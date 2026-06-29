Decretan prisión preventiva a imputado por incendio en edificio del centro de Santiago
En tanto, la Fiscalía continuará con las diligencias durante los 90 días de plazo para la investigación establecido por el tribunal.
El imputado por el incendio que afectó el pasado domingo a un edificio en el centro de Santiago, quedó en prisión preventiva este lunes tras ser formalizado por los delitos de incendio en lugar habitado, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y desacato.
La medida cautelar fue decretada durante la audiencia de formalización, luego de que la Fiscalía Centro Norte argumentara que la libertad del imputado constituía un peligro para las víctimas y para la seguridad de la sociedad.
El sujeto de nacionalidad peruana, quien tenía antecedentes por hurto, VIF y consumo de bebidas alcohólicas, fue detenido durante la tarde del domingo por personal del OS-9 de Carabineros en su domicilio ubicado en la comuna de Estación Central.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del mismo día, cuando un incendio afectó a un inmueble en calle Rosas con General Baquedano. Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, testigos y registros de cámaras de seguridad; un individuo habría rociado un acelerante en un departamento del primer piso, para luego iniciar el fuego y huir del lugar.
Tras el procedimiento, el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Santiago quedó a cargo de establecer el origen y causa del siniestro.
En tanto, la Fiscalía continuará con las diligencias durante los 90 días de plazo para la investigación establecido por el tribunal.
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