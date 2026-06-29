Inteligencia artificial, comunicación y fe: seminario reunirá a expertos internacionales en la Universidad Católica

Expertos internacionales, obispos, comunicadores, académicos, autoridades universitarias, agentes pastorales y representantes de medios de comunicación participarán los días 27 y 28 de julio del VII Seminario Internacional de Comunicaciones de Iglesia: “Los desafíos de la Inteligencia Artificial”, en el Centro de Extensión Alameda de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Entre los invitados internacionales destaca el padre Antonio Spadaro SJ, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, considerado como una de las voces más influyentes en el diálogo entre fe, cultura y tecnología; Matthew Harvey Sanders, fundador de Magisterium AI y uno de los referentes mundiales en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al conocimiento y la Iglesia católica; la periodista argentina Inés San Martín, periodista especializada en la Iglesia Católica y ex co-editora del medio Crux; y otros 23 expertos, académicos, comunicadores y representantes eclesiales de Chile y el extranjero.

La cita es organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Conferencia Episcopal de Chile, Duoc UC, la Universidad de los Andes y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam); con colaboración de Voces Católicas Chile, USeC y Radio María.

El encuentro busca analizar las oportunidades y desafíos que plantea la IA para la misión evangelizadora, la formación de comunidades, la producción de contenidos y la relación de la Iglesia con la sociedad contemporánea.

El vicerrector de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Eduardo Arriagada, comentó: “El Papa León nos mostró que vivimos un cambio de época que no podemos ver desde lejos esperando que todo salga bien. Los comunicadores debemos entender, discernir y trabajar para poner a la inteligencia artificial al servicio de una comunicación que proteja la dignidad de cada persona”.

“Que se reúnan obispos, comunicadores del continente, expertos de Roma, académicos y profesionales que trabajan todos los días comunicando la vida de la Iglesia permite algo que va más allá de un seminario: crear una comunidad de aprendizaje para un tiempo especialmente desafiante”, destacó respecto a la cita.

Inteligencia artificial y misión evangelizadora

El seminario abordará algunas de las incógnitas sobre cómo comunicar la fe en una época marcada por algoritmos, automatización y contenidos generados por inteligencia artificial; las oportunidades que ofrecen las tecnologías y cuáles son sus implicancias éticas, culturales y pastorales; entre otras.

Las exposiciones y paneles analizarán experiencias concretas, herramientas emergentes y los desafíos que supone preservar la confianza, autenticidad y discernimiento humano en un ecosistema comunicacional cada vez más mediado.

Visitas papales, medios y escrutinio público

El programa también contempla espacios dedicados a otros desafíos relevantes para la comunicación de la Iglesia. Uno de ellos estará centrado en las visitas papales y la gestión comunicacional de grandes acontecimientos eclesiales.

En ese contexto, se analizarán experiencias recientes, como la visita del Papa León XIV a España, junto a responsables de comunicación que participaron directamente la organización y cobertura, como el director nacional de Comunicaciones Rafael Rubio.

Además, expertos internacionales reflexionarán sobre la creciente exposición pública de las instituciones, la construcción de credibilidad en medios de comunicación y las nuevas exigencias que enfrentan los comunicadores en un entorno de escrutinio permanente.

El regreso de la búsqueda espiritual

Otro de los fenómenos que se abordará en la instancia es el resurgimiento de la dimensión espiritual en amplios sectores de la sociedad, especialmente entre los jóvenes, que ha despertado interés entre académicos, comunicadores y observadores culturales.

En ese marco de casos contemporáneos y manifestaciones culturales de alcance global, como el de la cantante Rosalía -quien se presentará en Chile en medio de la realización del seminario-, especialistas analizarán cómo reaparecen preguntas sobre el sentido, la trascendencia y la experiencia espiritual.

Junto con ello se abordarán nuevos formatos audiovisuales y digitales para comunicar la fe junto a los sacerdotes Felipe Herrera-Espaliat, oficial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede; y José Juan “Borre” Montalvo, impulsor de Hechos 29, encuentro que reúne a evangelizadores digitales en Latinoamérica.

Cine y espiritualidad

Adicionalmente, el seminario impulsará una Semana de Cine y Espiritualidad, que ofrecerá espacios de encuentro entre cultura, arte y reflexión en el Centro de Extensión UC, ubicado en Alameda #390, Santiago.

Dicha programación incluirá el preestreno de la película francesa Sagrado Corazón (Sacré Coeur) y la exhibición de Los Domingos. Ambas cintas exploran las búsquedas espirituales y existenciales que atraviesan nuevas generaciones y que dialogan con varios temas abordados durante el encuentro.

Desde la organización señalaron que el seminario cuenta con inscripciones y para conocer más detalles sobre la iniciativa se puede visitar su sitio web.