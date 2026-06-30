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    Zelenski reivindica un nuevo ataque de largo alcance contra un centros de comunicaciones por satélite en Moscú

    Zelenski ha defendido que “paso a paso” Ucrania está llevando a cabo su plan de “sanciones de largo alcance”.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este martes nuevos ataques de largo alcance contra centros de comunicaciones por satélite en Moscú que emplean las autoridades rusas en el contexto de la guerra.

    “Nuestras sanciones de largo alcance contra Rusia por esta guerra alcanzaron una vez más el centro de comunicaciones espaciales de Dubna en la región de Moscú”, ha indicado el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales.

    Según ha detallado, se trata de instalaciones de comunicaciones por satélite que se usan “para labores de reconocimiento y para coordinar las actividades del contingente de ocupación ruso en Ucrania”.

    “La distancia desde nuestra frontera estatal hasta esta instalación es de más de 500 kilómetros”, ha reivindicado, en un nuevo ejemplo de ataques ucranianos contra objetivos dentro del territorio de Rusia.

    De esta forma, Zelenski ha defendido que “paso a paso” Ucrania está llevando a cabo su plan de “sanciones de largo alcance”, como se refiere a este tipo de ofensivas que encuadra en su campaña de llevar la guerra a Rusia.

    Según el presidente ucraniano, estos ataques hacen que a Rusia “le resulte cada vez más difícil llevar a cabo sus operaciones de invasión contra Ucrania y la ocupación de los territorios” ucranianos.

    Las autoridades rusas han denunciado este martes la muerte de un bebé de seis meses en un ataque con drones contra la región de Moscú, en el que otras tres personas, entre ellas un niño, han resultado heridas. Según el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, el aparato impactó contra una vivienda en la localidad de Yegorievsk, desatando un incendio y atrapando a varias personas entre los escombros.

    Más sobre:UcraniaRusiaVolodimir Zelenski

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