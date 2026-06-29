La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes revisar la apelación presentada por el presidente Donald Trump contra el veredicto que lo declaró responsable de abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll, y que lo condenó a pagar una indemnización de US$ 5 millones.

Carroll demandó inicialmente a Trump en 2019 por difamación y volvió a hacerlo en 2022 por difamación y agresión sexual, luego de que entrara en vigor una ley de Nueva York que permitió a víctimas de abuso presentar demandas civiles por hechos ocurridos en el pasado. Aunque fue presentada después, la causa de 2022 fue la primera en llegar a juicio y terminó con la indemnización de US$ 5 millones.

La demanda sostenía que Trump agredió sexualmente a Carroll en una tienda por departamentos de Nueva York a mediados de la década de 1990 y que luego la difamó al afirmar que ella había inventado la historia para vender un libro.

En su apelación, la defensa de Trump argumentó que el juez federal Lewis Kaplan cometió errores durante el juicio, entre ellos permitir que el jurado escuchara el testimonio de dos mujeres que también acusaron al mandatario de agresiones sexuales ocurridas años atrás. Además, cuestionaron que se admitiera como prueba la grabación de “Access Hollywood”, en la que Trump realizó comentarios explícitos sobre mujeres en 2005.

El año pasado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el veredicto, al concluir que no hubo errores que justificaran repetir el juicio. En junio de 2025, Trump perdió un nuevo intento para que el caso fuera revisado por el pleno de ese tribunal, por lo que recurrió a la Corte Suprema.

Corte Suprema de EE.UU. rechaza intento de Trump de anular fallo por abuso sexual: mantiene condena por US$ 5 millones

Los abogados del presidente sostuvieron ante el máximo tribunal que el caso lo obliga a desviar su atención de sus funciones como jefe del Ejecutivo. “No se puede permitir este trato hacia un presidente”, plantearon en una audiencia.

La Corte Suprema rechazó abordar el caso mediante una breve orden, sin entregar fundamentos, como es habitual en este tipo de resoluciones. La apelación había permanecido durante meses en el tribunal y fue aplazada en varias oportunidades antes de la decisión final.

En paralelo, Trump enfrenta otro fallo en favor de Carroll, correspondiente a la demanda presentada en 2019, que terminó con una condena por US$ 83,3 millones por difamación. Con intereses incluidos, el monto total que adeuda a la escritora supera los US$ 100 millones. Se espera que su defensa también recurra ante la Corte Suprema por esa segunda sentencia.

La decisión llega mientras el tribunal está emitiendo fallos en los casos más importantes del periodo, muchos de ellos clave para la agenda de Trump.