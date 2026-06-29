SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Corte Suprema de EE.UU. rechaza intento de Trump de anular fallo por abuso sexual: mantiene condena por US$ 5 millones

    La Corte Suprema rechazó abordar el caso mediante una breve orden, sin entregar fundamentos, como es habitual en este tipo de resoluciones.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Corte Suprema de EE.UU. rechaza intento de Trump de anular fallo por abuso sexual: mantiene condena por US$ 5 millones

    La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes revisar la apelación presentada por el presidente Donald Trump contra el veredicto que lo declaró responsable de abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll, y que lo condenó a pagar una indemnización de US$ 5 millones.

    Carroll demandó inicialmente a Trump en 2019 por difamación y volvió a hacerlo en 2022 por difamación y agresión sexual, luego de que entrara en vigor una ley de Nueva York que permitió a víctimas de abuso presentar demandas civiles por hechos ocurridos en el pasado. Aunque fue presentada después, la causa de 2022 fue la primera en llegar a juicio y terminó con la indemnización de US$ 5 millones.

    La demanda sostenía que Trump agredió sexualmente a Carroll en una tienda por departamentos de Nueva York a mediados de la década de 1990 y que luego la difamó al afirmar que ella había inventado la historia para vender un libro.

    En su apelación, la defensa de Trump argumentó que el juez federal Lewis Kaplan cometió errores durante el juicio, entre ellos permitir que el jurado escuchara el testimonio de dos mujeres que también acusaron al mandatario de agresiones sexuales ocurridas años atrás. Además, cuestionaron que se admitiera como prueba la grabación de “Access Hollywood”, en la que Trump realizó comentarios explícitos sobre mujeres en 2005.

    El año pasado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el veredicto, al concluir que no hubo errores que justificaran repetir el juicio. En junio de 2025, Trump perdió un nuevo intento para que el caso fuera revisado por el pleno de ese tribunal, por lo que recurrió a la Corte Suprema.

    Corte Suprema de EE.UU. rechaza intento de Trump de anular fallo por abuso sexual: mantiene condena por US$ 5 millones

    Los abogados del presidente sostuvieron ante el máximo tribunal que el caso lo obliga a desviar su atención de sus funciones como jefe del Ejecutivo. “No se puede permitir este trato hacia un presidente”, plantearon en una audiencia.

    La Corte Suprema rechazó abordar el caso mediante una breve orden, sin entregar fundamentos, como es habitual en este tipo de resoluciones. La apelación había permanecido durante meses en el tribunal y fue aplazada en varias oportunidades antes de la decisión final.

    En paralelo, Trump enfrenta otro fallo en favor de Carroll, correspondiente a la demanda presentada en 2019, que terminó con una condena por US$ 83,3 millones por difamación. Con intereses incluidos, el monto total que adeuda a la escritora supera los US$ 100 millones. Se espera que su defensa también recurra ante la Corte Suprema por esa segunda sentencia.

    La decisión llega mientras el tribunal está emitiendo fallos en los casos más importantes del periodo, muchos de ellos clave para la agenda de Trump.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpMigrantesICECorte Suprema

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arrau elude definición por proyecto de indulto general a uniformados condenados por 18-O y recalca facultad presidencial

    Nuevo sismo sacude zona devastada de Venezuela mientras se agota plazo para hallar sobrevivientes

    Gobierno presenta querella por homicidio frustrado contra carabinero en San Bernardo

    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje carga contra casas de alto estándar en toma de San Antonio

    Guardia de tienda queda grave tras ser baleado en el rostro en el centro de Concepción

    Balance fin de semana largo: siete fallecidos y más de 350 mil vehículos salieron de la RM

    Lo más leído

    1.
    Paolo Benanti, el fraile que asesora al Vaticano en IA: “Las nuevas tecnologías se comieron parte de la realidad”

    Paolo Benanti, el fraile que asesora al Vaticano en IA: “Las nuevas tecnologías se comieron parte de la realidad”

    2.
    Presidente del Parlamento libanés afirma que el acuerdo para alcanzar la paz con Israel “no se llevará a cabo ni se implementará”

    Presidente del Parlamento libanés afirma que el acuerdo para alcanzar la paz con Israel “no se llevará a cabo ni se implementará”

    3.
    La Guaira: caos y devastación en el epicentro de los terremotos

    La Guaira: caos y devastación en el epicentro de los terremotos

    4.
    Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos y los heridos llegan a 3.238 tras los terremotos

    Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos y los heridos llegan a 3.238 tras los terremotos

    5.
    María Corina Machado anuncia que regresará a Venezuela para acompañar a afectados por terremotos

    María Corina Machado anuncia que regresará a Venezuela para acompañar a afectados por terremotos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Senapred mantiene Alerta Amarilla para Pichilemu: incendio forestal Rincón del Potrero aumenta a 120 hectáreas

    Senapred mantiene Alerta Amarilla para Pichilemu: incendio forestal Rincón del Potrero aumenta a 120 hectáreas

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Marruecos en TV y streaming

    Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026

    Qué feriados y fines de semana largos quedan para el resto del 2026

    Senapred mantiene Alerta Amarilla para Pichilemu: incendio forestal Rincón del Potrero aumenta a 120 hectáreas
    Chile

    Senapred mantiene Alerta Amarilla para Pichilemu: incendio forestal Rincón del Potrero aumenta a 120 hectáreas

    Arrau elude definición por proyecto de indulto general a uniformados condenados por 18-O y recalca facultad presidencial

    Gobierno presenta querella por homicidio frustrado contra carabinero en San Bernardo

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía
    Negocios

    Personas en quiebra y en renegociación por deudas más que se duplican a mayo y expertos lo atribuyen a la debilidad de la economía

    Gremio de laboratorios destaca el potencial de Chile para ser un gran exportador de medicamentos

    CEO de Forestal Santa Blanca y negocio de aserraderos: “El alza del diésel nos pegó muy duro, estancó bastante la demanda”

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio
    Tendencias

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio

    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    Manchester City anuncia a Enzo Maresca como DT y Chelsea estalla contra su exestratega: “Nos sentimos decepcionados”
    El Deportivo

    Manchester City anuncia a Enzo Maresca como DT y Chelsea estalla contra su exestratega: “Nos sentimos decepcionados”

    Brasil y Alemania buscan dar el golpe: quién juega este lunes y quiénes transmiten los partidos del Mundial

    El llanto de Vinícius en una entrevista de televisión en la previa del duelo ante Japón en el Mundial 2026

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?
    Tecnología

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Dua Lipa debuta como librera: abre en Portugal una librería dedicada a los libros prohibidos
    Cultura y entretención

    Dua Lipa debuta como librera: abre en Portugal una librería dedicada a los libros prohibidos

    Histórico: la película de Michael Jackson supera a Oppenheimer como el biopic más taquillero de la historia

    Pablo Neruda, malacólogo: Universidad de Chile reabre la gran muestra de caracolas del poeta

    Nuevo sismo sacude zona devastada de Venezuela mientras se agota plazo para hallar sobrevivientes
    Mundo

    Nuevo sismo sacude zona devastada de Venezuela mientras se agota plazo para hallar sobrevivientes

    Corte Suprema de EE.UU. rechaza intento de Trump de anular fallo por abuso sexual: mantiene condena por US$ 5 millones

    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica
    Paula

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento