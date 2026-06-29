Decretan prisión preventiva a imputado por incendio en edificio del centro de Santiago

El imputado por el incendio que afectó el pasado domingo a un edificio en el centro de Santiago, quedó en prisión preventiva este lunes tras ser formalizado por los delitos de incendio en lugar habitado, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y desacato.

La medida cautelar fue decretada durante la audiencia de formalización, luego de que la Fiscalía Centro Norte argumentara que la libertad del imputado constituía un peligro para las víctimas y para la seguridad de la sociedad.

El sujeto de nacionalidad peruana, quien tenía antecedentes por hurto, VIF y consumo de bebidas alcohólicas, fue detenido durante la tarde del domingo por personal del OS-9 de Carabineros en su domicilio ubicado en la comuna de Estación Central.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del mismo día, cuando un incendio afectó a un inmueble en calle Rosas con General Baquedano. Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, testigos y registros de cámaras de seguridad; un individuo habría rociado un acelerante en un departamento del primer piso, para luego iniciar el fuego y huir del lugar.

Tras el procedimiento, el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Santiago quedó a cargo de establecer el origen y causa del siniestro.

En tanto, la Fiscalía continuará con las diligencias durante los 90 días de plazo para la investigación establecido por el tribunal.