y abre la puerta para que soliciten el cese de su cargo ante el TC

    Fiscalía pide 12 años de cárcel para Calisto y abre la puerta para que soliciten el cese de su cargo ante el TC

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    Fiscalía obtiene prisión preventiva para conductor que dejó carabineros lesionados en Diego de Almagro
    Chile

    Fiscalía obtiene prisión preventiva para conductor que dejó carabineros lesionados en Diego de Almagro

    Con una inversión superior a los $50 millones: Estación Central inaugura iniciativa para proteger su “Barrio Turco”

    Familia de niño muerto en encerrona en San Bernardo impulsa “Ley Alejandro” para endurecer sanciones

    Inteligencia territorial temprana: cruzar datos públicos para anticipar conflictos en proyectos
    Negocios

    Inteligencia territorial temprana: cruzar datos públicos para anticipar conflictos en proyectos

    Un acuerdo para crecer, no para una “cambiatón tributaria”

    Los planes de Salcobrand al 2030

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio
    Tendencias

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    Franceses se burlan del “remo vikingo” tras la goleada de su selección a la Noruega de Erling Haaland en el Mundial
    El Deportivo

    Franceses se burlan del “remo vikingo” tras la goleada de su selección a la Noruega de Erling Haaland en el Mundial

    “Sos una provincia”: el burlesco cántico de hinchas argentinos tras la eliminación de la Celeste

    El corolario de una noche triste: tras insultar duramente a Bielsa, hinchas uruguayos protagonizan violentos incidentes

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono
    Tecnología

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    La casa del dragón T3: A prueba de fuego
    Cultura y entretención

    La casa del dragón T3: A prueba de fuego

    El libro recomendado: los esenciales cuentos de John Cheever

    El Peso del Mundo, una mirada al auge y caída de Earth, Wind & Fire

    Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos y los heridos llegan a 3.238 tras los terremotos
    Mundo

    Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos y los heridos llegan a 3.238 tras los terremotos

    Alemania registra temperatura récord en medio de ola de calor: termómetro llegó a 41,3°C

    La ONU estima en hasta 6,8 millones las personas afectadas por los terremotos de Venezuela

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento
    Paula

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención