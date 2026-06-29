Con una quebradiza conexión móvil y en medio de reuniones, Sebastián Mocaquer, el único enviado chileno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), avanza por La Guaira para enfrentar la emergencia en Venezuela.

El cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago integra el equipo de evaluación y coordinación de desastres (Undac), dedicado a apoyar a Gobiernos en casos de siniestros.

“Es una situación compleja porque hay mucha población afectada, no hay electricidad, no hay agua ni señal móvil, lo que genera dificultades en la comunicación”, relató a La Tercera desde el sector del epicentro.

Tras el doble terremoto que golpeó al país caribeño el pasado 24 de junio, con movimientos de magnitud 7.2 y 7.5, los primeros días tras la emergencia estuvieron marcados por una congestión que entorpecía el desplazamiento de la población, según Mocaquer.

“Todas esas cosas se han ido resolviendo y hoy día estamos trabajando para poder superar rápidamente esta emergencia antes y rescatar la mayor cantidad de personas posibles en las próximas horas y días”, mencionó el también ingeniero civil industrial y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la UC.

Sebastián Mocarquer, el chileno a cargo de coordinar grupos de rescate de la ONU en Venezuela

Una de sus tareas es asistir en la coordinación de los 49 equipos internacionales de respuesta desplegados en Venezuela, y en particular los grupos de rescate USAR, que Chile también envió. Sobre 2.200 rescatistas y más de 140 canes de búsqueda se encuentran trabajando en terreno.

El enviado de las Naciones Unidas ya trabajó previamente en los terremotos de Haití, Chile, Bolivia, Ecuador, México, Myanmar y Tailandia. “En general, en Venezuela, el nivel de daño es muchísimo mayor por la cantidad de edificios de altura que se han colapsado . Hay barrios completos que están afectados, particularmente esta zona costera, La Guaira, al norte de Caracas”, relató.

Precisamente, el Ejecutivo venezolano cifró la cantidad de edificios damnificados en 855. 189 de ellos sufrieron un derrumbe total y 666 uno parcial, o fueron intensivamente afectados.

Esos colapsos limitan los espacios vitales, factor de riesgo que se suma a la temperatura y la humedad. “Si bien estamos logrando algunos rescates, (la supervivencia) puede ser menor de la esperada”, confesó el comandante.

Mocaquer ya ha sostenido reuniones con la líder venezolana Delcy Rodríguez: “Estamos trabajando en muy estrecha colaboración con todos los ministerios y autoridades, para que podamos atravesar nuestras labores de búsqueda y rescate”

El Gobierno de Rodríguez reporta 1.719 muertes y 5.034 heridos tras la emergencia. Para el bombero, el balance de los rescatados es una cifra “algo compleja”. En esta línea, señaló que “los equipos internacionales han realizado aproximadamente entre 11 y 15 rescates de personas vivas. Estamos trabajando en tener mejores estadísticas”.

A la fecha se registran cuatro connacionales que perdieron la vida tras los terremotos en Venezuela, según indicó esta tarde el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno.

Mientras los equipos siguen en búsqueda de sobrevivientes, cerca de las 7.00 hora local de este lunes, la zona norte de Venezuela fue el escenario de un temblor de magnitud 4.6 a cinco días de los terremotos.

“ Estamos en una carrera contra el tiempo para hacer la mayor cantidad de rescates que sea posible ”, declaró el enviado de las Naciones Unidas, que permanecerá en el país caribeño entre dos a tres semanas más.