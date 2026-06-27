Con una inversión superior a los $50 millones: Estación Central inaugura iniciativa para proteger su “Barrio Turco”
El plan contempla la instalación de 14 alarmas comunitarias conectadas a la central de seguridad de la comuna, para elevar la seguridad del sector comercial con alta afluencia.
La Municipalidad de Estación Central inauguró su proyecto Más Seguridad Eje Seguro Alameda/ Estación Central, que contempla la instalación de cámaras y alarmas conectadas a la 21° comisaría de Carabineros. Esto, para fortalecer a la comunidad frente a la comisión de delitos y la prevención de su ocurrencia, con un sistema para alertar y obtener imágenes que permitan tener medios de prueba ante los ilícitos ya cometidos.
Con una inversión de 52.896.000 pesos, la iniciativa financiada por la Subsecretaría de Prevención del Delito apunta a beneficiar a 245 viviendas y locales, con 762 beneficiarios directos, según el Municipio. Esto, mediante prevención situacional con la obtención de herramientas tecnológicas para la comunidad y los locatarios del sector “Barrio Turco” de la comuna, ubicado entre las calles Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, José Luis Coo, Hermanos Arellano, 5 de Abril y Jotabeche.
El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, afirmó a La Tercera que en esta área "se encuentra todo nuestro ecosistema de transporte, tiene que ver con la estación de trenes, pero también con los cuatro terminales de buses, y es también donde se concentra la mayor cantidad del comercio de la comuna". En esta línea, destacó que el plan permite que los comerciantes, vecinos y población flotante del sector se sientan seguros.
La implementación de este proyecto contempla 14 alarmas comunitarias en total, que generan alertas en tiempo real. Ocho de ellas son vecinales y avisan a toda la comunidad, mientras que las otras cinco son de locales comerciales y al activarse alertan directamente a la central de monitoreo, lo que permite accionar los dispositivos de emergencia o seguridad oportunamente.
Asimismo, el proyecto considera la implementación de una cámara de televigilancia dentro del polígono mencionado, unido a un sistema integrado de protección y conectado también a la central de seguridad, ubicada en la 21° comisaría. De este modo, se consideran capacitaciones de funcionamiento y un buen uso del sistema como componente comunitario.
“Cuando acontece algún hecho delictual o alguna emergencia, al activar la alarma, inmediatamente va a estar conectada a nuestra central y van a poder nuestros dispositivos de seguridad poder acudir rápidamente junto con carabineros”, explicó el jefe comunal.
A la inauguración de la iniciativa, que forma parte del tercer componente del programa “Somos Barrio Comercial”, asistieron el edil; el locatario del denominado “Barrio Turco”, Celime Nalbant y el jefe de la división de Desarrollo Territorial de la subsecretaría de Prevención del Delito, Baldo Violic.
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