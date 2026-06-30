Con un encendido Maximiliano Romero: Colo Colo golea a Unión Española y sigue con canasta perfecta en la Copa Chile

En Santa Laura, ocurrió el duelo que definía al puntero absoluto del Grupo E de la Copa Chile. En caso de un triunfo o un empate, Colo Colo se mantenía como exclusivo líder. Sin embargo, si Unión Española daba el golpe de gracia, asaltaba la cima. Ocurrió lo primero. Por una goleada de 3-0, gracias a un encendido Maximiliano Romero, los albos se impusieron y llegaron a los nueve puntos. Tienen canasta perfecta y ahora no solo dominan la Liga de Primera, sino que también el certamen doméstico.

Colo Colo no baja el ritmo

El partido en la comuna de Independencia reeditaba un choque tradicional del balompié nacional, algo ausente por estos días en la Primera División. Cabe remarcar que los hispanos están luchando por ascender en la división de plata, mientras que los albos son los principales animadores del Torneo Nacional.

Eso sí, pese a la diferencia de categorías, la diferencia no se notó, al menos, en el inicio. Unión Española desplegó un partido a la altura y exigió al Cacique de entrada. Tan solo a los 4′, Patricio Rubio tuvo la oportunidad de marcar un tempranero gol al quedar mano a mano, pero el golero Gabriel Maureira contuvo de manera salvadora.

La llegada del delantero del cuadro de colonias fue un aviso para un Colo Colo que entró dormido. Con el correr de los minutos, el equipo de Fernando Ortiz se dio cuenta de que tenía que ser firmer para evitar cualquier otro sobresalto. Y así ocurrió. Los de Macul poco a poco se fueron adueñando de la tenencia y comenzaron a generar peligro.

A los 23′, Álvaro Madrid le devolvió el mano a mano a la UE y el portero Julio Fierro respondió de manera notable. Sin embargo, dos minutos después, Maxi Romero no perdonó. El argentino conectó con la cabeza un centro medido de Leandro Hernández y puso el 1-0.

Maximiliano Romero fue la gran figura de la goleada de Colo Colo a Unión Española DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

De cara al complemento, el trámite comenzó con el mismo desarrollo que la primera parte. Los de Plaza Chacabuco tuvieron una ocasión manifiesta, pero Ulises Ojeda elevó el remate cuando estaba ubicado en la entrada del área. Del lado de la visita, en tanto, Romero volvió a aprovechar los espacios: fue derribado y el árbitro cobró penal. Leandro Hernández lo transformó en gol.

La lectura del compromiso estaba clara: Unión Española no era efectivo y Colo Colo sí. Y los delanteros del Cacique se iban percatar de aquello. En los 63′, Maxi Romero agregó otro tanto a su faena goleadora, ajustando un disparo rasante tras forzar la pérdida en el fondo hispano.

Con el marcador plenamente asegurado, Ortiz se dio el gusto de probar alternativas y mandar al terreno de juego al joven jugador que le dio réditos en el agónico triunfo frente a O’Higgins. Felipe Raipán saltó a la cancha a los 72′, pero rápidamente borró su condición de héroe: llegó tarde a un cruce y se fue expulsado. Duró dos minutos.

Más allá de la incidencia del canterano, el Cacique no tuvo problemas para sostener el resultado. Con tres victorias en la misma cantidad de partidos, están en lo más alto de su zona. Unión Española comparte el segundo lugar con Recoleta, con cuatro puntos cada uno. O’Higgins es colista con dos.