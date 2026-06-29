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    Nuevo sismo sacude zona devastada de Venezuela mientras se agota plazo para hallar sobrevivientes

    El movimiento volvió a sentirse este lunes en Caracas y La Guaira, cinco días después del doble terremoto que dejó al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos. Aunque las autoridades no reportaron nuevos daños, los equipos de rescate siguen trabajando entre escombros cuando ya se cerró la ventana crítica de 72 horas para encontrar personas con vida.

    Por 
    Felipe Rivera
    Nuevo sismo sacude zona devastada de Venezuela mientras se agota plazo para hallar sobrevivientes X @MinSeguridad_Ar

    Un nuevo sismo volvió a sacudir, cerca de las 7.00 horas local de este lunes, la zona norte de Venezuela, incluida Caracas y la vecina La Guaira, mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes tras el doble terremoto del pasado miércoles.

    De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor tuvo una magnitud de 4.6 y su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, en el estado de La Guaira.

    El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó a través de un mensaje difundido en Telegram que no tenían “reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional”.

    El nuevo sismo ocurre cinco días después del doble terremoto que golpeó al país el pasado 24 de junio, con movimientos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados con pocos segundos de diferencia.

    Según el último balance oficial, la emergencia ha dejado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos. Además, las autoridades reportaron 12.721 familias damnificadas y 33 personas rescatadas con vida, sin precisar desde cuándo corresponde esa cifra.

    La zona más golpeada sigue siendo La Guaira, donde edificios completos colapsaron y los equipos de rescate trabajan entre ruinas para intentar ubicar a personas que podrían seguir atrapadas.

    Nuevo sismo sacude zona devastada de Venezuela mientras se agota plazo para hallar sobrevivientes Marcos Salgado

    Se agota el plazo para encontrar sobrevivientes

    La búsqueda se mantiene pese a que ya se cerró la ventana crítica de 72 horas, considerada clave para encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Pasado ese plazo, expertos advierten que las posibilidades disminuyen de manera significativa.

    En paralelo, vecinos de la zona han denunciado falta de maquinaria, escasa presencia de funcionarios y dificultades para remover escombros por sus propios medios.

    El Gobierno venezolano ha evitado entregar una cifra oficial de desaparecidos. Sin embargo, estimaciones de Naciones Unidas apuntan a más de 50 mil personas desaparecidas tras los sismos.

    La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó el domingo que las labores de rescate continuarían, debido a que aún se estaban encontrando personas con vida. También anunció la creación de una comisión para inspeccionar viviendas dañadas, evaluar infraestructura y coordinar medidas posteriores a la emergencia.

    El nuevo temblor se suma a más de 400 réplicas reportadas durante las últimas horas. Por ello, se mantienen medidas preventivas como evitar el uso de ascensores y suspender el suministro de gas natural en algunas zonas, especialmente en Caracas.

    Gobiernos de otros países también han actualizado los balances de sus ciudadanos fallecidos. Entre ellos figuran 17 españoles, 7 portugueses, 46 lusodescendientes y tres chilenos.

    Lee también:

    Más sobre:VenezuelaTerremotoSismoLa GuairaCaracasRescateSobrevivientesPlazo 72 horasMundoInternacionalRéplicasDelcy Rodríguez

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